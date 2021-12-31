方紹聰借醉爆料 郭子豪做老襯娶鄧卓殷 何廣沛係愛情動作片網站VIP

做兄弟真係有今生冇來世，方紹聰奶仔、郭子豪與何廣沛因為合作拍《食腦喪B》而結緣，三人更走在一起成立《食腦 BrainStorming》頻道，一齊搞創作拍片賺錢。日前他們拍了一條片考驗彼此友誼，邊飲邊答問題，飲大兩杯的方紹聰竟然狂爆料，娛樂性非常豐富！