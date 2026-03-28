J Music｜方力申合體3大美女主持！經典情歌回憶殺 倒轉唱《好好戀愛》嚇窒全場？

久未露面的「K歌王子」方力申今晚現身《J Music》，與三位美女主持布子殷、莊子璇及潘靜文驚喜合體，即場獻唱多首經典金曲，掀起全場集體回憶！當唱到首本名曲時，氣氛更推至高峰，但最令人意想不到的，是他竟要挑戰一項超高難度任務，究竟他能否成功？