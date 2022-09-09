「籃球女神」方泳琳被斥後不忿高調開名指責 撩事者公開對話截圖網上聲討
方泳琳被斥公開譴責 反稱對方女友更似
方泳琳除了不時發放清涼照之外，亦會與網民密切互動。但據知因為日前有一名網民在其一張相中留言直斥方泳琳為「X」，令方泳琳大為憤怒，於是自行將該名網民人肉起底，發現對方的「疑似女朋友」的頭像亦擺出誘人甫士，然後方泳琳將留言及對方的頭像截圖，並分享至IG限時動態向該名網友追擊，更反稱對方的女友「似啲」。事後該名網民的女友將當時方泳琳的限時動態截圖再於網上公開。
（以下截圖轉載自[email protected]）
網民「女朋友」現身向方泳琳道歉再釀罵戰
在方泳琳連番追擊之下，最初的撩事網友不斷改名玩潛水，終於該網友的「女友」現身向方泳琳道歉，並指男友公開去攻擊方泳琳是行為不當，並已加以勸導。道歉過後，「女友」向方泳琳投訴，表示自己的男友有行為不當，方泳琳主動高調地公開「女友」的帳戶，最後導致「女友」被網民聲討和高調批評而大感壓力，二人終掀網上罵戰，豈料方泳琳最終拒絕向「女友道歉」，並寫道：「你話啲網民攻擊你，我又想知點樣攻擊你喎」、「如果佢哋根本冇攻擊你，你係咪夾硬要我同一個虛擬世界嘅人道歉？」最後「女友」疑似不岔，於是再開一個IG帳戶，名為「女藝人話著bra top短褲擺S型姿勢就係似X」，將事件的來龍去脈公開。
事主與方泳琳的對話片段：
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方泳琳回應傳媒感無奈 網民撐女神
對於今次被網上公開聲討，方泳琳回覆傳媒時表示覺得成件事好奇怪，又再質疑「女友」的真確性。及後事件更被放上討論區。不過討論區的網民認為開Post者其實就是最初的「撩事者」，更認為他小題大造行為小氣，「俾人反擊又小X氣做咁多無謂野」、「咁X小事特登開個Account」等等。
方泳琳曾上節目揭男友偷食
其實方泳琳早前曾上ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》做嘉賓，自揭曾遇上兩個渣男前度出軌，並且都曾被她斷正經歷，其中最早一次是在18歲，第二次則是在28歲時，兩次都令她印象非常深刻！
方泳琳 LamLamJessie「籃球界陳妍希」
去年口罩小姐20強之中有個「假Renci」，雖然遮住咗個樣，但都有網民認出佢係本港籃球女神方泳琳（前名方詠琳）Jessie，樣子甜美，有點像台灣女神陳妍希。外形嬌嬌滴滴的她卻是籃球女將，有十多年球齡。近年方泳琳修身成功，163cm身高的她曾拍戲演年輕版周秀娜，完全唔介意展示好身形。由20強篩走3人，阿Dee組094號Renci方泳琳繼續有得留低，在新一項環節為了勝出，不惜姣爆冧仔﹗可惜卻在下一round被飛出局﹗
方泳琳Jessie靚相合集：
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