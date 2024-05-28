方東昇傳將開拍新系列節目原班底「昇女郎」走剩1個
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「金句王」方東昇製作的專題節目《尋人記》系列和《好睡好起》都深受觀眾歡迎。日前，無綫總經理蕭世和早前在專欄透露方東昇正秘密籌備新節目，不少網民都表示非常期待，並好奇「昇女郎」拍檔會否有新成員加入。
方東昇傳將開拍新系列節目
無綫總經理蕭世和早前在專欄透露方東昇正秘密籌備新節目，蕭世和在專欄中提及到新節目內容會加上互動元素、增加觀眾的參與，不過就未有透漏節目的題材內容。方東昇的節目之所以受歡迎，除了其幽默作風和口才之外，一班「昇女郎」亦是看點之一。不少網民都非常好奇最新一輯專題節目會否有新「昇女郎」加入。
「昇女郎」黃靖婷已離巢
「昇女郎」原本班底有3位新聞界女神，包括黃曉瑩、黃靖婷和李曉欣，不過在《好睡好起》開始就「昇女郎」只得黃曉瑩及李曉欣，唔見黃靖婷身影。黃靖婷早在2020年首次與方東昇合作主持節目《這麼遠，那麼近》又主持《尋人記》系列節目。2022年11月，已離巢無綫電視，過檔nowTV並轉型做幕後。
李曉欣去年離巢 疑轉型為KOL
至於另一「昇女郎」李曉欣亦在去年7月宣佈與效力6年多的TVB結束賓主關係。李曉欣在離巢後一直沒有公開宣佈有沒有過檔繼續做女主播，不過就有一直在社交平台保持與網民互動，時不時上傳旅遊美照和做街頭訪問的影片，令網民都好奇李曉欣是否有意轉做KOL吸金。
黃曉瑩繼續留低 親自指導「新聞女王」佘詩曼
至於最後一位「昇女郎」新聞小花黃曉瑩就沒有離巢，繼續留在TVB。黃曉瑩面圓圓又笑容甜美，任新聞主播以來有不少支持者。去年黃曉瑩更親自上陣，落場指導為《新聞女王》首次飾演女主角的佘詩曼。從佘詩曼所上傳的花絮片段中可見，黃曉瑩在片中認真為佘詩曼講解， 佘詩曼亦在黃曉瑩指導下迅速上手，神還原女主播的神韻。
網民期望中大師妹林婷婷加盟
3位「昇女郎」走剩1個，不少網民都紛紛猜測到底誰會成為新一代「昇女郎」。大部分網民都建議方東昇中大師妹林婷婷加盟。現年31歲外表甜美的林婷婷（Jacky）被稱為無綫（TVB）新一代的「新聞女神」及「最美新聞女主播」。除了精緻五官之外，林婷婷學歷高頭腦好，性格又夠活潑，相信與「金句王」方東昇合作新節目的話，一定能夠擦出新火花。
圖片來源：IG@vinkywhy、IG@charmaine_sheh、IG@hiuyanmichelle、TVB