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方媛25歲寫真花絮出土 天王嫂大解放邪惡角度大方任影好專業

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現年35歲的「天王嫂」方媛（Moka）早在2012年出道時，就來港推出過寫真集《Shining Moka》，近日有網民翻出她當時拍攝寫真的花絮影片，片中她穿著非常少布的造型，面對鏡頭擺出各種pose，配合甜美笑容，任影唔嬲！

天王嫂方媛與郭富城結婚5年，育有兩女。
天王嫂方媛與郭富城結婚近6年，育有兩女。（圖片來源：IG＠mokafy）
方媛 當年城嫂方媛推出寫真集時，年約25歲，走青春可愛路線。
當年城嫂方媛推出寫真集時，年約25歲，走青春可愛路線。（圖片來源：新傳媒照片庫）

方媛 曾獲封「上海Leah Dizon」

當年25歲的方媛為模特兒出身，在2012年來港發展，並簽入施念慈旗下，成為DaDa陳靜師妹，被封為「上海Leah Dizon」，又遠赴泰國布吉取景，拍下處女寫真集《Shining Moka》，寫真中她走日本妹kawaii風格，大Sell其33C、24、33火辣身形。

方媛 當年方媛在寫真集中的衣著相當大膽。
當年方媛在寫真集中的衣著相當大膽。（圖片來源：新傳媒照片庫）
方媛 連換多套泳裝影寫真的方媛，當年曾被封為「上海Leah Dizon」。
連換多套泳裝影寫真的方媛，當年曾被封為「上海Leah Dizon」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
方媛 現年36歲的混血女星Leah Dizon早在2007年在日本走紅，成為宅男女神，但之後人氣不繼，現在IG的Followers未及方媛一半。
現年36歲的混血女星Leah Dizon早在2007年在日本走紅，成為宅男女神，但之後人氣不繼，現在IG的Followers未及方媛一半。（圖片來源：[email protected]

面對邪惡角度毫不扭擰

近日有網民翻出方媛當年拍攝寫真集時的花絮片段，影片中方媛仍有點baby fat，臉上一直掛著甜美笑容，面對攝影師各種「高炒」、「低炒」邪惡角度，都毫不扭擰，擺出各種pose，大方任影。

方媛 方媛曾在寫真中著上泳衣浸浴。
方媛曾在寫真中著上泳衣浸浴。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 大Sell其青春可人一面。
大Sell其青春可人一面。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 又有著小背心上陣的造型。
又有著小背心上陣的造型。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 性感誘人。
性感誘人。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 仲烏低身倒奶。
仲烏低身倒奶。（圖片來源：[email protected] Channel）

獲網民大讚凍齡有術

方媛在寫真集中有各種泳衣和背心、熱褲造型，其中一件Deep V針織泳衣，更是中門大開，非常性感。網民都紛紛大讚方媛現在已是兩女之母，但同10年前相比仍差別不大，可見凍齡有術，Keep得勁好！

方媛 面對攝影師用「高炒」角度影相，方媛亦大方任影。
面對攝影師用「高炒」角度影相，方媛亦大方任影。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 谷出深長事業線。
谷出深長事業線。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 更自動波拉低T恤。
更自動波拉低T恤。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 仲有邪惡的「低炒」角度。
仲有邪惡的「低炒」角度。（圖片來源：[email protected] Channel）
方媛 又著上三點式泳衣到泳池戲水。
又著上三點式泳衣到泳池戲水。（圖片來源：[email protected] Channel）

曾組女團VoodooGirls

方媛（Moka）出生於上海，來港後除了推出個人寫真集外，又曾與其他𡃁模組成女團Voodoo Girls出碟，及拍過網劇《女生公寓》及微電影《五月花語》等，但一直紅唔起，直到2015年撻著比她大22歲的天王郭富城，並在2017年奉女升呢天王嫂，婚後誕下Chantelle與Charlotte兩個囡囡。

方媛 方媛左二）當年與小櫻UNA、Monna林宜芝）、Iris鍾采羲）、Celia K.郭穎兒）、Mei Mei曾善美）同期推出寫真集，其中她又與Celia K.及Mei Mei等組成女團Voodoo Girls。
方媛（左二）當年與小櫻UNA、Monna（林宜芝）、Iris（鍾采羲）、Celia K.（郭穎兒）、Mei Mei（曾善美）同期推出寫真集，其中她又與Celia K.及Mei Mei等組成女團Voodoo Girls。（圖片來源：新傳媒照片庫）

被指愛著褻衣刺激男友

當年曾有知情者透露：「Moka好熱情主動，講嘢嗲聲嗲氣，最鍾意著性感内衣影相，有時仲會著褻衣刺激吓男友感官增加情趣。女友咁惹火，又千依百順，有邊個男人唔受？」有指Moka在2012年來港發展時，曾講到明鍾意港男，而她身邊亦不乏追求者，其中包括黃宗澤及內地富二代王思聰等。

方媛 現時方媛仍不時會在社交網大方派福利。
現時方媛仍不時會在社交網大方派福利。（圖片來源：IG＠mokafy）
方媛生完兩位小朋友之後身材一樣火辣。
方媛生完兩位小朋友之後身材一樣火辣。（圖片來源：[email protected]

自言寫真性感程度前所未有

方媛早年曾接受本刊訪問，講到2012年所拍的寫真集，她聲稱：「寫真集的性感程度，是我前所未有，相當破格！」而被問到最想同邊個男藝人合作？她就回答：「身材大隻又有演技的黃宗澤！」

方媛 方媛當年曾直言想同黃宗澤合作。
方媛當年曾直言想同黃宗澤合作。（圖片來源：方媛寫真集宣傳圖片）

鏡頭前話剝就剝

訪問中方媛更穿上透視衫，二話不說在鏡頭前剝褲，專業地咬指踎地擺出誘惑pose及表情，其後又換上黃色三點式，随住studio内播出的輕快音樂，自動波拉開外套露出33C上圍，同時將牛仔熱褲愈拉愈低，表現純熟，無半點生硬。

方媛 被攝影師要求脫去牛仔熱褲，方媛二話不說即剝，相當專業。
被攝影師要求脫去牛仔熱褲，方媛二話不說即剝，相當專業。（圖片來源：新傳媒照片庫）

望拍拖似拍偶像劇

2013年，方媛又曾化名「愛麗絲」自稱會計，參加内地高收視的相睇節目《非常完美》，在節目中她列出擇偶條件：「我媽媽現在還會向爸爸撒嬌，我希望跟父母一般甚麽年歲都保持戀愛的感覺，男朋友要待我公主般疼錫，有時會有點小脾氣會埋怨，但也得呵護遷就我，我喜歡驚喜和會制造浪漫的男仔，希望拍拖時像拍連續劇一樣浪漫。」

方媛 方媛又在節目中透露過去6段感情，又表示會留意男仔身體細節，例如男友手指要乾淨企理。
方媛又在節目中透露過去6段感情，又表示會留意男仔身體細節，例如男友手指要乾淨企理。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年廿歲出頭的方媛，身形比較豐滿。
當年廿歲出頭的方媛，身形比較豐滿。（圖片來源：新傳媒照片庫）
方媛 當年仲未有長腿。
當年仲未有長腿。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠mokafy、新傳媒照片庫、[email protected] Channel、[email protected]、方媛寫真集宣傳圖片

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