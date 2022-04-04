方力申被踢爆暗撻陳曉華送狗公仔狂冧 二人原來夾到絕 一年前已有跡可尋
方力申無寶不落
42歲的方力申與鄧麗欣分手後成日話自己好Dry，其實無王管不知幾Free，先後與馮盈盈、陳瀅傳過緋聞，最近仲威，連2018年的港姐冠軍陳曉華都成為他的緋聞女友，方力申仲唔係無寶不落？
方力申被踢爆力追陳曉華
日前方力申在社交網上載了他與母親的合照，祝媽媽生日快樂，點知就被網民留言：「幾時帶陳曉華見方媽媽，溝得人哋就認咗佢……個女仔畀你玩得好慘㗎」。之後方力申再發文宣傳香港環島泳紀錄片，該網民又再留言：「方力申愛陳曉華，快啲受溝！」網民更Hashtag了方力申及陳曉華的帳號。
方力申在陳曉華靚相下留言
有指該讀書不滿方力申暗媾陳曉華，所以公開踢爆他，連續兩日在方力申的社交網留言，迫他公開認愛。而陳曉華同日於社交網分享靚相，方力申亦有畀Like兼留言，即被網民連發4個留言並Hashtag方力申：「方力申快啲認愛陳曉華」、「成日都要地下情」、「大膽啲認咗佢哋，明明對@herachann（陳曉華社交網帳號）有意思」及「送得狗公仔畀人，就認咗佢啦！追緊@herachann」，另外亦有網民留言：「方力申@alexfongliksun愛@herachann陳曉華送狗公仔，又要delete人哋account，此地無銀」，而兩位當事人亦分別刪除有關的網民留言。
男女主角同聲否認
方力申與陳曉華對於被網民留言指他們發展地下情都有回應傳媒，方力申強調現時冇拍拖，他指那些假account寫的不需要回應，希望大家不要把一些女仔名與她放在一起，仲叫大家努力抗疫啦！陳曉華亦表示從來冇咁嘅事，亦不知道為何會有這個傳聞。
曾被李居明批八字夾有發展機會
方力申與陳曉華原來早有互動，去年陳曉華曾以嘉賓身份亮相方力申與當奴主持的節目《鬼上你架車2》，又一齊參加無綫運動會及捧胡鴻鈞演唱會場；此外，二人去年又孖住亮相《天天開運王》，當時更被李居明指有姻緣運：「以八字嚟講，佢哋兩個可以埋牙！」當時陳曉華的反應甚大，方力申就扮鎮定說：「我今日載你返去！」
去片！睇一年前李居明的神預言
方力申的緋聞女友名單再添一員，陳曉華與馮盈盈一樣同是港姐冠軍人馬，又是無綫力捧花旦，方力申揀女確係獨具慧眼。
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