41歲方皓玟冷靜宣布 與日籍丈夫結束4年婚姻
撰文:東方新地｜圖片:[email protected]
方皓玟社交網交代離婚原因
方皓玟今日在IG及文，一個句號圖案照片加一段文字，宣布結束4年婚姻。
方皓玟：我和Shingo分開了。
本來是一件很個人的事，但我明白作為一個公眾人物，必須親自告訴大家，為免愛護我的人替我擔心，更不希望我的親人受到不必要的麻煩和傷害。
能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。
Shingo仍然是我珍重的親人，離婚並不代表終結。我們的愛將會在Luca的生命裏延續下去。
關於離婚這件事，希望能夠以這段文字劃上一個圓滿的句號。
因性格而分開
方皓玟表示愛沒有分對錯，但倔強的性格令身邊人造成或多或少的傷害，但沒有指是自己的性格問題抑或是老公，不過字裡行間透露是和平下分手。
事業家庭難兼顧
其實方皓玟與老公的關係有變早已有跡可尋，自從囝囝Luke出世後，方皓玟復出再戰樂壇，近年其歌唱事業起飛，今年9月舉行的個人演唱會又叫好叫座，反而很少見她一家三口放閃，再加上疫情關係，據知老公安田慎吾長住日本，夫婦聚少離多。
結婚同年造人成功
當年方皓玟低調成為日本新抱，婚後幾個月已在IG分享超聲波照公布懷孕，更說「感謝上天給我的禮物」，不少粉絲紛紛留言祝福，更笑說「唔好唔教佢講粗口」。
預產期在18年7月，而懷著「小小明」的方皓玟亦鴻運當頭！方皓玟當年憑《你是你本身的傳奇》成功得到本地樂迷注意，但可惜無緣奪得「我最喜愛歌曲」大獎，令大少樂迷大跌眼鏡。17年尾，懷著B仔的方皓玟再次獲提名「我最喜愛歌曲」及「我最喜愛的女歌手」大獎，雖然只差41票跟「我最喜愛歌曲」獎擦身而過，但方皓玟就勇奪「我最喜愛女歌的女歌手」」和「叱咤樂壇唱作人」大獎，努力成果終於獲得肯定！
囝囝腳頭好
方皓玟自己都指B仔是她的福星，沒有令她作嘔作暈之餘，也為她帶來好運氣，成功超越楊千嬅、衛蘭等人成為「我最喜愛的女歌手」。她自己也笑稱宣佈奪得「唱作人銅獎」時也未能及時反應過來。方皓玟多謝肚中囝囝，亦覺得可以跟B仔一起在台上感受掌聲的機會十分難得，可以在日後跟囝囝分享經過。