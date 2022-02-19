方力申冧數陳瀅皮膚白滑等優點 爆被林盛斌介紹爆乳女嚇親

方力申分手後聲稱一直單身，同陳瀅的緋聞又疑幻似真﹗近日方力申接受陳敏之的YouTube頻道訪問，在快問快答環節「請講出陳瀅三個優點？」小方秒答，但當問到另一位緋聞女友馮盈盈，小方好唔畀面話諗唔到，明顯親疏有別﹗