42歲「香港飛魚」方力申煲《I SWIM》入晒戲：唔夠黃亞樂快lu

ViuTV青春勱志劇《I SWIM》雖已大結局，劇中魏浚笙參與第二年的學校水運會，更追平MIRROR成員邱士縉（Stanley）飾演的黃亞樂50米自由泳紀錄，不少網民表示黃亞樂的游泳成績，已足夠代表港隊出戰奧運。42歲「飛魚王子」方力申更到《ISWIM》導演兼編劇馮志強的IG留言，二人chit chat互笠高帽。