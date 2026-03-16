方力申太太葉萱再爆邪教倖存真相！16歲誤入歧途被洗腦震撼
葉萱分享倖存經歷：我們互相扶持
葉萱在香港大學圖書館的分享會上，詳細講述了她從韓國攝理教中倖存下來的完整故事。她在會上寫道：「只想說：很難辨識邪教和操縱團體。這就是我寫這本書的原因，為了告訴你們它們是如何運作的。大家出門在外要小心。我們互相扶持。無論你現在正在經歷什麼，加油！」
葉萱韓文自傳《痕跡》揭洗腦內幕
葉萱去年推出的韓文自傳《痕跡》，詳細記錄了她自16、17歲開始被「攝理教」傳教、洗腦，至最後脫離並提告的完整過程。她表示：「這本書詳細講述了我從16、17歲開始皈依，到洗腦、戒除邪教，以及最終提起訴訟的歷程。我希望透過記錄那段痛苦，整理思緒，尋求療癒。」她更希望讀者能從她的經歷中得到警示，避免走上歧途並受到傷害。葉萱強調除了邪教之外，社會上還有很多操控性團體，人們可能不知不覺地就陷入其中。
Netflix紀錄片揭露攝理教教主惡行
葉萱在三年前接受Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》訪問時，首次公開揭露韓國攝理教教主鄭明析的惡行，聲淚俱下自揭被性侵的痛苦經歷，引起極大迴響。去年她再於紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》中坦言，公開經歷後遭受輿論攻擊，有人質疑她「想紅」，更一度哭成淚人。儘管面對種種質疑和攻擊，葉萱依然堅持站出來為受害者發聲，展現出非凡的勇氣和堅韌。
網民支持葉萱勇敢發聲：好勇敢
網民對葉萱的勇敢行為給予高度讚賞，紛紛留言支持。有網民表示：「好勇敢嘅女性，為受害者發聲」，亦有人寫道：「希望更多人能從她的經歷中學到教訓，避免受騙」、「經歷咁痛苦嘅事都肯企出嚟」。
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