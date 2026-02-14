J Music｜方皓玟驚爆產量近百首！新歌竟首度放棄包辦 罕有揭背後原因！

唱作才女方皓玟（小明）近日登上《J Music》，罕有地暢談自己嘅音樂創作心路，更驚爆個人作品已逼近100首大關，產量驚人！不過，一向習慣一手包辦曲詞創作嘅佢，竟透露新歌將會完全交由他人負責，呢個重大轉變背後究竟有咩故事？即刻睇下佢點講！