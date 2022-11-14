方東昇做唔做《尋人記3》？ 才子新節目教你做一件事 高層勁buy！

今年中方東昇主持的《尋人記2》播映完畢，即有網民不捨希望《尋人記》系列能夠長做長有，開拍第3集，不過在近日TVB推出的《節目巡禮2023》中，就公布了方東昇來年將會率領《尋人記》班底，開拍一個全新健康主題節目，拒絕再添食《尋人記》！