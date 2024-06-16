猜猜我是誰｜方東昇黃曉瑩再合作 預告「昇女郎」有新血加入！
廣告
方東昇和「昇女郎」黃曉瑩再次合作推出新節目，他們繼去年合作的節目《好睡好起》後，現在又攜手打造了TVB首個跨平台新聞通識遊戲節目《猜猜我是誰》，即將在下周一（6月24日）開播。
方東昇黃曉瑩推出新節目《猜猜我是誰》
方東昇和黃曉瑩一向擅長「考古」和「尋趣」，《猜猜我是誰》製作團隊及方東昇化身「考古專家」，在TVB新聞部資料室的館藏中，發掘大人物的小故事和小人物的大故事，當中有不少珍貴片段首次曝光，方東昇、黃曉瑩跟大家可以一邊猜，一邊細味。每集不超過3分鐘的新聞短片，帶領觀眾進行一場帶有趣味的回憶之旅，同時考驗他們的觀察力和邏輯分析能力，與兩位主持一起滿足偵探的瘋狂。
觀眾看圖未必識人，就算猜不到，大家也可跟着方東昇和黃曉瑩一起發掘線索，包括分析背景、研究衣著、掌握年份、考慮環境因素等，從配角推敲主角，好好運用直覺和提示，猜猜他是誰，「破案」指日可待！除了猜人，還會猜事、猜地，記者「落區」考考街坊，全城上演「認人記」。
TVB首個跨平台新聞通識遊戲節目 與觀眾互動
《猜猜我是誰》節目創新互動方式，於節目播出當天早上，在無綫新聞App和Facebook上發佈「提示圖」，下午則陸續在無綫新聞台、翡翠台、無綫新聞App和Facebook上公布答案。觀眾和網民可以通過留言競猜，一同參與「晚晚估，集集長知識」的活動。除了網上互動，主持人還會帶著重要線索走街串巷，貫徹「全城一齊估」的宗旨。
方東昇強調「今次不僅是尋找人，還有回憶」
方東昇一向以其幽默感著稱，昨天與拍檔黃曉瑩一同現身節目宣傳片，再次展現他們的默契。除了強調「今次不僅是尋找人，還有回憶」，方東昇還開玩笑地說：「除了感動，新聞節目還可以互動。」
預告「昇女郎」團隊有新血加入
此外，過去的拍檔李曉欣和黃靖婷已經離開節目，據悉這次節目將迎來新鮮面孔，即新聞界的新秀陳語翹和馬敏玉將加入助陣，讓人期待這個全新組合能否擦出新的火花。
圖片來源：TVB、IG@hin_francis_wu