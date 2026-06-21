ViuTV前主持施可瑩不敵卵巢癌病逝 病情惡化停化療 生前最後決定令人動容

今日傳來一個悲傷消息。曾任ViuTV節目主持，精通四種語言，多位日韓泰星活動的首選司儀的施可瑩（Lillian）今晨傳出不敵卵巢癌病逝噩耗。從上月公開住院照透露癌細胞已擴散，到最終因身體虛弱被迫停止化療，這位一直以正能量感染身邊人的主持人，在生命最後階段選擇申請成為大體老師遺愛人間。