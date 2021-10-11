方媛晒長腿變超模 網民爆笑留言：條腿仲長過城城成個人！
方媛（Moka）自從嫁郭富城生了兩個可愛女兒後，即搣甩陣𡃁模味，扮高貴以「天王嫂」形象示人。日前方媛在小紅書上載多張著到去P咁樣的靚相派福利，本身約1.6米高的她，影出來變大長腿，被指P圖過度，好誇張！
撰文：東方新地 圖片：方媛小紅書、方媛微博、東方新地
方媛近年母憑女貴
一直有傳「天王嫂」方媛曾參加「天王嫂訓練班」，成為優秀學員成功嫁郭富城，生埋兩個女更加母憑女貴，要風得風，告別淘寶女模的日子，方媛脫胎換骨，唔使做之餘，仲有老公城城出資畀佢大搞網上時裝生意。
拍出超模身高
近年方嫂成個人Upgrade晒，出入上流社會高級場所，亦有國際時裝品牌搵她影相做代言，周身名牌變身闊太。日前她在小紅書上載了多張靚相，照片中的方媛身穿粉紅色的Tube Dress，背景是中環的匯豐銀行總行，只見方媛全身的個人照影到9頭身超模一樣，兩張躺在沙發上的照片，不知是P圖過度還是低炒角度問題，身高約1.6米的她，睇落腿長竟然有1.5米，真係好震撼！
回顧當年方媛冇P圖真身
今時今日的方媛，生咗兩個女依然保養得宜，被指身材和樣貌都沒有太大改變，更看不出已經34歲，不過當年方媛未識城城仍是𡃁模時，曾為本刊拍下一輯靚相，其身材與樣貌同現在都判若兩人喎！方媛未經P圖的真身，有圖有真相。