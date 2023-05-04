方媛35歲自揭有衰老焦慮 首次直播帶貨被指撞樣一影后

現年57歲的天王郭富城（Aaron）出道至今都好似食了防腐劑一樣，不老帥臉被網民大讚「唔講以為得30歲！」但沒想到城城的凍齡外貌也會給另一半帶來壓力，近日年僅35歲的天王嫂方媛（Moka），就拍片直言自己有「衰老焦慮」！