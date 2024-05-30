44歲方皓玟傳玩母子戀秘撻細18歲冼靖峰 開腔8字回應
方皓玟 冼靖峰 合唱《分手總約在雨天》
現年44歲的方皓玟和26歲的冼靖峰，早前在TVB的音樂節目《J Music》中合唱了一曲《分手總約在雨天》，原來錄完節目後，兩人更一同去尖沙咀出席一個飯局，並開心合照。
方皓玟直播獲冼靖峰留言
網民更發現方皓玟和冼靖峰在網上互動頻繁，方皓玟將兩人合唱的片段分享到社交媒體，而冼靖峰則在方皓玟的直播中留言表示感謝，並說：「一定會好好努力做好。」引來兩人秘撻的傳聞。
方皓玟開腔以8字回應緋聞
對於外界的猜測，方皓玟在直播時作出了回應，笑言：「食個飯畀人傳緋聞。」並指以後只可以和媽媽食飯。不過有不少網民睇完方皓玟的緋聞報道後都錯重點，指方皓玟的新髮型令她看上去起碼後生了廿年，充滿少女味。
方皓玟音樂監製幫手澄清
方皓玟的音樂監製許創基（Jeffrey）亦在社交網曬出同冼靖峰的合照，並說：「唔知聽日會唔會傳我同佢有路。」以開玩笑的態度間接為兩人澄清緋聞。
而冼靖峰也對傳媒指今次緋聞真係得啖笑，強調方皓玟是他很尊重的前輩，兩人是因為音樂而成為好朋友，又指當日食飯時還有其他人在場，並非只得兩人約會。
方皓玟2021年與日籍丈夫結束4年婚姻
方皓玟（小明）於17年5月跟日籍模特兒男友安田慎吾拉埋天窗，同年12月宣布造人成功，一索得男！4年來夫婦聚少離多，2021年10月方皓玟宣布離婚，並在IG發文，一個句號圖案照片加一段文字，宣布結束4年婚姻。
方皓玟：我和Shingo分開了。
本來是一件很個人的事，但我明白作為一個公眾人物，必須親自告訴大家，為免愛護我的人替我擔心，更不希望我的親人受到不必要的麻煩和傷害。
能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。
Shingo仍然是我珍重的親人，離婚並不代表終結。我們的愛將會在Luca的生命裏延續下去。
關於離婚這件事，希望能夠以這段文字劃上一個圓滿的句號。
因性格而分開
方皓玟表示愛沒有分對錯，但倔強的性格令身邊人造成或多或少的傷害，但沒有指是自己的性格問題抑或是老公，不過字裡行間透露是和平下分手。
事業家庭難兼顧
其實方皓玟與老公的關係有變早已有跡可尋，自從囝囝Luke出世後，方皓玟復出再戰樂壇，近年其歌唱事業起飛，演唱會又叫好叫座，反而很少見她一家三口放閃，再加上疫情關係，據知老公安田慎吾長住日本，夫婦聚少離多。
結婚同年造人成功
當年方皓玟低調成為日本新抱，婚後幾個月已在IG分享超聲波照公布懷孕，更說「感謝上天給我的禮物」，不少粉絲紛紛留言祝福，更笑說「唔好唔教佢講粗口」。
預產期在18年7月，而懷著「小小明」的方皓玟亦鴻運當頭！方皓玟當年憑《你是你本身的傳奇》成功得到本地樂迷注意，但可惜無緣奪得「我最喜愛歌曲」大獎，令大少樂迷大跌眼鏡。17年尾，懷著B仔的方皓玟再次獲提名「我最喜愛歌曲」及「我最喜愛的女歌手」大獎，雖然只差41票跟「我最喜愛歌曲」獎擦身而過，但方皓玟就勇奪「我最喜愛女歌的女歌手」」和「叱咤樂壇唱作人」大獎，努力成果終於獲得肯定！
囝囝腳頭好
方皓玟自己都指B仔是她的福星，沒有令她作嘔作暈之餘，也為她帶來好運氣，成功超越楊千嬅、衛蘭等人成為「我最喜愛的女歌手」。她自己也笑稱宣佈奪得「唱作人銅獎」時也未能及時反應過來。方皓玟多謝肚中囝囝，亦覺得可以跟B仔一起在台上感受掌聲的機會十分難得，可以在日後跟囝囝分享經過。