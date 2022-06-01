戀講嘢｜「籃球女神」方泳琳自揭兩段捉姦經歷 曾用衛生巾測試男友

現年33歲的「籃球女神」方泳琳（Jessie）日前上ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》做嘉賓，自揭曾遇上兩個渣男前度出軌，並且都曾被她捉姦經歷，其中最早一次是在18歲，第二次則是在28歲時，兩次都令她印象非常深刻！