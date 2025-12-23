38歲方媛滿月火速復工行catwalk 不輸「古裝女神」被讚水靈美人

天王郭富城老婆方媛10月底誕下第三位千金後，僅僅滿月就火速復出商演，身穿古裝與經典「妲己」溫碧霞同台走秀。這位38歲媽媽產後兩個月的驚人狀態，不但完全看不出剛生完孩子，更在古裝造型上完全不輸資深古裝美人溫碧霞，令網民驚嘆連連。