ViuTV前主持施可瑩不敵卵巢癌病逝 病情惡化停化療 生前最後決定令人動容
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今日傳來一個悲傷消息。曾任ViuTV節目主持，精通四種語言，多位日韓泰星活動的首選司儀的施可瑩（Lillian）今晨傳出不敵卵巢癌病逝噩耗。從上月公開住院照透露癌細胞已擴散，到最終因身體虛弱被迫停止化療，這位一直以正能量感染身邊人的主持人，在生命最後階段選擇申請成為大體老師遺愛人間。
施可瑩今晨在摯愛陪伴下安詳離世
施可瑩的Instagram帳號今日正式發文公布死訊，文中表示她於今晨在摯愛@kaychan.ms和親友的陪伴下安詳離世。帖文提到：「無論是主持工作還是她的日常，Lillian一直以正面樂觀的心態面對每一件事，即使面對病痛她依然用正能量為自己打氣。」帖文最後懇請外界給予家屬空間處理後事，並希望大家記住那個元氣滿滿的Lillian。
好友發文悼念感嘆她撐了好久
施可瑩的好友、資深電視節目編導Boris Wong率先在社交平台發文悼念，他寫道：「Lillian Sze，知道你冇放棄，撐左好耐，好辛苦，但現在唔使再痛，對你嚟講係一種解脫，一路好走R.I.P」。短短數句道盡了施可瑩抗病期間的艱辛，亦反映出身邊人對她離去既不捨又釋然的複雜情感，令不少認識她的圈中人紛紛轉發致哀。
停止化療後主動申請成為大體老師
施可瑩上月突然在社交平台貼出住院照片，透露自己確診卵巢癌，癌細胞更已擴散至身體其他部位，消息震驚一眾粉絲和業界友人。其後因身體過於虛弱，她被迫停止化療療程，但即使面對如此絕境，施可瑩仍展現出超乎常人的大愛精神——她主動申請成為「大體老師」，希望在離世後將遺體捐贈予醫學研究，為醫學教育作出最後貢獻。
死訊公布後，大批網民湧入施可瑩的社交平台留言悼念。有網民留言：「一路好走，天堂再冇病痛」、「多謝你用生命教識我哋咩叫堅強」，亦有人對她申請成為大體老師的決定深感敬佩，留言表示：「最後一刻都係為其他人著想，真係好偉大」。
圖片來源：IG@lillianxlillian資料或影片來源：原文刊於新假期