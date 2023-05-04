方媛35歲自揭有衰老焦慮 首次直播帶貨被指撞樣一影后
35歲方媛 分享3招抗衰老
現年35歲的方媛與57歲的郭富城結婚6年，育有兩女，但身形仍keep住苗條，外貌亦未見有衰老跡象，但近日她就拍片講到自己已經「30+」，在生完BB後，便開始對衰老感到焦慮。
要保持一顆年輕的心
片中方媛分享了她的3招抗衰老心得，第1招是要保持一顆年輕的心，對這個世界充滿好奇，也願意接受一些新的事物，此外她又指自己的衣著打扮也與同齡人不一樣：「我還是喜歡穿彩色，有青春活力的感覺。」
戒捱夜勤健身＋多途徑護膚
第2招方媛就話要從多途徑護膚，包括適當地去一下美容院，以及在家用美容儀保養等，第3招則是要改善自己的生活習慣，例如盡量不要捱夜，多吃低糖、低碳的食物，和抗氧化的水果等，另外還要每星期健身2至3次，讓身心都保持在年輕的狀態。
直播帶貨被指冇做功課
近日方媛首次做直播帶貨，卻引來不少網民爭議，指她身為天王嫂竟要外出賺錢，相信全因郭富城太孤寒，給她的家用太少，才會讓她成為第一個帶貨的天王嫂，又指她帶貨只會微笑擺pose，少有講話，明顯對產品未有做足功課。
被指撞樣年輕時張栢芝
亦有網民指她在直播時鼻子顯得十分奇怪，甚至被指撞樣張栢芝：「五官跟張栢芝輪廓差不多一類型」、「才想說怎麼有張栢芝的影子」、「有點張栢芝年輕時的即視感，特別是鼻子」、「第一眼看成張栢芝」等等，不過也有網民力撐方媛的鼻子無整過：「跟她爸的鼻子可以說是一模一樣！」
方媛作風貼地樸素 郭富城被屈足孤寒6年
方媛婚後作風一直非常貼地樸素，不但撘經濟艙出遊，又會帶愛女到茶餐廳吃飯，就連化妝品都用不足港幣$200的平價護膚品，平時出海遊玩的時候亦會身穿淘寶貨，毫無天王嫂架子。不過方媛如此樸素，就搞到外界一直都穿郭富城對愛妻孤寒小氣，直到早前方媛以超富貴行頭高調放閃，先成功一掃郭富城孤寒傳聞。
方媛超奢華行頭慶祝結婚週年紀念
婚後一直恩愛甜蜜的郭富城和方媛日前一同甜蜜慶祝結婚6週年。一家4口不但一起出遊，兩人亦撐抬腳慶祝。為了慶祝6週年，方媛隆重其事，打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！光是耳環就是價值港幣$285,000，手鐲亦是Cartier的產品，價值港幣$350,000，名副其實嘅「天王嫂」。
方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊
去年方媛曾經在社交平台上表示看中2022年當時新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。
方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！
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