真相猜情尋｜49歲方東昇精通7種語言 愛妻好男人 靚老婆更是初戀女友？
從記者變成冷面笑匠
原來不知不覺，方東昇已經效力TVB 27年。90年代末，他趁暑假加入TVB新聞部任職實習記者，之後繼續留任做港聞記者，然後升職做《晚間新聞》、《六點半新聞報道》主播。他曾兩次獲頒傑出員工獎，不少同事曾讚他做事認真：「佢寫稿一定會諗，唔係就咁搬字過紙」，甚至有同事聽聞他會孭住書包，裡面有部打印機，方便隨時印出資料備用。
方東昇看似正經，但其實內裡潛藏幽默基因，每次主持資訊性節目如《世界零距離》、《長命百二歲》第一、二季時，都會自創風趣鬼馬金句帶動氣氛，務求令歡眾睇得開心，還在短短幾粒字中帶出不同社會問題，很有心思。觀眾睇得投入，稱他為「昇爺」、「一代笑匠」，大讚他的表現無可取替，甚至問他何時有空搞楝篤笑。見到方東昇人氣高，TVB一度將新聞資訊性節目放到黃金時段播放，贏盡口碑。
「中大才子」一級榮譽畢業富有語言天分
現年49歲的方東昇為人勤力有上進心，中學就讀傳統名校拔萃男書院，是校內辯論隊隊長，曾多次於比賽時大爆爛gag。大學畢業於香港中文大學新聞傳播學系，博學多才的他取得GPA 4.0滿分，一級榮譽佳績，更獲得新亞書院獎學金最高榮譽誠明獎，有「中大才子」之稱。他中學時期的學生樣貌與現在一模一樣，連髮型也是多年來沒太大的變化。
方東昇才華洋溢，仲精通七種語言，包括粵語、英語、普通話、日文、俄文、德文及荷蘭語。有次他去荷蘭訪問荷蘭首相馬克．呂特，他即場大騷流利荷蘭文，被觀眾讚識尊重人，而且展現到個人修養和對世界的認識：「去到人哋地方就講當地語言」。
愛妻專一是男人典範
方東昇不但學識淵博，還是個絕世好男人。26歲之前，方東昇還未拍過拖，連身邊朋友都難以相信，一個條件咁好的人，之前竟然從未拍過拖，曾經一度懷疑他「有問題」。才子不愁沒有著落，買樓後兩年，方東昇就認識到一生摯愛。當年，他在舊同事、前新聞主播吳先瑩婚宴擔任婚禮司儀，對吳先瑩妹妹吳先玲一見鍾情，於是展開猛烈追求。方東昇知道吳先玲是位基督徒，於是主動參加教會活動，最後成功「抱得美人歸」，亦成為了基督徒。
才子配佳人，原來吳先玲是一名運動健將，小學曾加入乒乓球港隊，曾經於國際賽上擊敗日本隊，為港爭光。她一度想成為職業運動員。不過因順從爸爸的意願，於中文大學英文系畢業，成為英文中學老師。方東昇早就認定這初戀是結婚對象，而吳先玲亦對這個成熟穩重、不愛夜蒲的男人很滿意，二人拍拖四年後於06年結婚。婚後方東昇對老婆非常專一，常大讚老婆心地善良、有內涵、「美得令人舒服」。
外母想要方東昇做女婿願望成真
他們能夠拉埋天窗，其實方東昇的外母最開心，事關認識方東昇前，有次外母在新聞報道見到他，已覺得他是好男人：「呢個男仔唔錯，我有咁嘅女婿就好喇！」結果吳媽媽的願望竟能成真，撞正口卦，相信她一定很滿意這個女婿。