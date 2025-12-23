60歲前亞姐自爆被質疑長者身份 網民考古揭沉迷AI製圖不認老

60歲前亞姐施熙瑜近日因在大快活出示長者卡被質疑身份而大感不滿，但網民翻查其社交媒體後發現，她自去年6月開始已沉迷使用AI製作圖片，連今次投訴大快活的相片都疑似AI製圖。這位曾以47歲高齡參選亞姐的資深藝人，似乎想透過AI技術保持最佳狀態，但卻引來網民熱議其「不認老」心態。