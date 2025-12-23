38歲方媛滿月火速復工行catwalk 不輸「古裝女神」被讚水靈美人

最新娛聞
東方新地

廣告

天王郭富城老婆方媛10月底誕下第三位千金後，僅僅滿月就火速復出商演，身穿古裝與經典「妲己」溫碧霞同台走秀。這位38歲媽媽產後兩個月的驚人狀態，不但完全看不出剛生完孩子，更在古裝造型上完全不輸資深古裝美人溫碧霞，令網民驚嘆連連。

方媛滿月火速復工接商演

方媛在10月底為郭富城誕下第三位千金郭詠心後，產後僅四天就身穿緊身牛仔褲為老公慶祝60歲生日，極速瘦身的狀態已經令人咋舌。如今滿月「出關」的她更是馬不停蹄接下工作，近日現身杭州參與商演活動，以古裝造型行catwalk，完全展現出什麼叫做「生了好像沒生似的」。

古裝造型仙氣十足不輸溫碧霞

從方媛上載的照片可見，她梳著古典盤髮，髮上插著精緻飾物，身穿鮮豔色系漢服，整體散發濃濃仙氣。她在台上擺出多個充滿古典韻味的pose，展現出真正的「畫中美人」風采。更令人驚艷的是，她與以經典「妲己」造型亮相的溫碧霞同台走秀，面對這位深入民心的古裝女神，方媛絲毫不怯場，表現落落大方。

網民激讚水靈美人狀態驚人

方媛的古裝扮相驚艷了不少網民，大家紛紛留言激讚「好仙好美」、「太有風韻」、「無法想像這是三個孩子的媽媽，真水靈」、「這真的是剛出月子嗎？巨美啊！」。面對如潮好評，方媛也在社交平台留言回應：「一襲古裝入畫來，有幸與『妲己』娘娘並肩走秀，好像闖進了千年之前的夢境。」

方媛產後狀態成網民熱話

這次古裝走秀再次證明了方媛產後的驚人恢復能力，不少網民都對她「生完兩個月仍然仙氣滿滿」的狀態感到不可思議。與溫碧霞這位資深古裝美人同台較量，方媛的表現完全不遜色，身段柔軟、表情自然，整個人的狀態極為放鬆，展現出成熟女性的魅力和自信。

方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：郭富城IG）
（圖片來源：郭富城IG）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：微博@方媛Moka）
（圖片來源：微博@方媛Moka）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：方媛小紅書）
（圖片來源：方媛小紅書）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：郭富城IG）
（圖片來源：郭富城IG）
方媛 古裝走秀 郭富城豪送每位月子中心員工5位數厚禮，不過有網民指「好普通」。（圖片來源：小紅書）
郭富城豪送每位月子中心員工5位數厚禮，不過有網民指「好普通」。（圖片來源：小紅書）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：方媛小紅書）
（圖片來源：方媛小紅書）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：方媛小紅書）
（圖片來源：方媛小紅書）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）
方媛 古裝走秀 （圖片來源：方媛小紅書）
（圖片來源：方媛小紅書）

圖片來源：微博、郭富城IG、微博@方媛Moka、方媛小紅書、小紅書、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 