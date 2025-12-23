60歲前亞姐自爆被質疑長者身份 網民考古揭沉迷AI製圖不認老
60歲前亞姐施熙瑜近日因在大快活出示長者卡被質疑身份而大感不滿，但網民翻查其社交媒體後發現，她自去年6月開始已沉迷使用AI製作圖片，連今次投訴大快活的相片都疑似AI製圖。這位曾以47歲高齡參選亞姐的資深藝人，似乎想透過AI技術保持最佳狀態，但卻引來網民熱議其「不認老」心態。
施熙瑜大快活被查身份證
施熙瑜昨日在社交媒體發文投訴，指自己去大快活用餐時出示長者折扣卡，收銀員竟然質疑卡片是否屬於她本人。她在帖文中寫道「去大快活買嘢食，出示長者折扣卡，收銀員望住我：『呢張卡係你㗎？』問足三次！最後我要出動有我相的樂悠卡先信我係長者。這情況非首次。😤」她更建議大快活推出有相片的長者優惠卡，免得每次都要被驗身份證。施熙瑜在帖文中貼出自己的AI相，看似只有30歲。
網民考古發現施熙瑜沉迷AI製圖
不過網民翻查施熙瑜的社交媒體後，卻有驚人發現。原來由去年6月開始，施熙瑜已經開始使用AI技術製作圖片，而且越來越頻繁。到了今年，她的帖文基本上每個都是AI製圖，連今次投訴大快活的相片都疑似經過AI處理。網民發現她的相片質感明顯與真實照片不同，皮膚過於完美，五官輪廓也有AI製圖的特徵。這個發現令網民質疑，施熙瑜是否想透過AI技術來掩飾真實年齡和外貌。
47歲參選亞姐至今仍不認老
施熙瑜曾在2010年以47歲「高齡」參選亞洲小姐，當時已經引起不少關注。如今踏入60歲的她，似乎仍然不願意接受歲月的痕跡。網民發現她依舊會用心回覆其他人對她外貌的稱讚，疑似想透過AI技術保持最佳狀態示人。有網民留言指「60歲用AI扮靚仔，咁樣自欺欺人有咩意思」，亦有人認為「年紀大咗就要接受現實，唔好再扮後生」。
網民熱議AI美顏是否過火
施熙瑜大量使用AI製圖的行為引起網民熱烈討論，有人認為「用AI美顏無問題，但係咁樣全面造假就過火啦」。亦有網民指出「佢投訴俾人質疑身份，但係自己又用AI扮靚，咪好矛盾囉」。不少人質疑她一邊抱怨被懷疑不像長者，一邊又用AI技術讓自己看起來更年輕，這種做法是否有點自相矛盾。網民普遍認為適度使用美顏技術可以理解，但完全依賴AI製圖就顯得不太真實。
圖片來源：FB@施熙瑜、FB@施熙瑜資料或影片來源：原文刊於新假期