方力申公開激讚女友3大優點 強調自己對感情認真獲網民大讚

近日在TVB新劇《逆天奇案2》中飾演天才生物學教授的方力申，早前接受傳媒訪問，提到與「氣質版馮盈盈」女友葉萱的戀情。方力申不但在訪問中大讚女友勇敢公開被韓國邪教教主性侵一事，又大讚女友3大優點。二人夠曬甜蜜，網民憑1點睇好兩位會有好結果！

