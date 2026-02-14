J Music｜方皓玟驚爆產量近百首！新歌竟首度放棄包辦 罕有揭背後原因！
唱作才女方皓玟（小明）近日登上《J Music》，罕有地暢談自己嘅音樂創作心路，更驚爆個人作品已逼近100首大關，產量驚人！不過，一向習慣一手包辦曲詞創作嘅佢，竟透露新歌將會完全交由他人負責，呢個重大轉變背後究竟有咩故事？即刻睇下佢點講！
方皓玟自爆產量驚人 直逼100首大關
方皓玟（小明）喺節目中向主持許文軒（Edmond）透露，自己多年來一直默默耕耘，至今已經創作咗高達95首作品。佢更補充話，今年已經再寫好三首新歌，意味住佢嘅個人創作總數好快就會衝破100首大關！呢個數字對於一個堅持自己創作嘅歌手嚟講，絕對係一個非常驚人嘅里程碑，足見佢對音樂嘅熱誠同源源不絕嘅創作力，令在場人士無不佩服。
方皓玟新歌打破慣例 首度交由馮穎琪包辦
正當大家驚訝於佢嘅驚人產量時，小明隨即投下另一個震撼彈！佢宣佈自己嘅新歌《我想過一個怎樣的人生？》，將會打破過往一手包辦曲詞嘅慣例，首次完全交由他人創作。而呢位被佢委以重任嘅，就係同佢相識多年嘅好友兼音樂人馮穎琪。小明表示非常信任對方，認為由好友嘅角度去為自己寫一首歌，可能會帶嚟意想不到嘅火花同全新感覺。
方皓玟MV揭秘生活日常 盼呈現更真實自我
談到今次嘅轉變，方皓玟解釋背後理念，係希望可以呈現一個更真實、更完整嘅自己俾觀眾睇。為咗配合呢個主題，佢透露新歌MV亦會作出新嘗試，特意加入咗好多自己嘅生活日常畫面，例如喺健身房努力訓練、一個人搭地鐵等等嘅片段。佢希望透過呢啲樸實無華嘅鏡頭，褪去舞台上嘅光環，讓樂迷可以窺探到佢作為一個普通人嘅生活同思考，從而更深入地理解歌曲想表達嘅信息。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期