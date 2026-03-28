J Music｜方力申合體3大美女主持！經典情歌回憶殺 倒轉唱《好好戀愛》嚇窒全場？
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久未露面的「K歌王子」方力申今晚現身《J Music》，與三位美女主持布子殷、莊子璇及潘靜文驚喜合體，即場獻唱多首經典金曲，掀起全場集體回憶！當唱到首本名曲時，氣氛更推至高峰，但最令人意想不到的，是他竟要挑戰一項超高難度任務，究竟他能否成功？
方力申孖布子殷莊子璇潘靜文 經典K歌四連唱
節目中「一晚限定」環節，方力申率先與布子殷（布子）合唱《十分愛》，再與莊子璇（Hilary）深情演繹《自欺欺人》，及後與潘靜文（Sherman）合唱《好好戀愛》，每一首都勾起觀眾的青春回憶。隨後四人更罕有同台合唱《兩男一女》，火花四濺。方力申亦沒有讓樂迷失望，獨唱了經典中的經典《好心好報》，讓現場觀眾聽出耳油，完全沉醉在當年的K歌世界之中。
方力申挑戰倒轉唱《好好戀愛》 超高還原度震驚全場
除了唱歌，方力申在互動環節更大玩特玩，接受「倒轉唱情歌」挑戰，需要將《好好戀愛》的歌詞倒轉演繹。正當大家以為他會被難倒時，他竟然以超高還原度完成任務，表現令人驚喜萬分，主持們亦拍案叫絕！節目尾聲，方力申更化身聖誕老人，預告將準備演唱會門票送給電視機前的觀眾，呼籲大家密切留意節目播出，絕對是誠意十足。
網民洗版式留言：「回憶返晒嚟！」
節目播出後，網民反應極之熱烈，紛紛湧入討論區留言。「聽到《好好戀愛》前奏已經想喊！」「方力申啲歌真係陪住我哋大，集體回憶呀！」「同三個靚女主持合唱好有火花，畫面好靚！」「倒轉唱都咁勁，屈機！」「求演唱會飛！一定要搶到！」「今晚J Music好高質！」
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期