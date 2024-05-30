44歲方皓玟傳玩母子戀秘撻細18歲冼靖峰 開腔8字回應

已離婚近3年的歌手方皓玟（小明，Charmaine）近日與LOONG 9「妙音龍子」冼靖峰（Archie）爆出緋聞！兩人因被發現相約食飯，在社交網上亦互動頻繁，而引起外界對兩人關係的猜測，由於兩人相差達18歲，更被指係「母子戀」！

