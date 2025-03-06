方皓玟拍片反擊連登仔負評 麥美恩無辜躺槍急呼4字回應
方皓玟 懷疑麥美恩叫佢「食多啲嘢」
方皓玟日前拍片回應一眾連登仔的負評，笑言：「無諗過今時今日我仲會上連登，方皓玫個Threads都幾特別？哈哈哈！」片中她講到有網民問她：「見過麥美欣戈個未？」原來麥美恩早前在自己的Threads表示：「風都吹得起，食多啲嘢啦唔該。」被網民對號入座認為在影射方皓玟，對此方皓玫發出疑問：「食多啲嘢啦唔該，咦，佢係咪講緊我？我留言畀佢先。麥美恩，如果你講緊我，你同我單聲，我會回應你，唔使喺Threads度講！」
麥美恩 求方皓玟「高抬貴手」
方皓玟即時用Cam man的電話留言詢問麥美恩：「你係咪講緊方皓玟啊？」獲得麥美恩極速否認：「唔係啊。唔係啊。唔係你啊！我已經5G衝浪回覆Cam Man哥哥，多謝你幫我解釋返！」而在麥美恩澄清後，方皓玟就問她：「做個friend可以？」嚇到麥美恩搞笑回應：「吓。我好怕羞㗎喎！」並求她「高抬貴手」。原來麥美恩講緊的是她喜歡的港泰混血藝人鄺玲玲，之後對於相關報道，麥美恩都有一再留言叫大家「高抬貴手」。
方皓玟否認患厭食症：我係食極唔肥
麥美恩其後接受傳媒查問，就表示這只是小事一宗，因此她不會回應，免得被以為唔講得笑。而方皓玟對於有網民話：「只要一叫佢食多啲嘢健康啲，就辣着佢。」一事，亦有在片中回應：「我食到隻積咁，點樣厭食症呀！一個人係咪唔可以食極都唔肥呢？我食極唔肥唔係我想㗎嘛，有家族遺傳呢家嘢，你無理由針對人哋個genes（基因）㗎！」
被指買樓後失常 方皓玟：我未收樓
此外，對於被指單親媽媽壓力大，方皓玟在片中反指唔離婚先係少數：「我壓力大？其實我覺得單親係愉快㗎！最緊要愉快。我都唔明啲人點解要攻擊我離婚，香港嚟講呢，離婚率高達七成，其實三成唔離婚一路到尾先係少數，咁點解嗰啲少數嘅人要鬧我呢啲多數嘅人呢？」而對於被指買樓後精神失常的說法，她則幽默地表示：「買咗樓之後失常？我未收樓，所以未失常。」
無懼上TVB後脫粉 方皓玟：最緊要有得揀
片中方皓玟亦有提到網民指她上TVB後「變咗」，她說：「每一個人喺唔同嘅階段都有自己生活方式，譬如有一段時間我去某啲平台唱歌，脫粉，我都覺得脫得精彩、脫得俐落，如果大家走得開心咪走，最緊要有得揀。」又講到她在Threasd中的一句「你rich都唔可以咁bitch」，她直言曾在YouTube上面見到有些女士的訪問「真係好bitch」，她還模仿對方說：「我根本就係靚囉！最緊要有錢！我大把錢！」疑似講緊馬清鏗情婦「五索」。最後方皓玟更拋出一句：「認真就唔係Threads啦！OK？」