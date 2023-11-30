吳千語男友施伯雄自爆已簽紙訂婚兼立遺囑 將所有財產留俾未婚妻
施伯雄感慨人生無常 趁早立定遺囑
施伯雄在節目中透露自己的母親因癌症去世，終年只有53歲，令他感慨人生無常。施伯雄表示：「癌症是可以很突然的」，因此早早就已經立下遺囑，並打算將所有財產留給未婚妻吳千語，又稱將財產交給她很安全和放心。仲大讚吳千語：「我覺得她還是很聰明的」，希望俾足安全感吳千語！
施伯雄自爆已與吳千語簽紙訂婚
除了透露自己早已立下遺囑外，施伯雄亦自爆已經與吳千語在香港簽紙，目前正處於訂婚的階段。而吳千語透露二人正在備婚中，並將於明年正式舉辦婚禮！
29歲吳千語與富三代拍拖現幸福肥 紙片人身形不再驚現小肚子
現年29歲的吳千語（Karena）自從與林峯分手之後，其感情世界經常受到外界注目，她與百億富三代施伯雄慢慢由地下情發展至戀情浮面，拍拖4年愈愛愈高調，向來身形纖瘦不已的她竟然與「幸福肥」這個字攀上關係，身形變得愈來愈玲瓏有致有肉地，最近更被發現有小肚子！
吳千語出海玩 被察覺身形不再像以前纖瘦
吳千語日前與好友出海遊玩，在社交網站上載短片，一件頭泳衣上陣的她素顏出鏡依然明亮照人，兼且突顯Fit爆身材。不過，有不少網民發現她的身形不再像以前般纖瘦，紙片人終於長了肉，看來比以前豐滿了不少變得玲瓏浮凸，更疑似有小肚子出現。網民紛紛留言，大讚幸福肥的千語更加好看，又替她找到幸福感到高興。
吳千語箍百億男友否認懷孕傳聞 感情穩定唔急於做施太
無線娛樂新聞台報導：吳千語、林愷鈴（Ashley）、栢天男同蔡穎恩（Evelyn）等呢日出席一個品牌活動，吳千語同百億富三代男友施伯雄（Brian）愛得高調，佢否認懷孕傳聞，亦暫時未考慮生小朋友。
吳千語同施伯雄不時喺社交平台公開放閃，早前更戴上對戒參加內地一個真人騷，30歲吳千語透露跟男友感情穩定，有好消息一定同大家公佈，佢唔急於做施太，長輩亦畀好大自由度未有催婚。
此外，同場蔡穎恩早前跟時裝界KOL林皓霆合作，日前傳出林皓霆受情緒病困擾輕生，好友蔡穎恩心情尚未平復，強顏歡笑未有受訪。
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