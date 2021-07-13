方力申指與鄧麗欣不是朋友：我冇諗過追番佢喎﹗ 網民負評：唔怪得叫小方唔係大方
文：東方新地｜圖：方力申IG、鄧麗欣IG
方力申與鄧麗欣被網民起哄復合
方力申同鄧麗欣拍拖十年後分手，情侶形象深入民心，就算分手後不時有復合消息傳出，今年佛誕與Stephy同貼浴佛照片，即傳出復合，更被指是Stephy和王子分手的導火線，傳到似層層﹗
方力申自爆係Stephy粉絲但不是朋友
方力申出席活動時被問到網民起哄他跟Stephy復合，方力申話有睇到報道，入行多年一向口齒伶俐的他，竟然自相矛盾，先聲稱第一時間是關心對方，但就強調：「我冇諗過追番佢喎﹗」之後又話對Stephy與王子分手沒有感覺，令人𢱑晒頭：「冇為呢件事去關心佢，其實大家已經沒有聯絡﹗因為佢IG冇follow我，不過我仲有follow佢，所以我係佢粉絲，但唔係好朋友﹗」方力申又指在疫情期間不少人開直播都有翻唱二人的合唱歌，小方話：「見翻唱嘅效果都好好，不排除將來有合作機會﹗」
網民：小家又冇風度
鄧麗欣為前度王子護航
鄧麗欣宣告分手一周後，突然傳出分手原因是Stephy跟男友接近半年未有見面，雖靠視訊維繫感情，惟有指王子因沒有女友在身邊，經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會，更傳出已另結新歡，暗撻造型師，事後王子否認，卻令Stephy感到失去安全感，而婚事未能達成共識，讓已37歲的她只好選擇「不婚即分」。
方力申將Stephy信物鎖夾萬 唔敢睇告別電影《紀念日》
方力申同鄧麗欣（Stephy）拍拖十年屢傳婚訊，最終未能修成正果，分手收場。之前方力申在訪問中透露跟Stephy分手後四年一直未有拍拖，又爆將前度的情信、紀念日卡、CD等信物統統放入夾萬，揚言自己對愛情忠貞。
方力申分手四年重提Stephy
方力申和鄧麗欣的愛情四部曲電影，由《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》到分手告別作《紀念作》，不但成為不少人集體回憶，也是見證二人的愛情，可惜一片成籤，方力申和Stephy亦宣布結束十年情，由婚訊變分訊，當日方力申滴住淚證分手，四年過去，Stephy同年輕五年的台灣藝人王子（邱勝翊）拍拖兩年，不時隔空放閃，上月爆分手，但方力申卻一直未有展開新戀情﹗
方力申分手四年冇拍拖
方力申之前在訪問中直認跟Stephy分手後，四年來都無拖拍，雖然早前在訪問中被陳瀅當面篤爆：「你媾過我喎！」不過好明顯都係無米粥，被女派檸居多﹗方力申在一訪問中又把舊愛Stephy掛在嘴唇邊，自爆自己沒有太多貴重物品，放入夾萬的都是私人感情物品，方力申自爆將舊愛的情信、情人節卡、生日卡、聖誕節卡、周年紀念卡以及對方的CD都珍而重之鎖在夾萬中。
方力申唔識浪漫關父母事？
在訪問中方力申直認是一個不懂浪漫的人，原因是自少生於一個傳統家庭，未曾見過父母拖手、舉止親蜜，所以育成自己也是不懂浪漫。方力申又指由游泳健將到加入娛樂圈時期，正是狗仔隊最盛行的時期，所以習慣了低調，拍拖要玩地下情，又話自己單獨約女仔約會，人生不會超過五次，直言戀情經驗不豐富，他直言雖然不是一個浪漫的人，但絕對對愛情忠貞，所以不明同Stephy拍拖十年仍被指為人花心﹗
方力申賴女方無提出過結婚
方力申又指跟Stephy的分手告別作《紀念日》，除了當日在首映禮上看過，一直唔敢看這套見證同Stephy的分手電影，原因是會勾起一些不愉快的過去。在訪問中方力申表達自己如何痴心情長劍咁款，轉頭提及被指跟Stephy緣盡是因唔肯結婚，方力申話過去拍拖，沒有一個女仔向他提及想結婚生B的打算，不明為何每次男女分手，定必是因為男方不肯結婚，問題一定在男方身上。拍拖十年，分手四年，今日還可以揚言一直是女方未有提出結婚的要求，分手原因相信明眼人都得看見﹗已有新戀情的Stephy，四年過去，水塘都被佢抽乾﹗