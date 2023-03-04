方力申大方認愛邪教性侵受害者Maple 自爆發展得快已經見家長！
方力申大方認愛Maple 直言會陪對方到底
今日（4日）方力申在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞。方力申不但大方承認兩人的戀情，並且表示女友曾經因為性侵事件被公開而一度提出分手，但是兩人太深愛對方，所以決定繼續發展戀情。對於女朋友將要出發到韓國出庭作證一事，方力申表示自己將會爭取陪同Maple一起到韓國出庭。
提到性侵一事眼濕濕 已經見家長
此外，方力申亦提及到兩人關係發展快速，在認識的第一日開始，Maple就已經向方力申坦白一切，並且在交往一個星期後就見家長，雙方家長亦支持兩人繼續發展。當提到女友Maple過去被性侵一事，方力申都忍唔住眼濕濕，表示女友雖然要繼續看心理醫生，但與平常人無異，只是需要一段時間去平復性侵所帶來的傷害。
方力申新女Maple Yip為邪教受害者 淚流滿面現身節目訴苦
有網民發現方力申新女友Maple Yip為邪教組織受害者。網民指Netflix《以神之名：信仰的背叛》預告片中的女主角「葉萱」，跟方力申的新歡Maple Yip十分相似，該紀錄片是講述邪教組織，首個單元是以韓國攝理教為主題，預告片中的前教徒葉萱指為了揭發真相，勇敢站出來，不希望再有人像她一樣受傷害。
邪教教主鄭明析曾潛逃香港
根據報章及資料顯示，韓國攝理教教主鄭明析曾於01至06年性侵四名教友，被韓國判監長達十年，鄭明析曾潛逃到香港，及後於西貢豪宅被香港入境處人員拘捕，他以宗教迫害為由要求政治庇護獲准保釋，卻棄保潛逃，最後在中國落網並遣返韓國，鄭明析於2018年2月刑滿出獄。
受害人Maple Yip控訴遭教主性侵
2022年3月中，南韓一個反邪教組織舉行記招，當中有一名前教徒現身控訴遭攝理教洗腦及性侵，她的名字是「Yip Maple Ying Tung Huen」，有網民指方力申新歡Maple Yip，社交網中文名字是「映彤」同時加上有韓國名字，與該名受害人同名同姓，而且樣貌極為相似。
Maple在記者會上以流利韓語稱來自香港，於94年出世，於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒以問卷方式帶她加入教會，三年後到韓國繼續追隨宗教，並得到教主鄭明析賞識，選為高階教徒「明星」，她指教會中的「明星」不能拍拖、結婚，但與教主關係特殊，而「明星」全都是年輕貌美的女子。Maple在教會中擔任中文翻譯，在教會中生活達十年，享受被教主有貼身活動的機會，令一眾教徒羨慕。她又指2018年開始遭教主鄭明析猥褻及性侵她。
方力申新歡Maple Yip精通多國語言、顏值內在兼備
方力申與鄧麗欣甩拖五年來，感情生活備受關注，忽傳有新戀情，有指新歡Maple Yip是一位藝術家，樣貌清純出眾，被網民稱為「氣質版馮盈盈」，極有明星相的她在社交平台上有不少她的畫作，網上畫廊全是充滿個性的素描作品，而方力申爸爸方毓仁開設畫廊超過40年，小方亦有收藏畫作的習慣，看來二人因藝術而有共同興趣從而擦出愛火花，Maple亦精通中、英、韓語等多國語言。
Maple Yip於去年三月在記者會上親述誤墮邪教騙網過程。（影片來源：冰氣球）
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