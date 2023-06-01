方東昇47歲生日！效力TVB多年未轉工 採訪曾遇1事勁驚險！
方東昇生日撞正《好睡好起》播映
6月1日生日的方東昇為人風趣幽默，今晚繼續有昇爺嘅《好睡好起》第三集播出，主題是午睡，方東昇「午睡」後靈感湧現，再爆金句：「中年好怕聲音」，到底所為何事？大家記得留意！
入行25年從未轉工 關注健康變身《好睡好起》主持
方東昇由1998年在TVB擔任主播兼記者，現時擔任無綫新聞策劃主任兼資訊專題節目主持及監製。由大學實習期至畢業後，他至今一直留任無綫新聞部當記者，從未轉工。他曾報道多個大型新聞如《賴昌星-中國遠華走私案》、《陳水扁貪污案》、《馬尼拉人質事件》等，亦參與拍攝多個新聞時事節目，包括：《世界零距離》、《長命百二歲》、《尋人記》以及最新的《好睡好起》。
中大畢業精通七國語言 入無綫由實習生做起
作為記者兼新聞主播，方東昇擁有高學歷，是香港中文大學新聞及傳播學系一級榮譽畢業，更意想不到是他除了精通粵語及英語，亦精通德文、俄文、日文、荷蘭語及普通話七種語言。在主持《世界零距離III》時，他出訪俄羅斯及哈薩克，能使用流利俄語溝通；訪問荷蘭首相期間以流利荷蘭語溝通，由此可見他的語言天賦非常高。
資深體育傳媒人伍晃榮生前曾主持TVB節目《新聞話事・人》，訪問方東昇。方東昇指做記者甚麼都要懂一些，例如外出採訪，有時人手不足，要自己拍攝，影完亦要自己拿著電腦，透過電腦傳送畫面回香港，因為廿四小時新聞，又要即時報料，很多功能。有些人曾說記者是不務正業，也有人覺得記者需要提升技能，他認為兩睇。
日日孭「神秘背囊」內容大公開
方東昇曾不同地方採訪、報道過，由於做記者一收到指示就要隨時起行，所以他平常都會隨身攜帶麵包、平安藥、兩樽水、口罩，因為常常要到比較骯髒的地方。他指帶備基本裝備能方便突然出差，外出到不同地方：「穩陣啲！」他憶述試過在機場做採訪，碰巧台灣九份有車禍，要他馬上上機。
方東昇於節目分享駐北京時的經歷，其實他不單只報道北京當地新聞，而是實際是駐「神洲」記者。因為駐北京時，他在兩個月內搭飛機接近30次，平均兩天就要搭一次飛機。他指自己駐京前未曾到訪過東北三省，駐京後個半月就走遍三省，此可見他為人風趣幽默。
神洲採訪驚險之旅曾在沙漠迷路險性命不保幸得1人救命
2003年，中國首次載人太空船「神州五號」升空，這項太空任務備受矚目。當時方東昇被指派到內蒙「四子王旗」迎接太空人 – 楊利偉。當時司機不熟路，結果拍攝團隊在沙漠迷路，車上汽油近乎用完，水和食糧都不多，車外氣溫是零下20度，眾人飢寒交迫，當時一眾人心慌意亂，在很迷惘之際唯有硬着頭皮下車，學「電波少年」截順風車，幸好最後遇到在內蒙做生意的香港商人帶他們脫險：
「嗰時大家真係好驚…你知啦沙漠有幾多車經過呢？我哋真係見到有架車經過，傾兩句先發覺原來識講廣東話。結果佢就載咗我哋，救咗我哋，做記者成日有啲難忘嘅經歷。」
記者在採訪期間總會遇到大大小小的困難，這些時候就很考驗記者的臨場反應。
職業生涯最深刻目擊生離死別
主持伍晃榮指方東昇可能不是最好的記者，但他沒有見過其他人對工作的熱誠和方東昇一樣咁大。他在節目中問到方東昇在記者生涯最深刻的事，方東昇憶述就是在台灣報道「華航澎湖空難」 事件，「華航澎湖空難」 是當時歷來最大空難事件，有近超過200人罹難，台灣出動超過4,000名官兵及飛機艦艇參與搜索行動。方東昇描述當時有近百名家屬在不停哭泣：「嗰幕係好震撼…」而印象最深刻的是方東昇看到身旁的台灣記者在採訪期間都忍不住哭泣，對方東昇來說，即使不是自己家屬出事故，都能感同身受。
方東昇人生哲學：面對困難從不抱怨
方東昇指自己不論在工作、生活上，總是會遇到大大小小的困難。他表示記者都是一個普通人，在職涯上都會有高潮低潮，但面對困難時，他從不抱怨：「 我諗記者都係一個人，總有高潮低潮。 想做嘅事，未必可以採訪到，未必可以拍攝到。拍到，寫好稿，又未必可以播出。」多年來，他面對工作困難時抱著豁達樂觀的心態，這種正面的態度實在值得我們仿效。主持伍晃榮都說，方東昇未必是最好的記者，但他見到其他人對工作的熱誠一定沒有他大。
愛妻專一是男人典範
方東昇不但學識淵博，還是個絕世好男人。26歲之前，方東昇還未拍過拖，連身邊朋友都難以相信，一個條件咁好的人，之前竟然從未拍過拖，曾經一度懷疑他「有問題」。才子不愁沒有著落，買樓後兩年，方東昇就認識到一生摯愛。當年，他在TVB舊同事、前新聞主播吳先瑩婚宴擔任婚禮司儀，對吳先瑩妹妹吳先玲一見鍾情，於是展開猛烈追求。方東昇知道吳先玲是位基督徒，於是主動參加教會活動，最後成功「抱得美人歸」，亦成為了基督徒。
才子配佳人，原來吳先玲是一名運動健將，小學曾加入乒乓球港隊，曾經於國際賽上擊敗日本隊，為港爭光。她一度想成為職業運動員。不過因順從爸爸的意願，於中文大學英文系畢業，成為英文中學老師。方東昇早就認定這初戀是結婚對象，而吳先玲亦對這個成熟穩重成熟，不愛夜蒲的男人很滿意，二人拍拖四年後於06年結婚。婚後方東昇對老婆非常專一，常大讚老婆心地善良、有內涵、「美得令人舒服」。
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