方大同薛凱琪20年真摰感情回顧 女方曾剖白「戀人未滿」關係
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金曲歌王方大同今日（1日）驚傳死訊，享年41歲，此消息令無數歌迷悲痛。每當提起方大同，總會想同他圈中摯友薛凱琪。薛凱琪曾在王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》中接受訪問，她提到自己與方大同互相陪伴20年，一直保持著「友達以上，戀人未滿」的關係，薛凱琪更用一句話形容對方。
薛凱琪曾想輕生被方大同救回：神送給我禮物！
薛凱琪在入行初期曾深受情緒病困擾，有段時間她會不由自主地流淚：「我會瘋狂哭泣，但卻是沒有表情的，只是眼淚不斷滴落。」在她人生低潮的時候，正是方大同陪伴她走過這段艱難的時光，更親手將她從自殺的邊緣救回來。
此外，薛凱琪在訪問中透露，當她經歷嚴重抑鬱時，腦海中時常浮現自殺的念頭。有一次，她在想要自殺之前，撥通了方大同的電話：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽後，冷靜地分析自殺的原因，耐心地開解她，最終成功讓她在當晚放下自殺的念頭。她表示：「方大同是一個很理智的人，那個晚上真的幫了我一把。」
20年真摰感情回顧 以歌曲維繫情誼
2005年，方大同加入華納唱片，成為薛凱琪的師弟。當時薛凱琪已在粵語市場有一定名氣，而方大同則是新人。薛凱琪主動與他交流，並在同一舞台上合唱陳奕迅的《兄妹》，這首歌被視為預言了他們未來關係。
2006年音樂合作，薛凱琪發行專輯《Dear Fiona》，方大同可能參與其中的音樂創作。同年，薛凱琪的歌曲《糖不甩》展現了她在R&B風格上的嘗試，這也與方大同的音樂風格有關。
2007年，薛凱琪發行專輯《下次下次》和《樓梯轉角》。方大同繼續為她提供音樂創作支持。08年，薛凱琪因感情問題患上抑鬱症，方大同在她精神崩潰時給予了重要的支持。方大同為她寫了歌曲《Over》，幫助她走出低谷。
2010年代，薛凱琪與方大同的友情持續深化，兩人在各自的音樂會上多次合作演出。薛凱琪視方大同為重要的靈魂伴侶。
到2018年，薛凱琪和方大同在《蒙面唱將》節目中同台演唱張震岳的《路口》，再次引發觀眾對他們關係的關注。儘管薛凱琪與其他人傳出戀情，但她與方大同的友情仍然深厚。兩人被視為「友達以上，戀人未滿」的典範。
圖片來源：東方新地、微博@方大同、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期