香港小姐2025｜26歲劍橋學霸施宇琪背景起底！中英混血兒 為參選狂操體態

《2025香港小姐競選》今日展開第二輪面試，首輪面試期間不少參賽者被起底，其中以26歲中英混血兒施宇琪（Angela）最為矚目。在小紅書擁有超過15萬粉絲的施宇琪，日前在社交平台拍片分享已成功晉級第二輪面試，並分享備戰過程及參賽動機。