方紹聰借醉爆料 郭子豪做老襯娶鄧卓殷 何廣沛係愛情動作片網站VIP
做兄弟真係有今生冇來世，方紹聰奶仔、郭子豪與何廣沛因為合作拍《食腦喪B》而結緣，三人更走在一起成立《食腦 BrainStorming》頻道，一齊搞創作拍片賺錢。日前他們拍了一條片考驗彼此友誼，邊飲邊答問題，飲大兩杯的方紹聰竟然狂爆料，娛樂性非常豐富！
撰文：東方新地 圖片：《食腦》影片截圖、[email protected]_liza
方紹聰拍片考驗兄弟情
近日《食腦 BrainStorming》頻道拍了一條新片，片中方紹聰奶仔、郭子豪與何廣沛要進行默契大考驗，導演不停發問關於三人的私人問題，只要他們同時答對就得分，不過他們有很多題都答案有分歧，期間更一度笑言覺得友誼崩潰。
奶仔紅都面晒
最開頭的問題都圍繞三人的相識及結盟經過，只見奶仔面色愈來愈紅潤，導演問若然遇上火警只可救走一人，他們分別會選擇邊個？給果郭子豪揀何廣沛，何廣沛都係揀自己，得奶仔揀郭子豪，原因竟然係：「我哋三個入面，得佢(郭子豪)有女朋友要照顧又就快結婚，我覺得你要照顧Amber(鄧卓殷)吖嘛！」郭子豪與鄧卓殷低調拍拖約兩年從無公開認戀情，今次奶仔爆響口真夠兄弟！
何廣沛人不可以貌相
爆完郭子豪好事近，奶仔再公開何廣沛鮮為人知的一面，平時形象健康又乖仔的何廣沛，原來是愛情動片的擁躉，其中一條問題是要答郭子豪最鍾意的「小電影」的主題，可以揀「校園」、「辦公室」及「列車」，奶仔揀「校園」，因為他覺得鄧卓殷似學生妹，而何廣沛揀「列車」，因為覺得郭子豪喜歡變態嘢！當二人為答案而爭拗時，奶仔忽然大爆：「阿廣喺美國嘅時候，佢join咗一個好出名嘅美國網站做VIP，佢嗰時都有share畀我分享，有一日佢同我講冇得再睇，因為佢個account畀人hack咗，佢仲話嗰時係特價先買……」全場笑到噴飯，何廣沛當場尷尬得很，激氣到講不出聲！
真情流露有共同目標
講完搞笑事，三人又轉回正經話題，大講理想及向共同目標進發，奶仔不停酒後吐真言，自認欠缺自信，怕拖累兩位兄弟演藝事業，場面非常感人。對於飲大兩杯在片中爆料，奶仔說：「佢哋係咁灌我飲，搞到我爆咗好多佢哋平時唔會同記者講嘅話題 ，哈哈！呢一條片我真心覺得拍得唔錯，可以增進我哋嘅兄弟情。」