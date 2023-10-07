34歲方泳琳「籃球女神」水著新相晒超火辣身材 網民：狂流鼻血
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現年34歲「籃球女神」方泳琳（Jessie）一向樂於在個人社交平台分享生活美照，日前向粉絲大派福利照，分享一輯三點式出海玩船P的靚相，將其34C美好身段表露無遺，驚艷一班粉絲紛紛留言表示「鼻血已流」！
「籃球女神」方泳琳純白三點式上陣大晒超火辣34C身材
近日颱風「小犬」快將襲港，天氣卻離奇陽光普照，34歲「籃球女神」方泳琳（Jessie）當然趁著好天氣，出海和陽光玩遊戲，身上以一套純白三點式上陣，布料可算較少，將其34C美好身材展露無遺，一班粉絲紛紛按讚，甚至留言大讚她又靚又索，有粉絲更留言：「鼻血已流」、「大家流多兩次鼻血啦唔該」、「我頂你（唔順），咁索嘅」。
杭州限定旅團｜方泳琳孖前J2女神梁凱晴著比堅尼騷Quali
為迎接9月23日杭州亞運，前J2女神梁凱晴今次做團長，帶領籃球女神方泳琳（Jessie）和影壇新人陳紫萱（Summer）一齊玩盡杭州，第一集梁凱晴就與方泳琳參觀杭州熱爆的網紅酒店，並到頂樓的摩洛哥風粉紅泳池打卡。
去水療中心嘆室內溫泉
到第二集，梁凱晴又同方泳琳一齊去水療中心嘆spa，方泳琳細心安排了一間私人房孖梁凱晴浸室內溫泉。之後更有陳紫萱加入，三人當然少不了遊西湖，更會化身古裝女神打卡，及大玩水上樂園機動遊戲。
方泳琳曾上節目揭男友偷食
其實方泳琳早前曾上ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》做嘉賓，自揭曾遇上兩個渣男前度出軌，並且都曾被她斷正經歷，其中最早一次是在18歲，第二次則是在28歲時，兩次都令她印象非常深刻！
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方泳琳 LamLamJessie「籃球界陳妍希」
去年口罩小姐20強之中有個「假Renci」，雖然遮住咗個樣，但都有網民認出佢係本港籃球女神方泳琳（前名方詠琳）Jessie，樣子甜美，有點像台灣女神陳妍希。外形嬌嬌滴滴的她卻是籃球女將，有十多年球齡。近年方泳琳修身成功，163cm身高的她曾拍戲演年輕版周秀娜，完全唔介意展示好身形。由20強篩走3人，阿Dee組094號Renci方泳琳繼續有得留低，在新一項環節為了勝出，不惜姣爆冧仔﹗可惜卻在下一round被飛出局﹗
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圖片來源：IG@lamlamjessie、YouTube@HOY 免費電視77台及78台