26歲港姐亞軍施宇琪當選後暴肥10磅 刻意增重有特別原因
26歲港姐亞軍施宇琪近日出席活動時，身形明顯比當選時圓潤不少，臉上肉感增加，大腿亦比參選時期更粗壯。這位劍橋大學一級榮譽生大方承認體重增加了10磅，但她表示這是刻意為之，究竟背後有什麼原因？
施宇琪出席活動身形明顯變圓潤
施宇琪在最近的公開活動中，身材變化引起關注。相比港姐決賽當晚的纖瘦身形，現在的她臉頰豐滿了不少，手臂和大腿都明顯粗壯，整個人的「份量」增加了許多。從現場照片可見，她的臉部輪廓變得更加圓潤，與當選時的尖削下顎線形成鮮明對比。活動期間，有媒體直接詢問她關於體重變化的問題，她亦沒有迴避這個話題。
施宇琪坦承增重10磅有特別原因
面對外界關注，施宇琪大方承認自己比參選港姐時重了10磅。不過她強調這並非放縱暴食的結果，而是經過深思熟慮的決定。她解釋：「其實是刻意增肥，認為在選美時減重太多，反而令臉頰太瘦凹陷，上鏡反而不好看。」她認為適度增磅能令臉型更加流暢，在鏡頭前呈現更佳效果。施宇琪又表示：「認為什麼身形都咁靚，不介意被指肥胖，亦不認為現在的身材有問題。」
曾為港姐狂減18公斤創驚人紀錄
回顧施宇琪的減肥歷程，她曾在社交平台透露體重高峰期達到70公斤。為了參選港姐，她展開了嚴格的減肥計劃，在港姐決賽當晚體重已降至52公斤，成功減掉18公斤。她早前更公開減肥前後的對比照片，相中可見減肥前的她身型圓潤，手臂粗壯肚腩明顯，與決賽當晚的纖瘦身形形成強烈對比。當時她配文鼓勵網民：「自從接觸了跑步和成長型思維，再加上找到生活規律，我簡直是脫胎換骨。」
網民對施宇琪體重變化反應兩極
對於施宇琪的體重變化，網民意見分歧。支持者認為：「健康最重要，太瘦確實會影響上鏡效果」、「佢講得啱，臉太瘦真係會凹陷」、「有自信最靚，唔需要為咗其他人意見而改變自己」。但亦有網民質疑：「10磅真係好明顯，個樣都變咗」、「港姐應該要保持身材啦」、「增磅可以，但要適可而止」。施宇琪對於外界評論顯得相當淡定，表示如果有工作需要亦可以再減肥，展現出對自己身材管理的信心。
