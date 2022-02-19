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方力申冧數陳瀅皮膚白滑等優點 爆被林盛斌介紹爆乳女嚇親

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東方新地

方力申分手後聲稱一直單身，同陳瀅的緋聞又疑幻似真﹗近日方力申接受陳敏之的YouTube頻道訪問，在快問快答環節「請講出陳瀅三個優點？」小方秒答，但當問到另一位緋聞女友馮盈盈，小方好唔畀面話諗唔到，明顯親疏有別﹗

方力申講緋聞女友陳瀅棄、馮盈盈

方力申擔任陳敏之網上節目一連兩集嘉賓，最新一集的快問快答環節中，方力申被問自己三個花名，方力申答「小方」、「肥仔」、「万刀甲」。經幾題熱身問題後，陳敏之轉入直路問感情…

方力申 陳瀅 優點 林盛斌
方力申接受陳敏之的快問快答環節，被要求講出三個陳瀅優點，方力申秒答兼答多過三個。（圖片來源：YouTube＠陳敏之）
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陳瀅曾在節目公開爆方力申想與她單獨約會，同時大讚他好好，但自己唔鍾意方力申類型﹗其後陳瀅與「廢青安」拍劇傳緋聞，但去年聖誕卻搵方力申一起出席朋友的派對，方力申和陳瀅關係「時好時壞」，明顯操控在女方手上﹗（圖片來源：IG＠missjni ）

方力申秒答陳瀅優點 諗唔到FYY有乜優點﹗

陳敏之叫小方講出陳瀅三個優點，方力由即反問：「點解咁唔公平，淨係問佢？」陳敏之即答：「有呀，要你講埋馮盈盈㗎﹗你揀講邊個？」小方火速揀陳瀅然後諗都唔使諗就答：「英文好，外國長大，皮膚好夠白滑，爽朗夠義氣，咁我真係同陳瀅熟啲嘅﹗所以我揀講…其實我可以講埋FYY㗎，吖諗唔到，講笑啫﹗」

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陳瀅在方力申心目中何止三個優點，唔係陳敏之截住佢，佢數唔停﹗（圖片來源：[email protected]陳敏之）
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早前被爆馮盈盈曾到訪方力申屋企更見過方母，繼而傳緋聞，方力申依家講到同FYY唔係好熟，又話唔知對方係咪單身，又話諗唔到佢優點﹗（圖片來源：IG＠crystalfyy）

方力申怕阿Bob做紅娘：佢sell得硬得滯﹗

陳敏之就問到方力申冇搵娛樂圈紅娘Bob（林盛斌）幫手？方力申話唔敢搵佢介紹：「佢sell嘅技倆硬得滯，試過有次食飯出席都係artist，佢就咁問個人，『方力申你啱唔啱？筍盤嚟，你得就得㗎喇﹗佢鍾意你喎』，我就坐喺對面，所以我發覺呢，外面成日傳我呢，我覺得係佢搞出嚟﹗」

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原來「金牌紅娘」阿Bob有為方力申拉紅線﹗（圖片來源：YouTube＠陳敏之）

阿Bob介紹爆乳女遭方力申拒絕

陳敏之又指阿Bob好多好貨喺手，問方力申：「佢有冇畀啲好正嘅貨你？你畀過啲好正嘅嘢我睇㗎﹗」方力申就答：「身材好好嗰啲？太好身材，我又冇好好嘅身材，我襯唔上人﹗」被陳敏之指要求高，小方直認：「係㗎，咁我唔玩女人吖﹗」

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方力申話Bob曾介紹啲好好身材女仔畀佢，但遭方力申拒絕：「身材太好喇，我本身又唔係好好身材，襯唔到人﹗」（圖片來源：YouTube＠陳敏之）

陳敏之欲撮合胡定欣同方力申

陳敏之又問為何方力申唔考慮圈中單身的女仔？又出口欲撮合佢同胡定欣，方力申話16、7歲就識胡定欣，當年她到電視城參加「cover girl選舉」，他和另一個朋友特意去撐場，陳敏之就問點解唔諗諗佢？方力申反應勁大：「依家唔係單身就要諗㗎吓話，呢個世界唔係男就女，唔係女就要追㗎﹗」方力申似乎知自己反應過大補鑊話：「咁緣份講唔定，今日唔係，唔代表聽日﹗」

40歲胡定欣現在單身﹗（圖片來源：IG＠nwuuu）
40歲胡定欣現在單身﹗（圖片來源：IG＠nwuuu）
方力申 陳瀅 優點 林盛斌
方力申show出和胡定欣廿年前合照，原來二人相識超過廿年﹗（圖片來源：YouTube＠陳敏之）
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方力申話之前同胡定欣合作拍劇，對方做自己後母，所以打算把呢張相在劇集出街時分享出來﹗（圖片來源：YouTube＠陳敏之）

方力申玩交友App十個月 一個原因唔再玩

其後陳敏之提到方力申有玩交友App，方力申話自己玩交友App都用真名、真相，仲話之前特登自爆，因為唔想畀傳媒發現後有話題，所以揀自爆，被陳敏之讚高招﹗不過小方話已經冇再玩：「唔知點解個App要我不停去驗證自己，後嚟又要畀身份證明等，其實我都玩咗十個月，課金每個月畀會費二百幾蚊，但我冇額外畀錢去睇到多啲相、畀like嗰啲嘅，但我已經delete咗，因為我都係唔敢約人出嚟﹗」

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方力申話疫情期間減少社交活動，所以識唔到朋友，加上大家都戴上口罩看唔清樣貌，而交友App則可以見到，佢話：「可以睇吓啲靚女素人﹗」（圖片來源：）
方力申之前自爆玩交友App，但在訪問中話就已經冇玩﹗（圖片來源：YouTube＠陳敏之）
方力申之前自爆玩交友App，但在訪問中話就已經冇玩﹗（圖片來源：YouTube＠陳敏之）

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠陳敏之、IG＠alexfongliksun

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