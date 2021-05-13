方媛坐入按摩浴缸拍Vlog 大坑城堡裝修極盡奢華

得天王郭富城錫到燶，33歲生了兩個女的方媛（Moka）已不甘心只做幸福少奶奶，自前年開Vlog做網紅勁吸過百萬粉絲，方媛為了吸引更多粉絲，不時拉埋女兒及城城入鏡，近月更有意無意在家中拍Vlog，話就話同粉絲分享扮靚心得，其實主要目的係想晒……

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、方媛微博圖片及Vlog截圖