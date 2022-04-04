方力申被踢爆暗撻陳曉華送狗公仔狂冧 二人原來夾到絕 一年前已有跡可尋

方力申最近動作多多，與鄧麗欣分手6年，日前竟突然出po賀《獨家試愛》16周年，感性撰長文公開多謝Stephy，網民緊張追他問是否有暗示？近日方力申又被驚爆與細15年的港姐冠軍陳曉華撻著，曾送狗公仔狂追女方，網民更不斷方力申社交網留言迫認愛。咁啱去年堪輿學家李居明曾在節目中批二人八字甚夾，唔通真係空穴來風？