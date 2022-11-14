方東昇做唔做《尋人記3》？ 才子新節目教你做一件事 高層勁buy！
方東昇新節目 解構睡眠秘密
方東昇正在籌備的全新節目名叫《好睡好起》，TVB總經理（商業營運）蕭世和在社交網透露，方東昇今年推出的《尋人記2》口碑極佳，成為網上熱話，但明年方東昇卻無意「添食」，反而以睡眠作主題，製作全新節目《好睡好起》。
蕭世和說：「究竟睡眠有甚麼好講？同事都摸不著頭腦。」不過方東昇過去也曾製作過以健康為題材的《長命百二歲》，所以有客戶看完方東昇新節目的介紹後，雖然不肯定內容是甚麼，但也相信當中除了有質素保証外，應該也還會有方東昇令人會心微笑的金句。
方東昇從實習生到《尋人記》系列主持
現年46歲的方東昇由1998年在TVB擔任主播兼記者，到現時擔任無綫新聞策劃主任兼資訊專題節目主持及監製，不知不過已在TVB效力24年。90年代末，他趁暑假加入TVB新聞部任職實習記者，之後繼續留任做港聞記者，然後升職做《晚間新聞》、《六點半新聞報道》主播。他曾兩次獲頒傑出員工獎，不少同事曾讚他做事認真：「佢寫稿一定會諗，唔係就咁搬字過紙」，甚至有同事聽聞他會孭住書包，裡面有部打印機，方便隨時印出資料備用。
由大學實習期至畢業後，方東昇一直留任無綫新聞部當記者，從未轉工。他曾報道多個大型新聞如《賴昌星-中國遠華走私案》、《陳水扁貪污案》、《馬尼拉人質事件》等，亦參與拍攝多個新聞時事節目，包括：《世界零距離》、《國際大事回顧》以及早前大熱的《尋人記》系列。
金句頻出贏盡口碑
方東昇看似正經，但其實內裡潛藏幽默基因，每次主持資訊性節目如《世界零距離》、《長命百二歲》第一、二季時，都會自創風趣鬼馬金句帶動氣氛，務求令歡眾睇得開心，還在短短幾粒字中帶出不同社會問題，很有心思。觀眾睇得投入，稱他為「昇爺」、「一代笑匠」，大讚他的表現無可取替，甚至問他何時有空搞楝篤笑。見到方東昇人氣高，TVB一度將新聞資訊性節目放到黃金時段播放，贏盡口碑。
「中大才子」一級榮譽畢業富有語言天分
作為記者兼新聞主播，方東昇擁有高學歷，更意想不到是他除了精通粵語及英語，亦精通德文、俄文、日文、荷蘭語及普通話七種語言。在主持《世界零距離III》時，他出訪俄羅斯及哈薩克，能使用流利俄語溝通；訪問荷蘭首相期間以流利荷蘭語溝通，由此可見他的語言天賦非常高。
方東昇中學時就讀傳統名校拔萃男書院，是校內辯論隊隊長，曾多次於比賽時大爆爛gag。大學畢業於香港中文大學新聞傳播學系，博學多才的他取得GPA 4.0滿分，一級榮譽佳績，更獲得新亞書院獎學金最高榮譽誠明獎，有「中大才子」之稱。他中學時期的學生樣貌與現在一模一樣，連髮型也是多年來沒太大的變化。
愛妻專一是男人典範
方東昇不但學識淵博，還是個絕世好男人。26歲之前，方東昇還未拍過拖，連身邊朋友都難以相信，一個條件咁好的人，之前竟然從未拍過拖，曾經一度懷疑他「有問題」。才子不愁沒有著落，買樓後兩年，方東昇就認識到一生摯愛。當年，他在舊同事、前新聞主播吳先瑩婚宴擔任婚禮司儀，對吳先瑩妹妹吳先玲一見鍾情，於是展開猛烈追求。方東昇知道吳先玲是位基督徒，於是主動參加教會活動，最後成功「抱得美人歸」，亦成為了基督徒。
才子配佳人，原來吳先玲是一名運動健將，小學曾加入乒乓球港隊，曾經於國際賽上擊敗日本隊，為港爭光。她一度想成為職業運動員。不過因順從爸爸的意願，於中文大學英文系畢業，成為英文中學老師。方東昇早就認定這初戀是結婚對象，而吳先玲亦對這個成熟穩重成熟，不愛夜蒲的男人很滿意，二人拍拖四年後於06年結婚。婚後方東昇對老婆非常專一，常大讚老婆心地善良、有內涵、「美得令人舒服」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
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