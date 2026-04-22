施明離世｜妹夫鄧梓峰睇新聞先知死訊 痛心一句令人唏噓 黃宇詩盼表姐安息
鄧梓峰從新聞驚悉噩耗 太太難以接受
施明的胞妹正是「金牌司儀」鄧梓峰的太太。對於施明離世，鄧梓峰坦言是從新聞上才得知，對此感到非常突然。他透過短訊回覆傳媒時表示：「其實我們也是看到社交媒體新聞才知道，太突然，所以太太會難以接受。」他指太太對姐姐離世感到非常傷心，一時難以平復。被問及為何未獲通知，鄧梓峰亦表現體諒，僅表示：「沒有詢問泳漢、泳豪，這段時間應給予他們一些空間。」
施明後事安排成謎 親友全不知情
施明逝世後，後事一直由長子李泳漢全權處理。但自施明離世超過十日，出殯日期與地點等安排，所有親戚朋友，甚至連施明前夫李家鼎、幼子李泳豪亦未獲通知，令關心施明的親友們都非常焦急，直至近日才收到通知。由於施明出身演藝名門，家族成員粒粒皆星，包括姨媽夏丹、華娃、姨丈黃霑、表妹黃宇詩等，大家都非常關注事件，但奈何一直無法得知最新情況。
鄧梓峰感性發聲 盼施明姐無掛礙離去
對於有傳聞指李泳漢與弟弟李泳豪不和，甚至拒絕弟媳林妤謙前往靈堂拜祭，身為長輩的鄧梓峰顯得相當低調，不願多作評論。他僅感性地表示，希望大家能讓逝者安息，語重心長地說：「最重要的是讓施明姐心無掛礙地離去吧！」字句間充滿對施明的不捨與祝福，同時亦透露出對目前狀況的無奈。他也提及太太目前心情尚算平穩，感謝外界關心。
表妹黃宇詩同樣被蒙在鼓裡
除了妹夫鄧梓峰，施明的表妹、黃霑女兒黃宇詩同樣是後知後覺。當早前被問到喪禮安排時，她亦坦言完全不知情：「不好意思，我是不知道」。不過她也強調死者為大，最重要的是希望表姐能夠安息，並寄語兩位表侄兒李泳漢與李泳豪要好好保重。黃宇詩表示近年與表姐施明較少聯絡，但言談間依然流露對親人離世的惋惜。
施明出身演藝世家 曾任史泰龍女保鑣
施明一生充滿傳奇色彩，她出身於演藝世家，姨丈為一代鬼才黃霑。施明曾透露當年是黃霑建議她入行：「當年霑叔是我的姨丈，他叫我不要讀書，說我天生就是演戲的料。」最令人津津樂道的，莫過於她曾擔任荷里活巨星史泰龍的女保鑣。她憶述：「當年他來香港宣傳《第一滴血》，不知為何要找女保鑣…我還以為是開玩笑，誰知去到現場，我穿著迷你裙，原來非常認真，突然派我上第一前線。」其颯爽英姿，與今日身後事的混亂形成強烈對比。
玄學家吳佩孚發文勸和 以和為貴
眼見施明身後事陷入僵局，曾與其合作的玄學家吳佩孚亦忍不住在社交平台發文，就李泳漢禁止弟媳進入靈堂的傳聞，勸喻家人應以和為貴。他寫道：「作為朋友勸他一句，一家人以和為貴，先人才可安然！」他更似乎希望李家鼎能出面調解，留言指：「鼎爺應該要出來說句話！」盼望這場家庭風波能早日平息，讓施明可以安詳走完最後一程。