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TVB女主持賴彥妤訪問方力申亂問問題 又一次出事網民狂插：係唔係白痴㗎？

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昨日（4日）大方認愛邪教性侵受害者Maple的方力申，在今天（5日）於香港仔出席活動時亦有再次回應有關戀情一事。之前試過焫慶郭富城嘅無綫主持賴彥妤在訪問中竟然向方力申提出無理提問，令網民嬲爆狂插：「個記者係唔係白痴㗎？」

方力申 今日方力申出席活動。
今日方力申出席活動。（圖片來源：大會提供）

TVB女主持又亂問問題 網民嬲爆狂插

方力申今日（5日）出席活動時，被問到會否帶女朋友出來見大家時，方力申果斷表明沒有計劃與女友出席公開活動：「冇呢個計劃，不過順其自然啦，如果話特登出嚟做就唔會啦，但如果話將來會唔會有機會譬如睇我首映啊，一齊睇大家鐘意睇嘅演唱會啊，咁就應該有機會嘅。」

雖然方力申已經斬釘折鐵表示沒有計劃，但TVB女主持賴彥妤又再次唔用腦，亂咁問方力申：「有冇諗過情侶檔接Job啊？」好彩心情好嘅方力申都沉得住氣，望咗賴彥妤一眼之後表示：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人啊嘛。」搞到網民看到該場面都忍不住留言狂插：「TVB 個記者白痴㗎， 問會唔會情侶檔接job？」

方力申
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
方力申 網民仲話TVB女主持已經唔係第一次亂問小方問題，昨天亦另一位無綫女主持笑住問方力申前助手涉嫌與蔡天鳳慘案有關一事。
網民仲話TVB女主持已經唔係第一次亂問小方問題，昨天亦另一位無綫女主持笑住問方力申前助手涉嫌與蔡天鳳慘案有關一事。（圖片來源：[email protected] USA Official）

賴彥妤已有前科 曾經慶郭富城

賴彥妤已經唔係第一次唔帶腦做訪問，最經典的一次一定要數她訪問郭富城嗰次。當時賴彥妤仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾？」五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意⋯⋯」。當時令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者，亦有網民認為現場環境嘈雜，導致賴彥妤聽得唔夠清楚。

方力申 郭富城秒回後，都忍唔住望一望呢位「出色」TVB主持。
郭富城秒回後，都忍唔住望一望呢位「出色」TVB主持。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）
方力申 無綫 幸好姜麗文EQ高又大方，順利化解尷尬問題，賴彥妤即時發現講錯說話，表現得一臉惶恐。
賴彥妤都試過問姜麗文會唔會喺母親節同媽媽慶祝，好彩姜麗文EQ高順利化解尷尬問題，賴彥妤即時發現講錯說話，表現得一臉惶恐。（圖片來源：TVB影片截圖）

方力申大讚女友勇敢：佢真係好硬淨

方力申在訪問中表示，自己和女友本身沒有打算公開拍拖一事，但在認愛前都有同女友及其家人討論：「有人講嘅時候，咁又係真嘅，我都唔怕俾人知。（咁佢有乜反應？）佢本身都係一個好勇敢嘅人，我覺得佢真係好硬淨。當然我都要叫佢唔好睇Comment，只係睇報道啊，我講嘅嘢就足夠。」

方力申 方力申今日出席活動嘅時候，心情睇落都非常好！
方力申今日出席活動嘅時候，心情睇落都非常好！（圖片來源：官方提供）
方力申 蜜運中嘅方力申做善事都落手落腳
蜜運中嘅方力申做善事都落手落腳（圖片來源：官方提供）
方力申 接受訪問時亦比心心，非常風騷
接受訪問時亦比心心，非常風騷（圖片來源：[email protected] HK）

方力申認為自己身份可以令更多人關注性侵案

方力申昨日曾經直言，認為自己藝人的身份令性侵一事引起了更多的目光，但今日就改口話有新嘅看法，認為自己身為公眾人物的身份，成功令更多人關注邪教性侵案：「其實如果唔係同我一齊的話，剩係出一個新聞講香港人遇到呢啲事，都可能會有唔同聲音。既然我係一個大家認識嘅一個人，我去講佢係一個好可信嘅人，可能對件事會更加正面。」

方力申 方力申今日出席活動時，大方認愛性侵受害者Maple！
方力申昨日出席活動時，大方認愛性侵受害者Maple，並且曾經覺得自己藝人的身份令事情被放大（圖片來源：[email protected]東九龍居民委員會EKDRC 截圖）

女友曾婉拒方力申陪伴到韓國出庭

此外，方力申亦承認擔心女友在回韓國上庭作證時會再次受到滋擾：「如果再返去，我覺得越揚、越公開就越安全。其實未公開嘅時候，都講過會陪佢過去，佢都好好話唔需要。其實宜家都係到時先算，因為我都未知到時我工作會係點。」

方力申 Maple Yip將會到韓國出庭作證，方力申表示會爭取陪同Maple一齊到韓國出庭
Maple Yip將會到韓國出庭作證，方力申表示會爭取陪同Maple一齊到韓國出庭（圖片來源：《以神之名：信仰的背叛》截圖））

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]東九龍居民委員會EKDRC 截圖、[email protected]、《以神之名：信仰的背叛》截圖、網上留言截圖、[email protected] HK

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