方力申公開激讚女友3大優點 強調自己對感情認真獲網民大讚
廣告
近日在TVB新劇《逆天奇案2》中飾演天才生物學教授的方力申，早前接受傳媒訪問，提到與「氣質版馮盈盈」女友葉萱的戀情。方力申不但在訪問中大讚女友勇敢公開被韓國邪教教主性侵一事，又大讚女友3大優點。二人夠曬甜蜜，網民憑1點睇好兩位會有好結果！
方力申公開激讚女友葉萱3大優點
方力申在訪問中談到女友葉萱，方力申指與葉萱拍拖一年半，認為女方與自己非常合拍。方力申指曾經與女友一起秘密外遊，但女友並不喜歡逛百貨公司或名店，就算朋友幫忙待定推薦高級餐廳，女友反而只希望到普通餐廳用餐，性格樸素簡單。對女友讚不絕口的方力申，更指入行多年來，從未遇過一個像葉萱一樣的人。除了性格合拍之外，方力申又表示二人有共同興趣，包括看畫展和博物館。
方力申強調自己對感情認真承認被催婚
方力申除了在訪問中大讚女友各大優點之外，又多次強調自己對感情認真，每次拍拖都好認真。雖然父母都有催婚，但方力申就指自己經常耍太極，雖然心裡早已有計劃，但就不會對外透露詳情，不過就肯定絕對不會奉子成婚。
網民大讚：覺得方力申現在成熟了
方力申在訪問中大談與女友的戀情，又強調自己對感情認真，雖然有部分網民對二人戀情送上祝福，看好方力申和女友葉萱的戀情：「覺得方力申現在成熟了！」、「方生係好有承擔，責任感男人！但對信邪教嘅人，就有保留」、不過亦有人指「而家冇要求，就係等你冇戒心防備心，到時離婚一筆過」、「方力申講得幾好聽，認真談戀愛，咁係啱啊浪費鄧麗欣十年時間，唔結婚就講明啦」等。
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看
圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、MBC、IG@alexfongliksun、IG@stboo