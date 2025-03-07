方大同最後專輯2細節惹心碎 封面手勢原來同薛凱琪有關？

金曲天王方大同（Khalil）與上月21日因病去世，享年41歲。方大同逝世嘅噩耗一出震驚整個演藝圈，亦以來大批fans心痛表示不捨。方大同自出道以來推出唔少膾炙人口嘅歌曲，去年10月更再度推出新專輯《夢想家》，睽違8年後再出專輯亦令fans十分期待。不過近日就有網民在社交平台發文表示發現專輯中嘅2大隱藏細節，引來大批fans心碎留言……