真相猜情尋｜49歲方東昇精通7種語言 愛妻好男人 靚老婆更是初戀女友？

向來擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊，於7月21日起，每周一至周四晚十點半在翡翠台推出全新資訊節目《真相猜‧情‧尋》，共八集。作為主持人之一的方東昇外型cool cool哋，唔止係「冷面笑匠」，仲係一名才子，事關佢除了係一級榮譽畢業的高材生，精通多國語言，亦係一位專一好老公，老婆就係初戀女友！