44歲方力申多哈游泳世錦賽僅奪銀 自嘲因致命2點失金
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44歲香港泳壇昔日巨星方力申，早前在多哈舉行的《世界先進游泳錦標賽》中勇奪銀牌，展現出不凡實力與堅毅精神。方力申在賽事中以微小差距屈居亞軍，更在賽後自嘲因2點與金牌無緣……
方力申晒銀牌分享喜悅
方力申在「男子200米蛙泳」（40至44歲組別）的激烈角逐中，以2分19.86秒的成績，僅以0.8秒之差敗給前愛爾蘭紀錄保持者Donal Thomas O’Neill，獲得銀牌。隨後亦在社交平台上分享了這份喜悅，並以幽默自嘲的方式表達了自己的感受。他寫道：
「阿媽我得咗喇，妳個肥仔，復出遊水4年，終於攞到個世界先進分齡比賽嘅銀牌，係200米背泳，我最有機會嗰項已經遊完，之後就爭取啲好啲嘅時間。恭喜第一名 from HK LRC 嘅 Donal，佢以前係愛爾蘭嘅紀錄保持者，第三名係來自巴拉圭嘅Daniel C，佢上年喺福岡世界賽攞咗兩面獎牌。最後，我想講我真係要減肥，由上年舞臺劇完成後到今日，我重咗7kg，完。」
方力申自嘲因2點未能奪冠
方力申在Instagram的限時動態中自嘲稱自己為「肥魚」，並坦言自己的失利部分原因是體重增加了7公斤，以及身高上的劣勢。他的幽默與自嘲，完美展現了運動員的風度。
方力申曾是泳壇傳奇
方力申曾是香港游泳界的佼佼者，擁有11項香港游泳紀錄。自2000年參加悉尼奧運後，他逐漸退出泳壇，轉戰娛樂圈。然而，他在泳池中創下的200米背泳及400米個人混合泳香港紀錄，保持了超過20年之久。2019年，方力申挑戰「香港環島泳45公里」，以10小時43分06秒的驚人成績完成全程，成為首位土生土長香港人遊畢全程，兼打破大會紀錄！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@alexfongliksun