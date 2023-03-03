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方力申新女疑為邪教組織受害者 現身Netflix紀錄片哭訴誤墮騙網經過

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43歲的方力申一直被封為圈中筍盤，但他自與鄧麗欣分手後，一直以來感情狀態都是問號！最近有消息指方力申單身5年後，暗地撻著叫「Maple Yip」的氣質素人，有人更形容她為「氣質版馮盈盈」。連登仔對其新女友的背景大為好奇，有網民發現Maple Yip竟疑似現身與Netfilx上架的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，而該節目大談邪教組織，疑似Maple Yip的女子更流淚大訴受害經過…

方力申 新女 43歲的方力申一直都被封為娛圈筍盤！
43歲的方力申一直都被封為娛圈筍盤！（圖片來源：[email protected]
方力申 新女 方力申已經單身5年多。
最近有消息指方力申單身5年後，暗地撻著叫「Maple Yip」的氣質素人。（圖片來源：[email protected]

方力申新女疑為邪教受害者 淚流滿面現身節目訴苦

有網民發現方力申新女友Maple Yip疑為邪教組織受害者。網民指Netflix《以神之名：信仰的背叛》預告片中的女主角「葉萱」，跟方力申的新歡Maple Yip十分相似，該紀錄片是講述邪教組織，首個單元是以韓國攝理教為主題，預告片中的前教徒葉萱指為了揭發真相，勇敢站出來，不希望再有人像她一樣受傷害。

方力申 她在片中說攝理教教主每天唸聖經二千遍，對信仰看來很忠誠。《以神之名：信仰的背叛》3月3月推出，片中女主角葉萱。
她在片中說攝理教教主每天唸聖經二千遍，對信仰看來很忠誠。《以神之名：信仰的背叛》3月3月推出，片中女主角葉萱。（圖片來源：《以神之名：信仰的背叛》截圖）
方力申 攝理教前教徒葉萱
攝理教前教徒葉萱（圖片來源：《以神之名：信仰的背叛》截圖）
方力申 在預告片中痛哭
在預告片中痛哭（圖片來源：《以神之名：信仰的背叛》截圖）

邪教教主鄭明析曾潛逃香港

根據報章及資料顯示，韓國攝理教教主鄭明析曾於01至06年性侵四名教友，被韓國判監長達十年，鄭明析曾潛逃到香港，及後於西貢豪宅被香港入境處人員拘捕，他以宗教迫害為由要求政治庇護獲准保釋，卻棄保潛逃，最後在中國落網並遣返韓國，鄭明析於2018年2月刑滿出獄。

方力申 《以神之名：信仰的背叛》預告片。
《以神之名：信仰的背叛》預告片。（圖片來源：《以神之名：信仰的背叛》截圖）
方力申 韓國攝理教教主鄭明析
韓國攝理教教主鄭明析（圖片來源：《以神之名：信仰的背叛》截圖）

受害人Maple Yip控訴遭教主性侵

2022年3月中，南韓一個反邪教組織舉行記招，當中有一名前教徒現身控訴遭攝理教洗腦及性侵，她的名字是「Yip Maple Ying Tung Huen」，有網民指方力申新歡Maple Yip，社交網中文名字是「映彤」同時加上有韓國名字，與該名受害人同名同姓，而且樣貌極為相似。

Maple在記者會上以流利韓語稱來自香港，於94年出世，於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒以問卷方式帶她加入教會，三年後到韓國繼續追隨宗教，並得到教主鄭明析賞識，選為高階教徒「明星」，她指教會中的「明星」不能拍拖、結婚，但與教主關係特殊，而「明星」全都是年輕貌美的女子。Maple在教會中擔任中文翻譯，在教會中生活達十年，享受被教主有貼身活動的機會，令一眾教徒羨慕。她又指2018年開始遭教主鄭明析猥褻及性侵她。

方力申
（圖片來源：網上截圖）
方力申 攝理教前教徒Maple Yip以流利韓文及英文，透露自己來自香港
攝理教前教徒Maple Yip以流利韓文及英文，透露自己來自香港。（圖片來源：網上截圖）
方力申
（圖片來源：網上截圖）
方力申 攝理教前教徒Maple Yip指自己來自香港，跟方力申新歡Maple Yip資料相同。
攝理教前教徒Maple Yip指自己來自香港，跟方力申新歡Maple Yip資料相同。（圖片來源：[email protected]

方力申新歡精通多國語言、顏值內在兼備

方力申與鄧麗欣甩拖五年來，感情生活備受關注，忽傳有新戀情，有指新歡Maple Yip是一位藝術家，樣貌清純出眾，被網民稱為「氣質版馮盈盈」，極有明星相的她在社交平台上有不少她的畫作，網上畫廊全是充滿個性的素描作品，而方力申爸爸方毓仁開設畫廊超過40年，小方亦有收藏畫作的習慣，看來二人因藝術而有共同興趣從而擦出愛火花，Maple亦精通中、英、韓語等多國語言。

方力申 方力申新歡Maple Yip其一個社交帳戶放滿個人畫作，方力申兩個帳戶都有追蹤。
方力申新歡Maple Yip其一個社交帳戶放滿個人畫作，方力申兩個帳戶都有追蹤。（圖片來源：[email protected]
方力申 Maple Yip顏值高，又指精通中英韓等多國語言。
Maple Yip顏值高，又指精通中英韓等多國語言。（圖片來源：[email protected]y.myth321）

Maple Yip於去年三月在記者會上親述誤墮邪教騙網過程。（影片來源：冰氣球）

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、《以神之名：信仰的背叛》截圖、網上截圖、[email protected]資料或影片來源：[email protected]冰氣球

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