籃球女神方泳琳大肚後狂接廣告影泳衣寫真 孖前甲一老公拍ViuTV真人騷曾見紅

最新娛聞
東方新地

廣告

36歲「籃球女神」方泳琳（Jessie）早前宣布成功陀B，之後開始密密曬靚相，包括各式泳裝照，仲狂拍廣告片，變身「大肚KOL」，非常忙碌！

方泳琳 拍《大力情人》頻做危險動作

方泳琳自2023年底與前甲一籃球員陳張敏結婚，婚後一直努力「造人」，一年多後終於成功懷孕，但兩人早前曾夫妻檔上ViuTV真人騷節目《大力情人》，和其他大力情侶一齊比賽考體能，Jessie自爆錄完節目後才發現懷孕，令她大呼驚險！當時她曾分享說：

「我哋一直都好鍾意小朋友，所以結婚之前已經做晒婚前檢查，婚後亦都即刻調理身體，進入備孕狀態！
直到拍攝《大力情人》嘅時候，身形已經調理到大咗成個碼🫣但最驚險係去到拍攝最後一日，我都未知自己原來已經懷有身孕好幾周🫢
喺節目入camp嗰陣搬咗好多個沙包，好似摔角咁推對方出沙圈等等嘅危險動作🙈諗返起都牙煙🫠 (最後係拍晒成個節目先發現自己有咗😓）
之後隔咗冇幾耐，唔知係咪真係太操勞，發現有少少見紅，要臥床成個星期，不過BB都好叻叻，冇事冇事😌」

方泳琳 Jessie的老公陳張敏（Ryan）曾是南華球員，也是前男子組合4anda成員之一，現時效力於甲二球隊愉園，擔任隊長。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
Jessie的老公陳張敏（Ryan）曾是南華球員，也是前男子組合4anda成員之一，現時效力於甲二球隊愉園，擔任隊長。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 二人結婚1年半，早前宣布懷孕喜訊。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
二人結婚1年半，早前宣布懷孕喜訊。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 Jessie同老公在節目中瞓身玩遊戲，估唔到當時Jessie已經大咗肚！（圖片來源：IG@lamlamjessie）
Jessie同老公在節目中瞓身玩遊戲，估唔到當時Jessie已經大咗肚！（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 節目中的大力情侶，仲有劉溫馨同龐景峰，以及李綺雯和其健美運動員男友Ocean。（圖片來源：IG@ryan_cheungman）
節目中的大力情侶，仲有劉溫馨同龐景峰，以及李綺雯和其健美運動員男友Ocean。（圖片來源：IG@ryan_cheungman）
方泳琳 Jessie早前已開party公布BB性別為女。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
Jessie早前已開party公布BB性別為女。（圖片來源：IG@lamlamjessie）

狂拍廣告大玩產前蜜月

公布懷孕的喜訊後，Jessie即由「籃球女神」變身「大肚KOL」，接拍的廣告範圍從孕婦補品、瑜伽服到坐月中心等，趁住大肚期間狂吸金。

此外，到懷孕第26周時，Jessie個肚已經大如籮，但她仍飛到峇里進行「Babymoon」（產前蜜月）留倩影，大曬超少布的泳衣靚相！

方泳琳 懷孕26周的Jessie個肚又圓又大。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
懷孕26周的Jessie個肚又圓又大。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 她和老公飛到峇里開心玩「Babymoon」。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
她和老公飛到峇里開心玩「Babymoon」。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 更大曬大肚泳衣寫真。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
更大曬大肚泳衣寫真。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 連換多套比堅尼，非常性感！（圖片來源：IG@lamlamjessie）
連換多套比堅尼，非常性感！（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 有網友擔心臍環會影響Jessie子宮，Jessie就回應話：「去完峇里即刻除咗lu！」（圖片來源：IG@lamlamjessie）
有網友擔心臍環會影響Jessie子宮，Jessie就回應話：「去完峇里即刻除咗lu！」（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 Jessie近日變身「大肚KOL」，狂接廣告。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
Jessie近日變身「大肚KOL」，狂接廣告。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 B女未出世已幫媽媽搵唔少。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
B女未出世已幫媽媽搵唔少。（圖片來源：IG@lamlamjessie）

