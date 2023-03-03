方力申新女疑為邪教組織受害者 現身Netflix紀錄片哭訴誤墮騙網經過

43歲的方力申一直被封為圈中筍盤，但他自與鄧麗欣分手後，一直以來感情狀態都是問號！最近有消息指方力申單身5年後，暗地撻著叫「Maple Yip」的氣質素人，有人更形容她為「氣質版馮盈盈」。連登仔對其新女友的背景大為好奇，有網民發現Maple Yip竟疑似現身與Netfilx上架的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，而該節目大談邪教組織，疑似Maple Yip的女子更流淚大訴受害經過…