方大同離世翌日 薛凱琪內地演出多次落淚 情緒崩潰1舉動悼念好友
薛凱琪演出前情感崩潰 疑一早知情
方大同離世翌日，薛凱琪在（22日）海口音樂節的表演中，情緒的崩潰成為了焦點。當她演唱到《半路》這首歌曲時，她突然哽咽並流下了淚水。這位歌手在舞台上的真情流露，不僅感動了在場的觀眾，也讓不少網友猜測她可能已經得知了方大同的離世。薛凱琪在演唱時說道：「只要我們還在，人生的路永遠是一半，沒有盡頭，永遠有人等你，有人愛你。」這番話語中不僅透露出對生命的感慨，也反映了她對方大同深厚的情感。
薛凱琪社交平台1舉動悼念摯友
方大同離世的消息公布後，薛凱琪迅速在其社交平台上做出了回應。她將自己的頭像及封面換成了方大同的童書遺作，用這種方式來表達對好友的哀悼和思念。這一行為不僅展示了她對方大同的深情，也讓外界看到了兩人之間特殊的友誼。
薛凱琪曾想輕生被方大同救回：神送給我禮物！
薛凱琪在入行初期曾深受情緒病困擾，有段時間她會不由自主地流淚：「我會瘋狂哭泣，但卻是沒有表情的，只是眼淚不斷滴落。」在她人生低潮的時候，正是方大同陪伴她走過這段艱難的時光，更親手將她從自殺的邊緣救回來。
此外，薛凱琪在訪問中透露，當她經歷嚴重抑鬱時，腦海中時常浮現自殺的念頭。有一次，她在想要自殺之前，撥通了方大同的電話：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽後，冷靜地分析自殺的原因，耐心地開解她，最終成功讓她在當晚放下自殺的念頭。她表示：「方大同是一個很理智的人，那個晚上真的幫了我一把。」
20年真摰感情回顧 以歌曲維繫情誼
2005年，方大同加入華納唱片，成為薛凱琪的師弟。當時薛凱琪已在粵語市場有一定名氣，而方大同則是新人。薛凱琪主動與他交流，並在同一舞台上合唱陳奕迅的《兄妹》，這首歌被視為預言了他們未來關係。
2006年音樂合作，薛凱琪發行專輯《Dear Fiona》，方大同可能參與其中的音樂創作。同年，薛凱琪的歌曲《糖不甩》展現了她在R&B風格上的嘗試，這也與方大同的音樂風格有關。
2007年，薛凱琪發行專輯《下次下次》和《樓梯轉角》。方大同繼續為她提供音樂創作支持。08年，薛凱琪因感情問題患上抑鬱症，方大同在她精神崩潰時給予了重要的支持。方大同為她寫了歌曲《Over》，幫助她走出低谷。
2010年代，薛凱琪與方大同的友情持續深化，兩人在各自的音樂會上多次合作演出。薛凱琪視方大同為重要的靈魂伴侶。
到2018年，薛凱琪和方大同在《蒙面唱將》節目中同台演唱張震岳的《路口》，再次引發觀眾對他們關係的關注。儘管薛凱琪與其他人傳出戀情，但她與方大同的友情仍然深厚。兩人被視為「友達以上，戀人未滿」的典範。