方大同抗病5年突離世 2星期前剛發佈新歌
方大同抗病5年突離世
賦音樂在1號下午突然發文宣佈，方大同在抗病5年後，在2月21日早晨離世，但就未有交代方大同的病因：
以積極的態度面對頑疾5年, 方大同於2025 年 2 月 21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。
樂迷紛紛留言哀悼
方大同的突然離世讓無數樂迷感到震驚和難以置信：「求求你說的是假話，接受不了」、「謝謝你的音樂，你是影響我一生的創作者」、「啊？怎麼這麼突然，不敢相信這是真的」、「看到這個我人都傻了，他還這麼年輕呢」、「方大同你快點跟我說你是在整我好不好⋯」。
2星期前剛發佈新歌 曾宣佈身體好轉
方大同在2010年開始多次因為「爆肺」而數度住院，並且在2022年推出完單曲之後一度消失於螢光幕前。在他生病期間，方大同坦言疾病影響了他的嗓音，但他仍堅持音樂創作。他的經紀人也曾表示，即使身體狀況不佳，他仍在能力範圍內完成作品。直到去年7月，方大同在社交平台發文，表示身體有所好轉，準備正式回歸樂壇。方大同在一個月前發佈新歌《 XZMHXDXH. 》，並在2星期前發佈新歌MV《那沙漠里的水 (Oasis) 》。
方大同代表作首首深得歌迷心
方大同的代表作品包括《愛愛愛》、《Love Song》、《春風吹》、《千紙鶴》、《特別的人》、《悟空》等。這些歌曲展現了他在R&B和靈魂樂方面的才華，並在華語樂壇中具有重要影響力。除了自己的音樂作品外，也為其他歌手作曲和編曲。他曾為薛凱琪、陳奕迅、王詩安等歌手創作歌曲，如《慕容雪》、《孤獨患者》、《一步成詩》等。他總共參與了約200多首歌曲的創作。
全盛期得獎無數 中港台影響力深遠
方大同在香港和台灣的音樂頒獎典禮中獲得多個獎項。其中包括香港《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇男歌手金獎」、「至尊唱片大獎」、「至尊歌曲大獎」，以及台灣《金曲獎》的最佳國語男歌手獎。2021年，他憑藉單曲《面面》獲得第32屆台灣金曲獎的「最佳單曲製作人獎」。方大同對中港台地區的音樂界產生了深遠影響。他將黑人音樂的元素融入華語歌曲中，影響了許多喜愛靈魂樂和節奏藍調的同行和聽眾。他的音樂風格多元，從R&B到搖滾、嘻哈等多種風格，讓他在音樂創作上具有廣泛的影響力。此外，他成立的音樂品牌「賦音樂」（Fu Music Asia）也推動了他融合中西文化的音樂理念。