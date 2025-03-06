方皓玟拍片反擊連登仔負評 麥美恩無辜躺槍急呼4字回應

方皓玟（小明）自上月初開始上Threads發文，不過有連登網民就以「方皓玟個threads都幾特別…」為題開post，質疑她情緒失常、有厭食症等，為此方皓玟不單專程拍片反擊這些網民，更焫埋素不相識的麥美恩！