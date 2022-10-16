方力申爆陳瀅為補妝唔肯對戲 暗寸：連導演都嗌佢做瀅姐
方力申大爆陳瀅曾因補妝拒絕對戲
方力申在接受訪問時，踢爆陳瀅曾因補妝而拒絕與自己對戲。他回憶當時兩人對戲後，當方力申想對第二次時，陳瀅馬上拒絕，表示自己已經背熟台詞，落場拍攝的時候亦不會改台詞，要求方力申與工作人員對戲，好讓自己能夠去補妝。方力申對此事依然耿耿於懷，直指當時那一刻心裏覺得：「瀅姐好嘢喎！」認為如果要求對戲的是姜大衞，陳瀅一定不會決絕，句句帶骨！
落閘表示兩人無發展空間
對於導演安排傳出過緋聞的兩人飾演一對，方力申笑言與陳瀅在拍攝時的確相當有火花，認為兩人的緋聞能夠令觀眾更容易代入劇情當中。當傳媒問到兩人在現實中會否有發展空間的時候，方力申馬上落閘表示兩人只是好朋友階段，並沒有發展空間。
陳瀅親自回應反擊
對於方力申的「指控」，陳瀅亦有親自作出回應。陳瀅不但連聲否認自己是「瀅姐」，又稱方力申為「方哥、方爺」，她表示自己當時只是因為太投入於「黑化劇情」，所以才會用「黑化Tone」兇方力申，一切都只係講笑，希望大家不要太認真。
方力申曾寸爆回應陳瀅缺席宣傳
其實小方已經不是第一次公開「寸爆」陳瀅。早前陳瀅為了去時裝周，缺席《美麗戰場》首場記招的時候。當小方被問到陳瀅缺席一事，小方當時馬上反問記者乜原來女主角可以走人，如果自己早知可以缺席，自己都會去美國或日本看NBA季前賽（咁啱ViuTV將播映姜濤主演的《季前賽》）。雖然與陳瀅分屬老友，但方力申依然句句寸到盡，似乎他拍此劇有點不吐不快喎！
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
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