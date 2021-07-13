方力申指與鄧麗欣不是朋友：我冇諗過追番佢喎﹗ 網民負評：唔怪得叫小方唔係大方

鄧麗欣（Stephy）同王子（邱勝翔）結束三年姊弟戀，網民即起哄方力申和鄧麗欣復合﹗方力申曾在訪問中自爆將與Stephy的信物放夾萬，似是對舊情念念不忘。被網民起哄復合，日前方力申出席活動時，揚言冇打算追番Stephy，更爆被對方unfollow所以大家不是朋友，被網民冇風度﹗

文：東方新地｜圖：方力申IG、鄧麗欣IG