方大同過世多位台灣藝人發文哀悼 曾1度擊敗周杰倫稱霸台灣樂壇
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方大同在2月21日因病逝世，令無數樂迷和同行深感震驚與不捨，其中不少台灣音樂人都有在社交平台發文哀悼追憶。方大同在台灣樂壇極具影響力，更曾經一度擊敗周杰倫，勇奪台灣金曲獎歌王之位。
台灣音樂人發文哀悼追憶方大同
不少台灣音樂人都紛紛在社交平台發文追憶方大同。其中台灣資深藝人陶晶瑩透露，幾個月前得知方大同身體有恙，她還曾發簡訊問候，方大同回覆「有進步，努力中」。今天得知他的離世，陶晶瑩表示「萬般不捨」。
此外，曾被方大同簽入旗下的歌手王詩安在IG以全黑背景發文「I love you always and forever」，表達對方大同的深切哀悼。樂團「理想混蛋」主唱雞丁則引用方大同歌曲「我們能不能」的歌詞，「願世界大同 願你在天上安息」，表達對他的追思。
王心凌也在IG發布藍天白雲的照片，寫下「今天天氣如十年前初見般美好，天使已回歸天堂，願繼續追尋獨特的音樂夢。」這些追憶與哀悼的話語，不僅表達了他們對方大同的敬愛與思念，也反映了方大同在音樂界的重要地位及其影響力。
台灣樂壇極具影響力 曾擊敗周杰倫奪金曲獎
方大同2016年創立個人音樂品牌「賦音樂 FU MUSIC」，在翌年推出概念專輯《JTW 西遊記》。當時方大同憑藉獨特風格成功突圍，更在2017年第28屆金曲獎勇奪「最佳國語男歌手」，擊敗周杰倫、盧廣仲、林宥嘉等強敵，成為繼張學友、陳奕迅後，第3位摘下此殊榮的香港歌手，在台灣樂壇極具影響力。
與台灣多位歌手交情深
方大同除了在台灣樂壇極具影響力，同時亦與不少台灣頂級歌手交情甚深。其中與蕭敬騰交情最深，蕭敬騰曾提到「欠歌單據」的約定，表示要為方大同還一首歌。另一台灣唱作歌手，盧廣仲亦曾表示自己很欣賞方大同的音樂，兩人在音樂會上有過多次合作。此外，蔡依林、林宥嘉和陳珊妮等人都高度評價方大同的音樂才華，這些關係體現了他在華語樂壇中的影響力和地位。
圖片來源：IG@soulboykhalifong、新傳媒資料庫、金曲獎資料或影片來源：原文刊於新假期