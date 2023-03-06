方媛25歲寫真花絮出土 天王嫂大解放邪惡角度大方任影好專業

現年35歲的「天王嫂」方媛（Moka）早在2012年出道時，就來港推出過寫真集《Shining Moka》，近日有網民翻出她當時拍攝寫真的花絮影片，片中她穿著非常少布的造型，面對鏡頭擺出各種pose，配合甜美笑容，任影唔嬲！