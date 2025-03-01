方大同薛凱琪20年真摰感情回顧 女方曾剖白「戀人未滿」關係

金曲歌王方大同今日（1日）驚傳死訊，享年41歲，此消息令無數歌迷悲痛。每當提起方大同，總會想同他圈中摯友薛凱琪。薛凱琪曾在王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》中接受訪問，她提到自己與方大同互相陪伴20年，一直保持著「友達以上，戀人未滿」的關係，薛凱琪更用一句話形容對方。