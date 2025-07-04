香港小姐2025｜26歲劍橋學霸施宇琪背景起底！中英混血兒 為參選狂操體態
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《2025香港小姐競選》今日展開第二輪面試，首輪面試期間不少參賽者被起底，其中以26歲中英混血兒施宇琪（Angela）最為矚目。在小紅書擁有超過15萬粉絲的施宇琪，日前在社交平台拍片分享已成功晉級第二輪面試，並分享備戰過程及參賽動機。
施宇琪自爆為圓夢不惜「走火入魔」
擁有「劍橋學霸」身份的施宇琪，目前是一名網紅，在「小紅書」坐擁逾15萬粉絲。她自言個性進取，遞交報名表格後便立即展開體態管理，至今已減重4公斤。她直言：「好辛苦，我每天除了吃雞胸，就是蔬菜和生果。」她更每週跑足20公里，並搭配普拉提及負重訓練，連膚色也曬成小麥色，只為營造更健康形象。
施宇琪：我目標當然是三甲
談及參選原因，施宇琪表示：「今年是我最後一年有資格參選，如果不試就沒有機會了。人生苦短，應該多累積不同經歷。」她又透露，自己在交易行已工作五年，希望趁今次機會跳出舒適圈，即使未能奪冠，也會把這段經歷視為人生資產。「若好彩入到決賽，我的目標當然是三甲，因為我是一個為目標可以赴湯蹈火的人，隨時走火入魔。」
劍橋學霸出身攻讀數學
施宇琪於五年前曾接受TVB資訊節目訪問，當時她透露自己原本於劍橋主修數學，某年暑假在Goldman Sachs實習後，才轉讀經濟系並專攻博弈論。她去年亦順利完成碩士課程。談到入讀劍橋的過程，施宇琪回憶當年從二百多人中脫穎而出，成功考入數學系。她指出，當時面試過關後，六月還需應付筆試：「有12條數學題目，選擇其中6條作答，限時三小時。」題目分三部分，包括幾何與純計算的純數學題、她選擇避開的物理數學，以及涉及現實情境的機率與統計題：「你要知道如何應用數學計算，推論出結論。」
圖片來源：小紅書@施宇琪、IG@angela_lustanton資料或影片來源：原文刊於新假期