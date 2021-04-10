方東昇《尋人記》續集「尋人名單」！ 網友：最想搵到阿源、是旦男！
撰文：東方新地 原文：Lmc｜圖片：TVB｜編輯：海月
網友幫手提名「尋人名單」表示最想找到「阿源」
第三集《尋人記》找到90年代的兩位「電腦神童」Louie Chan以及電腦王子崔永健，但網友表示最想節目組找到曾在2005年《星期日檔案》中說出「我覺得自己是零」、「這些機會不是屬於我的」等金句的主角阿源，而阿源說出的金句也成為人氣爆登的網絡用語，十分受歡迎。
阿源《星期日檔案》的受訪者之一
阿源全名是梁文源，曾是無線電視專題節目《星期日檔案》的受訪者之一，當時節目以「雙失青年」為題，請到雙失青年的阿源接受訪問。當時阿源沒有意欲外出，亦沒有工作，人生非常頹廢。阿源變成隱閉青年，他自己就歸咎於「外圍因素」，放棄面前機會，面對家人壓力時又發更大發脾氣。
阿源爆出多個金句
當時頹廢的阿源爆出多個金句，包括「不要說了」、「我不是大學生」、「我覺得自己是零」、「這些機會不是屬於我的」、「樣貌問題，高度問題」等，多年來也在網上流傳。
節目再跟進阿源正嘗試尋找工作 2013年傳出婚訊
2006年，節目在「走出隱蔽」專題報道作跟進，當時阿源正嘗試尋找工作，嘗試接觸社會。之後阿源表示在節目出街後，有社區青年中心曾聘請他做活動助理，2006年他又開始在香港大學做圖書館管理員。
2013年，有討論區傳出阿源婚訊，傳媒證實兩口子會在2015年與相識8年，拍拖5個月的女友Fanny結婚。阿源繼續爆金句：「做男仔梗係要cool，唔可以做兵！」相當霸氣。
據報阿源全名「梁文源」，是無綫電視時事專題節目《星期日檔案》的受訪者，受訪時為「雙失青年」，其後任職香港大學圖書館助理，多年來都受網民關注談論，訪問截圖常見於網絡中，可算是網絡文化之一。
2013年5月有採訪證實，阿源計劃在兩年後與相識8年、拍拖5個月的女友Fanny結婚。他接受訪問時還爆出金句：
「做男仔梗係要cool，唔可以做兵！」
網友續提名「是旦男」
除了阿源，網民還希望方東昇可以尋獲當年在維園干擾其直播的舉牌男子「是旦男」，有網友表示「是旦男」後來有參加過2012年立法會選舉，唔難搵得到：
《尋人記》：「校草」的成績單
除了IT界「電腦神童」，《尋人記》還尋獲了會考年代受訪的「校草」：
1985年的特輯直擊一位「校草」領取會考成績單，36年後會考取消了，受訪的「校草」也消失了，尋人尋了半年苦無進展，連哪間學校都搞不清楚，忽然出現了一位「師妹」……