方大同最後專輯2細節惹心碎 封面手勢原來同薛凱琪有關？
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金曲天王方大同（Khalil）與上月21日因病去世，享年41歲。方大同逝世嘅噩耗一出震驚整個演藝圈，亦以來大批fans心痛表示不捨。方大同自出道以來推出唔少膾炙人口嘅歌曲，去年10月更再度推出新專輯《夢想家》，睽違8年後再出專輯亦令fans十分期待。不過近日就有網民在社交平台發文表示發現專輯中嘅2大隱藏細節，引來大批fans心碎留言……
方大同專輯暗藏1符號惹心碎
近日有粉絲在社交平台分享了方大同專輯《夢想家》嘅照片，相中可見專輯底部標示年份「2024」後，竟接著出現「∞」符號。更令該名fans傷感表示：「他一定知道這是最後一張專輯了。這是我第一次覺得這個符號…如此令人心碎。」
「∞」在數學中象徵無限大，亦有永恆嘅寓意，因此方大同在專輯上嘅設計更令人不勝唏噓。
方大同專輯封面手勢原來大有意思
此外，亦有歌迷從專輯封面發現另一細節：封面上的男子閉著一隻眼，單手舉起，原本完整的愛心形狀被打破，被指彷彿係靜靜地告別一樣。
而呢則帖文更獲8.3萬人按讚，唔少fans亦紛紛留言悼念方大同：「原來他早就已經做好告別的準備了」、「真的不敢想像當時他的心情是怎樣」、「除了告別，他以前在訪問中也說過這個手勢是祝福」、「2025真的太殘忍了」、「這是他留給我們永遠的禮物了」。
撰文：東方新地圖片來源：方大同專輯《夢想家》、微博@方大同、影片截圖資料或影片來源：原文刊於新假期