TVB女主持賴彥妤訪問方力申亂問問題 又一次出事網民狂插：係唔係白痴㗎？

昨日（4日）大方認愛邪教性侵受害者Maple的方力申，在今天（5日）於香港仔出席活動時亦有再次回應有關戀情一事。之前試過焫慶郭富城嘅無綫主持賴彥妤在訪問中竟然向方力申提出無理提問，令網民嬲爆狂插：「個記者係唔係白痴㗎？」