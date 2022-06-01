戀講嘢｜「籃球女神」方泳琳自揭兩段捉姦經歷 曾用衛生巾測試男友
方泳琳Jessie分享經驗：第二次成熟咗
方泳琳（Jessie）在節目上接受主持193（郭嘉駿）、Helen（譚凱倫）、浩南（鄭伊琪）和Ashina（郭奕芯）訪問，直言自己兩次捉姦經驗有很大不同，第一次時因為年紀尚小，只得18歲，還處理不到自己的情緒，而第二次發生在自己28歲時，就變得成熟了，已經能夠好「平穩」、有「計劃」地去進行！
方泳琳憶述前男友體貼接送情Helen激讚「時間管理大師」
Jessie憶述首次捉姦時的經歷，指當時其男友也是一名籃球健將，年紀比她大10年左右，兩人拍了拖一年多，男方一直對她呵護備至。Jessie舉例指兩人一個住元朗一個住油尖旺區，他也會由元朗一直陪她搭巴士回家，之後才再自己搭巴士回元朗，193驚嘆這樣來回也要兩個鐘，Helen即「突破盲腸」，指他這樣也有時間「偷食」，真是一個「時間管理大師」！
前男友去Camp即出事
Jessie指和當時的男友之間，直至捉姦前都一直好Sweet。她指當時男友表示要和公司同事去Camp，浩南即猜測他是在去Camp時玩「真心話大冒險」，結果和女同事「撻著」，獲Jessie表示認同，她指男友當時在去完Camp回來當晚已說好攰，更拒絕和她通電話，令她深覺古怪。她補充指男友原本每日都會和她通電話。193即忠告各位男士，在拍拖初期不要太勤力報到，以免後期想出軌都無機會！
買定早餐去捉姦
Jessie笑言第二日天都未光，她就趕搭最早一班巴士入元朗去捉姦，當時她更特登買定兩份早餐，想假裝驚喜送早餐，獲主持們大讚做足部署，心思好細密！結果當時她入到男友睡房，就見到有個女仔睡在他的床上，張大雙眼和她對視。Jessie指她當時很冷靜地和男友一同走出客廳，之後男友一開口，她便當場流淚，但男友卻沒有再任何解釋。Jessie指她之後去廁所，見到那個女仔在照鏡，Jessie就不期然地推了她一下，女仔即跌了在地上，男友立刻衝入廁所，關上廁所門，然後將正在狂抓、狂叫的Jessie「公主抱」抱起，並狠狠丟在床上捉實。待Jessie冷靜後，男友就叫她先離開，讓那個女仔可以趁機走人。之後Jessie再回去，男友解釋那個女仔只是去借宿，並無和他上床。
被出軌後情緒起伏大
Jessie表示當時她接受了男友的解釋，兩人繼續在一起，男友在之後一個月中，也作出了很多補償，但Jessie發現自己心中還是有一條刺，而且自從這件事發生後，她發現自己有了點情緒病，每一日都會突然地去摑男友一巴掌，193即指她的男友長期被她掌摑，也會有陰影。但Jessie指男友應該出於內疚，並未有反抗，只是會捉實她的手。Jessie指她那段時間情緒起伏十分大，在街上見到和那個女仔有差不多長度頭髮的女生，也會忽然情緒失控，突然痛哭出來。
第2次捉姦：用衛生巾測試男友
而Jessie另一位渣男前度，是由朋友介紹認識，當時朋友指他是「好仔」，於是兩人便開始拍拖，結果對方在拍拖一個月後便出軌。Jessie笑言自己是處女座，對於自己放在男友家中的物件所在位置十分敏感，一被移動過便會有所察覺，所以她用自己的衛生巾做實驗，將夜用、日用、護墊全部正面放好，隔一日她再去男友家中，便發現三包衛生巾全部被反轉了位置。193便猜測她的男友每次趁她不在時，都會將她的物品全部收起，扮作單身去約其他女仔回家，他笑言有個朋友也會這樣做，但他的朋友向他分享了一條妙計，就是每次清空女友物品前，都會先拍下照片，以確保可以恢復原狀。
終極反擊：通知女方男友去捉姦
Jessie最後搵來當時介紹她認識這位男友的朋友，要她負起責任，為她打探「敵情」，之後兩人一起上門捉姦，她笑言當時準備了一個紅白藍膠袋，用來收拾東西離開，結果她上去對男友說：「我上嚟執嘢。」男友還很寸地回答：「我幫你執啦！」Jessie說：「你點會知我啲嘢喺邊？」他還說：「我點會唔知你啲嘢喺邊！」而Jessie還作出了終極反擊，在知道男友的出軌對象有拍拖後，便打電話通知了女方的男友，話自己現在要上去捉姦，問他要不要一起去？或者她捉完到他上去捉，實行大家一齊「攬炒」！
用工人睇實男友 杜絕出軌可能
Jessie在節目中報稱職業為演員，感情狀況是「戀愛中」，不少網友都覺得她很熟口面，指她激似張振朗女友Renci楊偲泳。事實上因為兩人相貌相似，去年Jessie亦曾以「Renci」之名，參加過ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》。此外，也有網友記得她曾在去年ViuTV熱爆神劇《大叔的愛》中，飾演插畫家Kiko。Jessie指兩次捉姦經歷，令她拍拖時會有戒心，現在她正和男友同居，她是屋主，笑指家中又有工人睇實，可以杜絕男友出軌的可能。浩男即叫她Check男友車Cam，她笑言會考慮一下，193就在最後忠告她不要Check男友車Cam！
方泳琳 LamLamJessie「籃球界陳妍希」
去年口罩小姐20強之中有個「假Renci」，雖然遮住咗個樣，但都有網民認出佢係本港籃球女神方泳琳（前名方詠琳）Jessie，樣子甜美，有點像台灣女神陳妍希。外形嬌嬌滴滴的她卻是籃球女將，有十多年球齡。近年方泳琳修身成功，163cm身高的她曾拍戲演年輕版周秀娜，完全唔介意展示好身材。由20強篩走3人，阿Dee組094號Renci方泳琳繼續有得留低，在新一項環節為了勝出，不惜姣爆冧仔﹗可惜卻在下一round被飛出局﹗
籃球女神愛出海
「籃球女神」身型易肥易瘦，不變的是喜歡出海打卡。方泳琳受訪時曾表示，最初只是想增高而接觸籃球，她表示最喜歡3分球入球時「shu」的一聲，覺得聽起來相當有成就感。因樣子甜美，形象健康，所以方詠琳甚得廣告商戶愛戴，她在多位藝人組成的「HERO Basketball Team」擔任得分後衛。數年前開始入行做freelance model，接影相、幕前的工作。
方泳琳在《口罩小姐》接受烹飪挑戰，分組比賽，ERROR四子會於佳麗們煮食時擾亂她們，看她們怎樣應變。輪到阿Dee組員的時候，Renci對193來擾亂時不但處變不驚，更與同組的和妹情挑193兼大講有味笑話。
因為戴上口罩激似楊偲泳Renci，因而被組長阿Dee改代號為「Renci」，雖然已被網民起底爆真身是方泳琳，不過仍有網民留言叫真Renci唔好再扮嘢，直指是ViuTV派她參加《口罩小姐》搞噱頭，查實真 Renci已經離巢簽約古天樂旗下。