方媛25歲寫真花絮出土 天王嫂大解放邪惡角度大方任影好專業
方媛 曾獲封「上海Leah Dizon」
當年25歲的方媛為模特兒出身，在2012年來港發展，並簽入施念慈旗下，成為DaDa陳靜師妹，被封為「上海Leah Dizon」，又遠赴泰國布吉取景，拍下處女寫真集《Shining Moka》，寫真中她走日本妹kawaii風格，大Sell其33C、24、33火辣身形。
面對邪惡角度毫不扭擰
近日有網民翻出方媛當年拍攝寫真集時的花絮片段，影片中方媛仍有點baby fat，臉上一直掛著甜美笑容，面對攝影師各種「高炒」、「低炒」邪惡角度，都毫不扭擰，擺出各種pose，大方任影。
獲網民大讚凍齡有術
方媛在寫真集中有各種泳衣和背心、熱褲造型，其中一件Deep V針織泳衣，更是中門大開，非常性感。網民都紛紛大讚方媛現在已是兩女之母，但同10年前相比仍差別不大，可見凍齡有術，Keep得勁好！
曾組女團VoodooGirls
方媛（Moka）出生於上海，來港後除了推出個人寫真集外，又曾與其他𡃁模組成女團Voodoo Girls出碟，及拍過網劇《女生公寓》及微電影《五月花語》等，但一直紅唔起，直到2015年撻著比她大22歲的天王郭富城，並在2017年奉女升呢天王嫂，婚後誕下Chantelle與Charlotte兩個囡囡。
被指愛著褻衣刺激男友
當年曾有知情者透露：「Moka好熱情主動，講嘢嗲聲嗲氣，最鍾意著性感内衣影相，有時仲會著褻衣刺激吓男友感官增加情趣。女友咁惹火，又千依百順，有邊個男人唔受？」有指Moka在2012年來港發展時，曾講到明鍾意港男，而她身邊亦不乏追求者，其中包括黃宗澤及內地富二代王思聰等。
自言寫真性感程度前所未有
方媛早年曾接受本刊訪問，講到2012年所拍的寫真集，她聲稱：「寫真集的性感程度，是我前所未有，相當破格！」而被問到最想同邊個男藝人合作？她就回答：「身材大隻又有演技的黃宗澤！」
鏡頭前話剝就剝
訪問中方媛更穿上透視衫，二話不說在鏡頭前剝褲，專業地咬指踎地擺出誘惑pose及表情，其後又換上黃色三點式，随住studio内播出的輕快音樂，自動波拉開外套露出33C上圍，同時將牛仔熱褲愈拉愈低，表現純熟，無半點生硬。
望拍拖似拍偶像劇
2013年，方媛又曾化名「愛麗絲」自稱會計，參加内地高收視的相睇節目《非常完美》，在節目中她列出擇偶條件：「我媽媽現在還會向爸爸撒嬌，我希望跟父母一般甚麽年歲都保持戀愛的感覺，男朋友要待我公主般疼錫，有時會有點小脾氣會埋怨，但也得呵護遷就我，我喜歡驚喜和會制造浪漫的男仔，希望拍拖時像拍連續劇一樣浪漫。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言