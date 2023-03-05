TVB女主持賴彥妤訪問方力申亂問問題 又一次出事網民狂插：係唔係白痴㗎？
TVB女主持又亂問問題 網民嬲爆狂插
方力申今日（5日）出席活動時，被問到會否帶女朋友出來見大家時，方力申果斷表明沒有計劃與女友出席公開活動：「冇呢個計劃，不過順其自然啦，如果話特登出嚟做就唔會啦，但如果話將來會唔會有機會譬如睇我首映啊，一齊睇大家鐘意睇嘅演唱會啊，咁就應該有機會嘅。」
雖然方力申已經斬釘折鐵表示沒有計劃，但TVB女主持賴彥妤又再次唔用腦，亂咁問方力申：「有冇諗過情侶檔接Job啊？」好彩心情好嘅方力申都沉得住氣，望咗賴彥妤一眼之後表示：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人啊嘛。」搞到網民看到該場面都忍不住留言狂插：「TVB 個記者白痴㗎， 問會唔會情侶檔接job？」
賴彥妤已有前科 曾經慶郭富城
賴彥妤已經唔係第一次唔帶腦做訪問，最經典的一次一定要數她訪問郭富城嗰次。當時賴彥妤仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾？」五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意⋯⋯」。當時令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者，亦有網民認為現場環境嘈雜，導致賴彥妤聽得唔夠清楚。
方力申大讚女友勇敢：佢真係好硬淨
方力申在訪問中表示，自己和女友本身沒有打算公開拍拖一事，但在認愛前都有同女友及其家人討論：「有人講嘅時候，咁又係真嘅，我都唔怕俾人知。（咁佢有乜反應？）佢本身都係一個好勇敢嘅人，我覺得佢真係好硬淨。當然我都要叫佢唔好睇Comment，只係睇報道啊，我講嘅嘢就足夠。」
方力申認為自己身份可以令更多人關注性侵案
方力申昨日曾經直言，認為自己藝人的身份令性侵一事引起了更多的目光，但今日就改口話有新嘅看法，認為自己身為公眾人物的身份，成功令更多人關注邪教性侵案：「其實如果唔係同我一齊的話，剩係出一個新聞講香港人遇到呢啲事，都可能會有唔同聲音。既然我係一個大家認識嘅一個人，我去講佢係一個好可信嘅人，可能對件事會更加正面。」
女友曾婉拒方力申陪伴到韓國出庭
此外，方力申亦承認擔心女友在回韓國上庭作證時會再次受到滋擾：「如果再返去，我覺得越揚、越公開就越安全。其實未公開嘅時候，都講過會陪佢過去，佢都好好話唔需要。其實宜家都係到時先算，因為我都未知到時我工作會係點。」
常見問題
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