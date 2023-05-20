好睡好起︱方東昇教人早抖 黃曉瑩床照吸讚 李璨琛囡囡Lucy唔收錢做串星
方東昇新節目《好睡好起》 探討睡眠問題
方東昇的全新節目名叫《好睡好起》，因為去年推出的《尋人記2》口碑極佳，成為網上熱話，但方東昇卻無意「添食」，反而希望以睡眠作主題，所以製作《好睡好起》。據知一開始知道方東昇想開這個節目，高層與製作組都摸不著頭腦，不過方東昇過去也曾製作過以健康為題材的《長命百二歲》，有客戶看完方東昇新節目的介紹後，雖然不肯定內容是甚麼，但相信當中除了有質素保証外，應該也會有方東昇令人會心微笑的金句。
女拍檔黃曉瑩公開床照
《好睡好起》將於下周四(25日)推出，在宣傳片中可見主持除方東昇外，還有舊拍檔黃曉瑩與李曉欣，片中內容都是與睡眠有關，黃曉瑩更在其社交網上自己的床照，成功吸Like。
李璨琛老婆自爆愛方東昇
在宣傳片當中，見到李璨琛大女Lucy李元元亦有份參與拍攝，只見Lucy睡在床上，應該是做有關睡眠的實驗，而李璨琛老婆梁志瑩（Sohpia）就在社交網上載了一張與老公、囡囡及方東昇等的合照，拍攝地點是在李璨琛的家，更留言自爆：「仲記得當時TVB黃曉瑩問我可唔可以幫幫手拍呢個節目，其實我唔係好想so佢因為冇錢，之後唔知點樣佢話原來佢阿頭係方東昇，我二話不說即刻應承佢，嘻嘻 #我愛方東昇 #如果拍續集我都可以幫你 #因為我細女都有嚴重嘅睡眠問題 #好睡好起 #多謝邀請」，冇錢都肯拍，Lucy媽真係好愛方東昇。
網民等到勁都長
《好睡好起》宣傳片一出，不少網民都表示好期待，仲話只要有呢個主持組合就一定撐場，又問可唔可以劇透，想知今次方東昇有咩笑料，看來方東昇的號召力依然未減。
方東昇從實習生到《尋人記》系列主持
現年46歲的方東昇由1998年在TVB擔任主播兼記者，到現時擔任無綫新聞策劃主任兼資訊專題節目主持及監製，不知不過已在TVB效力24年。90年代末，他趁暑假加入TVB新聞部任職實習記者，之後繼續留任做港聞記者，然後升職做《晚間新聞》、《六點半新聞報道》主播。他曾兩次獲頒傑出員工獎，不少同事曾讚他做事認真：「佢寫稿一定會諗，唔係就咁搬字過紙」，甚至有同事聽聞他會孭住書包，裡面有部打印機，方便隨時印出資料備用。
由大學實習期至畢業後，方東昇一直留任無綫新聞部當記者，從未轉工。他曾報道多個大型新聞如《賴昌星-中國遠華走私案》、《陳水扁貪污案》、《馬尼拉人質事件》等，亦參與拍攝多個新聞時事節目，包括：《世界零距離》、《國際大事回顧》以及早前大熱的《尋人記》系列。
金句頻出贏盡口碑
方東昇看似正經，但其實內裡潛藏幽默基因，每次主持資訊性節目如《世界零距離》、《長命百二歲》第一、二季時，都會自創風趣鬼馬金句帶動氣氛，務求令歡眾睇得開心，還在短短幾粒字中帶出不同社會問題，很有心思。觀眾睇得投入，稱他為「昇爺」、「一代笑匠」，大讚他的表現無可取替，甚至問他何時有空搞楝篤笑。見到方東昇人氣高，TVB一度將新聞資訊性節目放到黃金時段播放，贏盡口碑。
「中大才子」一級榮譽畢業富有語言天分
作為記者兼新聞主播，方東昇擁有高學歷，更意想不到是他除了精通粵語及英語，亦精通德文、俄文、日文、荷蘭語及普通話七種語言。在主持《世界零距離III》時，他出訪俄羅斯及哈薩克，能使用流利俄語溝通；訪問荷蘭首相期間以流利荷蘭語溝通，由此可見他的語言天賦非常高。
外表敦厚十年如一日
方東昇中學時就讀傳統名校拔萃男書院，是校內辯論隊隊長，曾多次於比賽時大爆爛gag。大學畢業於香港中文大學新聞傳播學系，博學多才的他取得GPA 4.0滿分，一級榮譽佳績，更獲得新亞書院獎學金最高榮譽誠明獎，有「中大才子」之稱。他中學時期的學生樣貌與現在一模一樣，連髮型也是多年來沒太大的變化。
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