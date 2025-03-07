方大同最後專輯2細節惹心碎 封面手勢原來同薛凱琪有關？

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金曲天王方大同（Khalil）與上月21日因病去世，享年41歲。方大同逝世嘅噩耗一出震驚整個演藝圈，亦以來大批fans心痛表示不捨。方大同自出道以來推出唔少膾炙人口嘅歌曲，去年10月更再度推出新專輯《夢想家》，睽違8年後再出專輯亦令fans十分期待。不過近日就有網民在社交平台發文表示發現專輯中嘅2大隱藏細節，引來大批fans心碎留言……

方大同專輯暗藏1符號惹心碎

近日有粉絲在社交平台分享了方大同專輯《夢想家》嘅照片，相中可見專輯底部標示年份「2024」後，竟接著出現「∞」符號。更令該名fans傷感表示：「他一定知道這是最後一張專輯了。這是我第一次覺得這個符號…如此令人心碎。」
「∞」在數學中象徵無限大，亦有永恆嘅寓意，因此方大同在專輯上嘅設計更令人不勝唏噓。

方大同 逝世 方大同睽違8年後再出專輯《夢想家》，不過近日就有網民發現方大同在專輯底部標示年份「2024」及「∞」符號，令fans猜測方大同已經知道這會是自己嘅最後一張專輯。（圖片來源：方大同專輯《夢想家》）
方大同睽違8年後再出專輯《夢想家》，不過近日就有網民發現方大同在專輯底部標示年份「2024」及「∞」符號，令fans猜測方大同已經知道這會是自己嘅最後一張專輯。（圖片來源：方大同專輯《夢想家》）
方大同 逝世 方大同出道以來推出過唔少膾炙人口嘅歌曲。（圖片來源：微博@方大同）
方大同出道以來推出過唔少膾炙人口嘅歌曲。（圖片來源：微博@方大同）

方大同專輯封面手勢原來大有意思

此外，亦有歌迷從專輯封面發現另一細節：封面上的男子閉著一隻眼，單手舉起，原本完整的愛心形狀被打破，被指彷彿係靜靜地告別一樣。
而呢則帖文更獲8.3萬人按讚，唔少fans亦紛紛留言悼念方大同：「原來他早就已經做好告別的準備了」、「真的不敢想像當時他的心情是怎樣」、「除了告別，他以前在訪問中也說過這個手勢是祝福」、「2025真的太殘忍了」、「這是他留給我們永遠的禮物了」。

方大同 逝世 有粉絲猜測方大同嘅專輯封面雖然看似係打招呼，但其實亦有告別嘅意思。（圖片來源：方大同專輯《夢想家》）
有粉絲猜測方大同嘅專輯封面雖然看似係打招呼，但其實亦有告別嘅意思。（圖片來源：方大同專輯《夢想家》）
方大同 逝世 方大同多年前與薛凱琪接受訪問時就曾表示該手勢係祝福嘅意思，而今次專輯封面嘅手勢亦與當年薛凱琪受做嘅十分相似，因此亦令網民猜測其實專輯封面動作有祝福嘅意思。（圖片來源：影片截圖）
方大同多年前與薛凱琪接受訪問時就曾表示該手勢係祝福嘅意思，而今次專輯封面嘅手勢亦與當年薛凱琪受做嘅十分相似，因此亦令網民猜測其實專輯封面動作有祝福嘅意思。（圖片來源：影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：方大同專輯《夢想家》、微博@方大同、影片截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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