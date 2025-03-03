方大同 周柏豪

華納四寶｜周柏豪悼念方大同變嗌交 不忿被質疑連環出Po反擊網民

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方大同於2月21日離世，享年僅41歲，不少圈中人都有發文哀悼，包括他昔日在華納的同門師弟周柏豪，但周柏豪的一番言論，卻引發起網絡上一場爭議。

周柏豪 自稱「華納四寶」

周柏豪在社交媒體上發文悼念，回憶起與方大同的共事時光，並提到自己與方大同、薛凱琪和周國賢曾被稱為「華納四寶」，這一說法卻遭到了部分網民的質疑和批評。

方大同 周柏豪 周柏豪貼出了一張與方大同在台上演出的合照，並指自己和周國賢﹑薛凱琪﹑方大同曾被稱為「華納四寶」。（圖片來源：Threads@punkhippie）
周柏豪貼出了一張與方大同在台上演出的合照，並指自己和周國賢﹑薛凱琪﹑方大同曾被稱為「華納四寶」。（圖片來源：Threads@punkhippie）
方大同 周柏豪 之後周柏豪又在IG貼出了與方大同共事的黑白照，感慨表示：「在我的世界裡，有一種遺憾和可惜叫方大同，see you soon khalil.」（圖片來源：IG@punkhippie）
之後周柏豪又在IG貼出了與方大同共事的黑白照，感慨表示：「在我的世界裡，有一種遺憾和可惜叫方大同，see you soon khalil.」（圖片來源：IG@punkhippie）

網民質疑：從來未聽過四寶

有網民留言指出，他們只聽過「華納三寶」，即周國賢、薛凱琪和方大同，而不包括周柏豪：「從來未聽過四寶」、「悼念就悼念，唔駛加埋四寶呢句入去抬高自己，多咗啦」、「他們被叫做華納三寶是因為他們三個當時同期出道，周先生07年才加入華納，時空上根本就不符合」。

方大同 周柏豪 周國賢也有發文指和方大同「一入行已經是三寶」。（圖片來源：Threads@koholaendy）
周國賢也有發文指和方大同「一入行已經是三寶」。（圖片來源：Threads@koholaendy）
方大同 周柏豪 有不少網民表示只聽過由周國賢、薛凱琪和方大同組成的「華納三寶」。（圖片來源：FB@Warner Music Hong Kong）
有不少網民表示只聽過由周國賢、薛凱琪和方大同組成的「華納三寶」。（圖片來源：FB@Warner Music Hong Kong）

周柏豪貼華納官方照反擊

對於網民的質疑，周柏豪回應稱：「是這樣的，07年公司同事說現在華納三寶變四寶了，就是那一年我剛入行加入華納唱片，我是小師弟，成為第四寶。不好意思，文字中不能解釋太多，請見諒。」又以一張2010年華納官方發布照片的截圖反擊網民，當中見到華納在配文中亦將周柏豪、薛凱琪及方大同並列為「華納三寶」。

方大同 周柏豪 周柏豪貼出一張2010年官方發布「華納三寶」照截圖反擊網民。（圖片來源：Threads@punkhippie）
周柏豪貼出一張2010年官方發布「華納三寶」照截圖反擊網民。（圖片來源：Threads@punkhippie）

狂貼與方大同薛凱琪合照

此外周柏豪還在IG Story連環曬出多張昔日與方大同及薛凱琪的合照，以證明自己所講屬實，不過合照就未見有周國賢。有網民就安慰周柏豪，叫他不必理會這些網民：「其實無論三寶定係四寶，我哋都明白Khalil係曾經同Pakho你並肩作戰嘅兄弟足矣，cheer up, we’ll always be by your side!」

方大同 周柏豪 周柏豪還在IG Story連環曬出多張與方大同及薛凱琪的合照。（圖片來源：IG@punkhippie）
周柏豪還在IG Story連環曬出多張與方大同及薛凱琪的合照。（圖片來源：IG@punkhippie）
方大同 周柏豪 不過合照中就未見有周國賢。（圖片來源：IG@punkhippie）
不過合照中就未見有周國賢。（圖片來源：IG@punkhippie）
方大同 周柏豪 相中見到的方大同、周柏豪及薛凱琪都非常年輕有活力。（圖片來源：IG@punkhippie）
相中見到的方大同、周柏豪及薛凱琪都非常年輕有活力。（圖片來源：IG@punkhippie）
方大同 周柏豪 當中還有周柏豪與方大同的二人合照。（圖片來源：IG@punkhippie）
當中還有周柏豪與方大同的二人合照。（圖片來源：IG@punkhippie）
方大同 周柏豪 （圖片來源：IG@punkhippie）
（圖片來源：IG@punkhippie）
方大同 周柏豪 相隔一日，周柏豪又再發文，似有所感慨地表示：「人生既然無常，不 留遺憾。」（圖片來源：Threads@punkhippie）
相隔一日，周柏豪又再發文，似有所感慨地表示：「人生既然無常，不 留遺憾。」（圖片來源：Threads@punkhippie）

撰文：東方新地圖片來源：Threads@punkhippie、IG@punkhippie、Threads@koholaendy、FB@Warner Music Hong Kong資料或影片來源：原文刊於新假期

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