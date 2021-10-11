方媛晒長腿變超模 網民爆笑留言：條腿仲長過城城成個人！

方媛（Moka）自從嫁郭富城生了兩個可愛女兒後，即搣甩陣𡃁模味，扮高貴以「天王嫂」形象示人。日前方媛在小紅書上載多張著到去P咁樣的靚相派福利，本身約1.6米高的她，影出來變大長腿，被指P圖過度，好誇張！

撰文：東方新地 圖片：方媛小紅書、方媛微博、東方新地