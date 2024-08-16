44歲方皓玟揚言恨拍《愛回家》網民爆笑提議9個角色選擇
網民爆笑提議方皓玟《愛回家》9個角色選擇：
1 | 「整容後」的熊心如
《愛回家》中人氣角色之一的「紅衫魚」的熊心如（蘇韻姿飾演），因為蘇韻姿多次被雪藏，早在上年年初已經被遠派到歐洲視察廠房離開香港，一直再沒有在《愛回家》中出現。今年4月，蘇韻姿直情宣佈離巢，令熊心如再沒有機會出現。網民建議方皓玟可以飾演熊心如：「可以做熊心如，因為失聯，去咗整容，整到第二個咁樣！」
2 | 取代古佩玲做新「素素」
自從古佩玲成為《愛回家》C位、戲份大增之後，一直惹來大批《愛回家》粉絲不滿，要求劇組換走古佩玲。網民就指加入方皓玟加入《愛回家》，可以取代古佩玲做新素素，等大家都睇得開心啲。
3 | 根叔新老婆
在劇中飾演根叔老婆的祖文君在2022年離世，之後一直未有演員出演根叔老婆一角。網民指方皓玟可以做根叔新老婆，等根叔冇咁孤單！
4 | 根叔表妹
根叔在《愛回家》中除了一班仔女之外，一向少有其他親戚出場。根叔表弟就已經由顧冠忠出演，網民就建議方皓玟可以飾演根叔表妹，簡簡單單客串一兩集。
5 |楊明女朋友
楊明去年加入《愛回家》劇組，不過一加入就令收視暴跌1.7點，最近都少見楊明有特別重要的戲份。有網民建議方皓玟可以入劇組，試演楊明女朋友，睇睇有乜新火花。
6 | 接郭柏妍棒 演「吳旺達土著」
港姐出身的郭柏妍曾經在去年9月客串《愛回家》，在劇中飾演吳旺達的女戰士，到港狩獵金城安做老公，並要用吹箭迷暈廢青安繼而拉去洞房。不少網民都覺得此角色夠曬可愛又搞笑，適合想帶更多歡笑給觀眾的方皓玟。
7 | 取代「Rachel」同KC玩感情線
《愛回家》中多套熒幕情侶都深受觀眾歡迎，而其中向來深受觀眾喜愛的KC和Rachel CP卻被逼分手，事關在劇中飾演「Rachel」的孫慧雪在去年宣布已正式約滿效力18年的TVB，決定離巢。網民就建議方皓玟回巢取代「Rachel」，等KC不用再被「被分手」。
8 | 重演王子涵「送水輝巴辣女秘書」
「王晶愛女」王子涵在《愛回家》飾演送水輝女秘書一角，劇中扮演傻大姐的王子涵頗為搶鏡十分搞笑，而且打扮極其似80年代女歌手的傻大姐蔡王皎，但觀眾反應兩極。有人認為角色定位可愛加上表現討好，亦有網友反映她的聲線太響亮拆耳，而且造型非常奇怪。有網民就認為方皓玟可以挑戰此角色。
9 | 取代「Anita」演拜金女
《愛回家》其實有不少經典美女角色，其中由梁茵（Kiko）所飾演的「威龍潘金蓮」都非常受觀眾歡迎。自從2021年Kiko離巢後，《愛回家》就一直缺乏呢種女神拜金女角色，網民建議方皓玟可以嘗試飾演此類角色。