好睡好起︱方東昇教人早抖 黃曉瑩床照吸讚 李璨琛囡囡Lucy唔收錢做串星

去年方東昇主持的《尋人記2》一播完，即有網民不捨並希望《尋人記》系列能夠開拍第3集長做長有。可惜事與願違，方東昇拒絕再添食，不過就繼續領軍拍了另一個全新節目《好睡好起》，並於下周四(25日)推出。今次方東昇唔再尋人，轉尋周公，日前女拍檔之一的黃曉瑩在社交網公開床照吸Like，宣傳片中更見到李璨琛囡囡Lucy有份客串做實驗。