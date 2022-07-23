42歲「香港飛魚」方力申煲《I SWIM》入晒戲：唔夠黃亞樂快lu
方力申同導演chit chat
香港游泳代表隊出身的方力申，原來每日都有追看《I SWIM》，他日前在導演馮志強的IG留言：「Congrats bro, I watched every episodes」馮志強留言多謝方力申的支持，並謂︰「真正香港飛魚！thx Bro！」方力申搞笑回應︰「唔夠黃亞樂快lu。」馮志強即答：「劇情需要啫。同你哋真實嘅邊有得比吖！」方力申曾擁有多項香港游泳紀錄，去年被衛恆恩及劉紹宇打破他保持了21年的紀錄，包括400米個人混合四式及200米背泳，方力申在這兩項紀錄分別游出4分29秒02及2分05秒47的成績。
網民齊撐黃亞樂出戰奧運
《I SWIM》中Stanley飾演的黃亞樂在啟賢中學紀錄榜上的時間，個人混合四式游出4分23秒84，而200米背泳則是1分59秒92。而在現實中，新的香港400米個人混合四式紀錄為4分26秒78，由16歲小飛魚衛恆恩創下，而劉紹宇以2分05秒07刷新香港200米背泳紀錄。對比奧運紀錄，400米個人混合式現時紀錄為4分03秒84，200米背泳為1分53秒27。網民笑指黃亞樂的成績絕對可以代表港隊出戰奧運。
方力申游泳學校月蝕20萬
方力申2018年偕朋友開辦游泳學校，但開業不久就遇上疫情，每月虧損20萬，他本來以為藝人加運動員身份，開游水學校會一帆風順，但原來去到真係做生意時，好多想合作的機構、學校，要睇公司營運紀錄，所以一開始想搵合作毫不容易，要好長時間才可以慢慢換來口碑、得到其他人信任。游泳學校經營了4年，方力申至今未分過錢，現在又要面對嚴峻的考驗！他稱影響因素包括疫情尚未明朗、每日有數千宗確診；本地學校與國際學校放暑假的時間不同、很多家長有意帶小朋友出外旅行；方力申慨嘆生意越來越難做，他指學校每月開支近40萬元，疫情期間自己更是零收入。
方力申為慳錢一日吃一餐
方力申苦笑指游泳教練的入息也比他高，幸好助手主動減薪，令他相當感動。他感慨稱與拍檔做生意真的要共患難，笑言富貴就不用共了，亦不要以為他很富貴。方力申稱正在拍攝新劇《美麗戰場》，差點連開工飯盒和飲品都想拿走慳返餐，反正在減肥可一日吃一餐，就當「食少啲健康啲 」。此外，近年方力申被網民笑指越來似石修，他表示年初已跟邵氏約滿回復自由身，但彼此關係很好，暫時自己照顧自己，最重要是有機會。
方力申練水健身保持最佳狀態：
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