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方媛35歲自揭有衰老焦慮 首次直播帶貨被指撞樣一影后

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現年57歲的天王郭富城（Aaron）出道至今都好似食了防腐劑一樣，不老帥臉被網民大讚「唔講以為得30歲！」但沒想到城城的凍齡外貌也會給另一半帶來壓力，近日年僅35歲的天王嫂方媛（Moka），就拍片直言自己有「衰老焦慮」！

方媛 郭富城 飛吻慢慢睇！
方媛早前與老公郭富城慶祝結婚6周年高調放閃，令城城的不老帥臉成為網民焦點， 眾人紛紛指：「到底點可以Keep到咁？」、「太誇張」、「唔講以為得30歲！」（圖片來源：[email protected]
方媛 實際上方媛和郭富城年齡相差達22歲。
實際上方媛和郭富城年齡相差達22歲。（圖片來源：[email protected]

35歲方媛 分享3招抗衰老

現年35歲的方媛與57歲的郭富城結婚6年，育有兩女，但身形仍keep住苗條，外貌亦未見有衰老跡象，但近日她就拍片講到自己已經「30+」，在生完BB後，便開始對衰老感到焦慮。

方媛 方媛直言自己對衰老感到焦慮。
方媛直言自己對衰老感到焦慮。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

要保持一顆年輕的心

片中方媛分享了她的3招抗衰老心得，第1招是要保持一顆年輕的心，對這個世界充滿好奇，也願意接受一些新的事物，此外她又指自己的衣著打扮也與同齡人不一樣：「我還是喜歡穿彩色，有青春活力的感覺。」

方媛 方媛指著彩色衫能讓她感覺更有青春活力。
方媛指著彩色衫能讓她感覺更有青春活力。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
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（圖片來源：微博@方媛Moka）

戒捱夜勤健身＋多途徑護膚

第2招方媛就話要從多途徑護膚，包括適當地去一下美容院，以及在家用美容儀保養等，第3招則是要改善自己的生活習慣，例如盡量不要捱夜，多吃低糖、低碳的食物，和抗氧化的水果等，另外還要每星期健身2至3次，讓身心都保持在年輕的狀態。

方媛 方媛示範在家用美容儀保養。
方媛示範在家用美容儀保養。（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
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（圖片來源：微博@方媛Moka）

直播帶貨被指冇做功課

近日方媛首次做直播帶貨，卻引來不少網民爭議，指她身為天王嫂竟要外出賺錢，相信全因郭富城太孤寒，給她的家用太少，才會讓她成為第一個帶貨的天王嫂，又指她帶貨只會微笑擺pose，少有講話，明顯對產品未有做足功課。

方媛 方媛成為第一個做直播帶貨的天王嫂。
方媛成為第一個做直播帶貨的天王嫂。（圖片來源：抖音@方媛Moka）
方媛
（圖片來源：抖音@方媛Moka）

被指撞樣年輕時張栢芝

亦有網民指她在直播時鼻子顯得十分奇怪，甚至被指撞樣張栢芝：「五官跟張栢芝輪廓差不多一類型」、「才想說怎麼有張栢芝的影子」、「有點張栢芝年輕時的即視感，特別是鼻子」、「第一眼看成張栢芝」等等，不過也有網民力撐方媛的鼻子無整過：「跟她爸的鼻子可以說是一模一樣！」

方媛 直播前方媛率先放出拍攝工作的花絮片段，已被指個樣勁似年輕時的張栢芝。
直播前方媛率先放出拍攝工作的花絮片段，已被指個樣勁似年輕時的張栢芝。（圖片來源：抖音@方媛Moka）
方媛 由細靚到大
剛出道拍戲時的張栢芝。（圖片來源：《喜劇之王》劇照）
城城 方媛
有網民就力撐方媛，指她與其父親（左一）擁有一模一樣的鼻子。（圖片來源：新傳媒照片庫）

方媛作風貼地樸素 郭富城被屈足孤寒6年

方媛婚後作風一直非常貼地樸素，不但撘經濟艙出遊，又會帶愛女到茶餐廳吃飯，就連化妝品都用不足港幣$200的平價護膚品，平時出海遊玩的時候亦會身穿淘寶貨，毫無天王嫂架子。不過方媛如此樸素，就搞到外界一直都穿郭富城對愛妻孤寒小氣，直到早前方媛以超富貴行頭高調放閃，先成功一掃郭富城孤寒傳聞。

方媛 早前女女4歲生日，郭富城都只係帶一家到澳門旅行，被網民狠批寒酸。
早前女女4歲生日，郭富城都只係帶一家到澳門旅行，被網民狠批寒酸。（圖片來源：微博@方媛Moka）

方媛超奢華行頭慶祝結婚週年紀念

婚後一直恩愛甜蜜的郭富城和方媛日前一同甜蜜慶祝結婚6週年。一家4口不但一起出遊，兩人亦撐抬腳慶祝。為了慶祝6週年，方媛隆重其事，打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！光是耳環就是價值港幣$285,000，手鐲亦是Cartier的產品，價值港幣$350,000，名副其實嘅「天王嫂」。

方媛 郭富城和方媛早前齊齊慶祝結婚6週年，方媛當晚更打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！
郭富城和方媛早前齊齊慶祝結婚6週年，方媛當晚更打扮到靚一靚，一身行頭更總值至少超過63萬！（圖片來源：微博@方媛Moka）
方媛 方嫂身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店有售，網民力撐天王嫂穿的或是正貨。
方嫂身穿的車厘子圖案小背心，在內地網店有售，網民力撐天王嫂穿的或是正貨。（圖片來源：[email protected]
方媛 天王嫂同款的小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。
天王嫂同款的小背心，在內地網店標價189元人民幣，約222港元。（圖片來源：網上截圖）
方媛 Moka去年帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙。
Moka去年帶囡囡搭飛機探郭富城，網民留意到她三母女坐的是經濟艙。（圖片來源：微博@方媛Moka）
方媛 早前Moka在微博分享湊女日誌，原來她們去了茶餐廳食常餐。
早前Moka在微博分享湊女日誌，原來她們去了茶餐廳食常餐。（圖片來源：微博@方媛Moka）

方媛曾被罵寒酸 一句霸氣反擊

去年方媛曾經在社交平台上表示看中2022年當時新款Dior Book Tote，但因為糾結應該買什麼顏色，所以最後在個人社交平台上詢問網民意見。不料竟被一眾網民串方媛十分寒酸，貴為天王嫂竟然在買手袋的時候左思右想。

郭富城 方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote
方媛曾經在社交平台上表示看中價值港幣$24,000的2022年新款Dior Book Tote（圖片來源：小紅書@方媛Moka）
方媛 郭富城
（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

方媛最後大方回應表示：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了。」 對此不少網民都大讚方媛大方得體兼勤儉持家，相當有天王嫂風範！

郭富城 方媛最後一句霸氣回覆網民！
方媛最後一句霸氣回覆網民！（圖片來源：小紅書@方媛Moka）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@方媛Moka、抖音@方媛Moka、微博@方媛Moka、《喜劇之王》劇照、新傳媒照片庫、小紅書@方媛Moka

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