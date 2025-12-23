38歲方媛滿月火速復工行catwalk 不輸「古裝女神」被讚水靈美人
天王郭富城老婆方媛10月底誕下第三位千金後，僅僅滿月就火速復出商演，身穿古裝與經典「妲己」溫碧霞同台走秀。這位38歲媽媽產後兩個月的驚人狀態，不但完全看不出剛生完孩子，更在古裝造型上完全不輸資深古裝美人溫碧霞，令網民驚嘆連連。
方媛滿月火速復工接商演
方媛在10月底為郭富城誕下第三位千金郭詠心後，產後僅四天就身穿緊身牛仔褲為老公慶祝60歲生日，極速瘦身的狀態已經令人咋舌。如今滿月「出關」的她更是馬不停蹄接下工作，近日現身杭州參與商演活動，以古裝造型行catwalk，完全展現出什麼叫做「生了好像沒生似的」。
古裝造型仙氣十足不輸溫碧霞
從方媛上載的照片可見，她梳著古典盤髮，髮上插著精緻飾物，身穿鮮豔色系漢服，整體散發濃濃仙氣。她在台上擺出多個充滿古典韻味的pose，展現出真正的「畫中美人」風采。更令人驚艷的是，她與以經典「妲己」造型亮相的溫碧霞同台走秀，面對這位深入民心的古裝女神，方媛絲毫不怯場，表現落落大方。
網民激讚水靈美人狀態驚人
方媛的古裝扮相驚艷了不少網民，大家紛紛留言激讚「好仙好美」、「太有風韻」、「無法想像這是三個孩子的媽媽，真水靈」、「這真的是剛出月子嗎？巨美啊！」。面對如潮好評，方媛也在社交平台留言回應：「一襲古裝入畫來，有幸與『妲己』娘娘並肩走秀，好像闖進了千年之前的夢境。」
方媛產後狀態成網民熱話
這次古裝走秀再次證明了方媛產後的驚人恢復能力，不少網民都對她「生完兩個月仍然仙氣滿滿」的狀態感到不可思議。與溫碧霞這位資深古裝美人同台較量，方媛的表現完全不遜色，身段柔軟、表情自然，整個人的狀態極為放鬆，展現出成熟女性的魅力和自信。
