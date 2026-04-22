施明離世｜妹夫鄧梓峰睇新聞先知死訊 痛心一句令人唏噓 黃宇詩盼表姐安息

一代俠女、「紫衫龍王」，甚至曾任國際巨星史泰龍保鑣的資深藝人施明，上月21日因肺炎病逝，享年74歲，結束其傳奇一生，昨日（22日）其家人於大圍寶福紀念館為她設靈。自施明離世，李家家人隨即掀起風波，長子李泳漢對消息嚴密封鎖，導致一眾演藝世家的親友，包括妹夫鄧梓峰、表妹黃宇詩等，竟需透過新聞才得知噩耗，情況令人痛心。李泳漢亦拒絕弟弟李泳豪的太太林妤謙（Agnes）到場，甚至連花圈上亦不准出現其姓名。在這場家庭羅生門之中，鄧梓峰的一句感性發言，更道出了無盡的遺憾。