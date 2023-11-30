吳千語男友施伯雄自爆已簽紙訂婚兼立遺囑 將所有財產留俾未婚妻

現年30歲的吳千語自2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖後，變開始愛得高調，近年仲屢傳婚訊！近期吳千語就孖施伯雄齊齊現身內地綜藝《愛的修學旅行》，而在最新播出的一集中，二人更透露已經簽紙訂婚，施伯雄更大爆自己已經立埋遺囑，打算將所有財產留比未婚妻吳千語……