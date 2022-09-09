「籃球女神」方泳琳被斥後不忿高調開名指責 撩事者公開對話截圖網上聲討

現年33歲的「籃球女神」方泳琳（Jessie）一向樂於在個人社交平台分享生活美照，追蹤人數已經接近8萬。但由於定時定候分享靚相，網民畀Like的同時，亦都引來一些比較偏激或者敏感的言論。最近就因為方泳琳公開向網民「還擊」而遭對方在網上公開聲討，釀成罵戰。