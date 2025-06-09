籃球女神方泳琳大肚後狂接廣告影泳衣寫真 孖前甲一老公拍ViuTV真人騷曾見紅
方泳琳 拍《大力情人》頻做危險動作
方泳琳自2023年底與前甲一籃球員陳張敏結婚，婚後一直努力「造人」，一年多後終於成功懷孕，但兩人早前曾夫妻檔上ViuTV真人騷節目《大力情人》，和其他大力情侶一齊比賽考體能，Jessie自爆錄完節目後才發現懷孕，令她大呼驚險！當時她曾分享說：
「我哋一直都好鍾意小朋友，所以結婚之前已經做晒婚前檢查，婚後亦都即刻調理身體，進入備孕狀態！
直到拍攝《大力情人》嘅時候，身形已經調理到大咗成個碼🫣但最驚險係去到拍攝最後一日，我都未知自己原來已經懷有身孕好幾周🫢
喺節目入camp嗰陣搬咗好多個沙包，好似摔角咁推對方出沙圈等等嘅危險動作🙈諗返起都牙煙🫠 (最後係拍晒成個節目先發現自己有咗😓）
之後隔咗冇幾耐，唔知係咪真係太操勞，發現有少少見紅，要臥床成個星期，不過BB都好叻叻，冇事冇事😌」
狂拍廣告大玩產前蜜月
公布懷孕的喜訊後，Jessie即由「籃球女神」變身「大肚KOL」，接拍的廣告範圍從孕婦補品、瑜伽服到坐月中心等，趁住大肚期間狂吸金。
此外，到懷孕第26周時，Jessie個肚已經大如籮，但她仍飛到峇里進行「Babymoon」（產前蜜月）留倩影，大曬超少布的泳衣靚相！
方泳琳 LamLamJessie「籃球界楊偲泳」
2021年口罩小姐20強之中有個「假Renci（楊偲泳）」，雖然遮住咗個樣，但都有網民認出佢係本港籃球女神方泳琳（前名方詠琳）Jessie，樣子甜美，有點像台灣女神陳妍希。外形嬌嬌滴滴的她卻是籃球女將，有十多年球齡。近年方泳琳修身成功，163cm身高的她曾拍戲演年輕版周秀娜，完全唔介意展示好身形。由20強篩走3人，阿Dee組094號Renci方泳琳繼續有得留低，在新一項環節為了勝出，不惜姣爆冧仔﹗可惜卻在下一round被飛出局﹗
為增高而接觸籃球
方泳琳受訪時曾表示，最初只是想增高而接觸籃球，她表示最喜歡3分球入球時「shu」的一聲，覺得聽起來相當有成就感。因樣子甜美，形象健康，所以方詠琳甚得廣告商戶愛戴，她在多位藝人組成的「HERO Basketball Team」擔任得分後衛。2017年開始入行做freelance model，接影相、幕前的工作。
方泳琳曾上節目揭男友偷食
其實方泳琳經常上ViuTV節目，仲做過《晚吹-戀講嘢》嘉賓，自揭曾遇上兩個渣男前度出軌，並且都曾被她斷正經歷，其中最早一次是在18歲，第二次則是在28歲時，兩次都令她印象非常深刻！
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杭州限定旅團｜方泳琳孖前J2女神梁凱晴著比堅尼騷Quali
此外，2023年方泳琳又曾孖前J2女神梁凱晴為HOY TV拍攝旅遊節目《杭州限定旅團》，節目第一集梁凱晴就與方泳琳參觀杭州熱爆的網紅酒店，並到頂樓的摩洛哥風粉紅泳池打卡，兩位女神的泳衣look睇到網民嘩嘩聲！
方泳琳純白三點式上陣大晒超火辣34C身材
方泳琳（Jessie）經常在IG發布火辣性感照片，她曾穿著一套純白三點式，出海和陽光玩遊戲，將其34C美好身材展露無遺，一班粉絲紛紛按讚，甚至留言大讚她又靚又索，有粉絲更留言：「鼻血已流」、「大家流多兩次鼻血啦唔該」、「我頂你（唔順），咁索嘅」。