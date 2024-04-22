方皓玟疑回應上TVB被鬧風波 孖冼靖峰合唱惹爭議
方皓玟堅持「活出自己」回應批評
面對網民的連日批評，方皓玟貼出了自己的造型照，並寫道：「活出自己就很足夠」。她隨後解釋了新歌〈人間垃圾〉的創作理念，似乎在回應網民的批評。方皓玟表示，這首歌的意義在於當你對別人有看法時，其實反映了自己也有許多問題。
她強調，如何將批評或鼓勵轉化為自我改變的動力，是一個重要的課題。方皓玟說：「你憤怒因為你在意。人間垃圾到處皆是。能夠放下你的執念讓大家都有一個出口。有甚麼不妥？」、「你如何看待別人亦反映著你的修為。」她鼓勵大家發掘自己的缺點，學習別人的弱點和優點，從而提昇自己，成為更好的人。
網民對方皓玟上TVB節目反應兩極：真係搞唔掂
《J Music》這一集預計將於本月28日與觀眾見面，不過，方皓玟此次出現在TVB的節目中，卻引起了不少網民的熱烈討論。有人因為TVB被視為立場親中，而方皓玟自反送中運動以來，其公開表態的政治立場與TVB大相逕庭，因此對她的決定感到失望。
網民的留言充滿情感與質疑：「Thank you for the last few years, good luck. 不過係時候Bye bye」「仲唱唔唱得出《人話》？」「搞到自己兩面唔係人」「前2年，係你教識我『骨氣』」「災難性決定，去TVB……」「CCTVB真係搞唔掂…我唔會話，你咁就以後唔再聽，但真係要放觀察名單…ViuTV傾唔到任何合作咩？」「不了，你上嘅電視台同你個人及音樂理念相違背」「鍾意咗小明咁多年都會因為上節目宣傳而不理解，咁又有咩資格話自己鍾意過？」「上TVB，感覺已經係信念崩壞」
「妙音龍子」冼靖峰同被鬧爆
除了對方皓玟的選擇有所保留，有些人對她與冼靖峰的合唱也不甚欣賞。LOONG 9目前的形象偏向搞怪，加上冼靖峰過往的言論曾引起爭議，例如他曾自稱是「沙士死剩種」，這樣的言論在公眾中引起了不滿。
網友呼籲理性聆聽音樂
然而，也有人認為網友的反應過於激烈，呼籲大家應保持理性，不應該因為政治立場而影響對音樂的欣賞。他們認為，如果方皓玟只是上節目唱歌，並沒有做出違背良心或歌功頌德的事，就沒有必要「為反而反」。這些聲音提醒大家，音樂應該超越政治，不應該被立場所綁架。面對大批留言，方皓玟至今未有作出任何回應。
方皓玟（2007年）：早姜濤19年攬實拍MV
日前在《Blueprint of Memories,by Edward Chan》演唱會中與姜濤攬住唱《Dummy》的方皓玟，原來早在2007年就已經同王浩信攬到實拍MV《拖字闕》。當年只有24歲的「小鮮肉」王浩信，在MV中與方皓玟飾演一對面臨分手的情侶，兩人邊唱邊頭貼頭攬到實，夠曬肉緊。