方東昇《尋人記》續集「尋人名單」！ 網友：最想搵到阿源、是旦男！

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷及李曉欣主持的TVB資訊節目《尋人記》播出後相當受歡迎，節目找來八、九十年代街頭小人物，勾起不少港人回憶。第三集裡面，四位主持特別找來90年代的兩位「電腦神童」Louie Chan以及電腦王子崔永健，而網友表示最想找到曾在《星期日檔案》中說出「我覺得自己是零」、「這些機會不是屬於我的」等金句的主角阿源，即刻睇睇詳情！

撰文：東方新地 原文：Lmc｜圖片：TVB｜編輯：海月