方泳琳 LamLamJessie「籃球界楊偲泳」

2021年口罩小姐20強之中有個「假Renci（楊偲泳」，雖然遮住咗個樣，但都有網民認出佢係本港籃球女神方泳琳（前名方詠琳）Jessie，樣子甜美，有點像台灣女神陳妍希。外形嬌嬌滴滴的她卻是籃球女將，有十多年球齡。近年方泳琳修身成功，163cm身高的她曾拍戲演年輕版周秀娜，完全唔介意展示好身形。由20強篩走3人，阿Dee組094號Renci方泳琳繼續有得留低，在新一項環節為了勝出，不惜姣爆冧仔﹗可惜卻在下一round被飛出局﹗

方泳琳 方泳琳曾以「Renci」之名參加過《最後一屆口罩小姐選舉》，可惜在第二輪便慘被淘汰。（圖片來源：lamlamjessie IG）
方泳琳曾以「Renci」之名參加過《最後一屆口罩小姐選舉》，可惜在第二輪便慘被淘汰。（圖片來源：lamlamjessie IG）
方泳琳 代號「Renci」 的94號口罩小姐，屬於「Dee隊」。（圖片來源：ViuTV）
代號「Renci」 的94號口罩小姐，屬於「Dee隊」。（圖片來源：ViuTV）

為增高而接觸籃球

方泳琳受訪時曾表示，最初只是想增高而接觸籃球，她表示最喜歡3分球入球時「shu」的一聲，覺得聽起來相當有成就感。因樣子甜美，形象健康，所以方詠琳甚得廣告商戶愛戴，她在多位藝人組成的「HERO Basketball Team」擔任得分後衛。2017年開始入行做freelance model，接影相、幕前的工作。

方泳琳 （圖片來源：IG@lamlamjessie）
（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 （圖片來源：IG@lamlamjessie）
（圖片來源：IG@lamlamjessie）

方泳琳曾上節目揭男友偷食

其實方泳琳經常上ViuTV節目，仲做過《晚吹-戀講嘢》嘉賓，自揭曾遇上兩個渣男前度出軌，並且都曾被她斷正經歷，其中最早一次是在18歲，第二次則是在28歲時，兩次都令她印象非常深刻！

方泳琳 前男友為讓她冷靜，將她公主抱然後丟上床捉實。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
前男友為讓她冷靜，將她公主抱然後丟上床捉實。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

相關文章：戀講嘢｜「籃球女神」方泳琳自揭兩段斷正經歷 曾用衛生巾測試男友

杭州限定旅團｜方泳琳孖前J2女神梁凱晴著比堅尼騷Quali

此外，2023年方泳琳又曾孖前J2女神梁凱晴為HOY TV拍攝旅遊節目《杭州限定旅團》，節目第一集梁凱晴就與方泳琳參觀杭州熱爆的網紅酒店，並到頂樓的摩洛哥風粉紅泳池打卡，兩位女神的泳衣look睇到網民嘩嘩聲！

方泳琳 梁凱晴與方泳琳兩位女神打孖上。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
梁凱晴與方泳琳兩位女神打孖上。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 仲多角度任睇。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
仲多角度任睇。（圖片來源：IG@lamlamjessie）

方泳琳純白三點式上陣大晒超火辣34C身材

方泳琳（Jessie）經常在IG發布火辣性感照片，她曾穿著一套純白三點式，出海和陽光玩遊戲，將其34C美好身材展露無遺，一班粉絲紛紛按讚，甚至留言大讚她又靚又索，有粉絲更留言：「鼻血已流」、「大家流多兩次鼻血啦唔該」、「我頂你（唔順），咁索嘅」。

方泳琳 （圖片來源：IG@lamlamjessie）
（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 （圖片來源：IG@lamlamjessie）
（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 方泳琳的社交網上不乏清涼相。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳的社交網上不乏清涼相。（圖片來源：IG@lamlamjessie）
方泳琳 （圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
（圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
方泳琳 （圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
（圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
方泳琳 （圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
（圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
方泳琳 （圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
（圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳 ）
方泳琳 （圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳）
（圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳）
方泳琳 （圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳）
（圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳）
方泳琳 （圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳）
（圖片來源：FB@Lam Lam Jessie 方泳琳）

撰文：東方新地圖片來源：IG@lamlamjessie、FB@Lam Lam Jessie 方泳琳、ViuTV、IG@ryan_cheungman資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 