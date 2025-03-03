華納四寶｜周柏豪悼念方大同變嗌交 不忿被質疑連環出Po反擊網民
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方大同於2月21日離世，享年僅41歲，不少圈中人都有發文哀悼，包括他昔日在華納的同門師弟周柏豪，但周柏豪的一番言論，卻引發起網絡上一場爭議。
周柏豪 自稱「華納四寶」
周柏豪在社交媒體上發文悼念，回憶起與方大同的共事時光，並提到自己與方大同、薛凱琪和周國賢曾被稱為「華納四寶」，這一說法卻遭到了部分網民的質疑和批評。
網民質疑：從來未聽過四寶
有網民留言指出，他們只聽過「華納三寶」，即周國賢、薛凱琪和方大同，而不包括周柏豪：「從來未聽過四寶」、「悼念就悼念，唔駛加埋四寶呢句入去抬高自己，多咗啦」、「他們被叫做華納三寶是因為他們三個當時同期出道，周先生07年才加入華納，時空上根本就不符合」。
周柏豪貼華納官方照反擊
對於網民的質疑，周柏豪回應稱：「是這樣的，07年公司同事說現在華納三寶變四寶了，就是那一年我剛入行加入華納唱片，我是小師弟，成為第四寶。不好意思，文字中不能解釋太多，請見諒。」又以一張2010年華納官方發布照片的截圖反擊網民，當中見到華納在配文中亦將周柏豪、薛凱琪及方大同並列為「華納三寶」。
狂貼與方大同薛凱琪合照
此外周柏豪還在IG Story連環曬出多張昔日與方大同及薛凱琪的合照，以證明自己所講屬實，不過合照就未見有周國賢。有網民就安慰周柏豪，叫他不必理會這些網民：「其實無論三寶定係四寶，我哋都明白Khalil係曾經同Pakho你並肩作戰嘅兄弟足矣，cheer up, we’ll always be by your side!」
撰文：東方新地圖片來源：Threads@punkhippie、IG@punkhippie、Threads@koholaendy、FB@Warner Music Hong Kong資料或影片來源：原文刊於新假期