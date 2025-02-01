盤點7大女神新春旗袍Look！婀娜多姿大騷蛇腰好養眼
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每到農曆新年，一眾女星都會曬出旗袍美照向網民拜年！以下就為大家盤點今年7大女神的新春旗袍Look，每位都婀娜多姿之餘，仲高貴又性感！
1 | 27歲海兒黃色旗袍大曬美腿
現年27歲的海兒因擔任《中年好聲音3》評審而人氣急升，除了口才夠好，顏值爆燈的海兒日前上傳了身穿一身黃色旗袍的美照，大曬美腿加完美身材！
2 | 40歲傅嘉莉紅色旗袍獲讚人比花嬌
榮獲今年「最佳女配角」的傅嘉莉就上傳紅色中式旗袍，雖然沒有大曬身材，但靠精緻五官取勝，更火網民大讚「人比花嬌」。
3 | 38歲高海寧露肩性感又可愛
現年38歲的高海寧就穿上露肩紅色旗袍晚裝，一連擺出多個不同手勢拜年，夠曬性感又可愛。
4 | 43歲陳自瑤大曬香肩加性感纖腰
陳自瑤近年狀態大勇，日前又在社交平台大曬美照。穿上一身紅色新式旗袍的陳自瑤，不但大曬香肩之餘，又曬長腿，夠曬誘人。
5 | 34歲林明禎玲瓏浮凸超吸睛
林明禎日前就上傳一輯身穿粉色貼身旗袍，突出曲線玲瓏的好身材，夠曬吸睛！
6 | 32歲葉蒨文收起性感走可愛路線
葉蒨文同樣有上傳旗袍照，不過就唔行性感路線，拿著龍獅公仔合照非常可愛。
7 | 31歲李芷晴靠可愛顏值取勝
李芷晴同樣收起性感事業線，穿上黃色旗袍，擺出多個可愛手勢向網民拜年。
圖片來源：IG@hedy_hoiyi、[email protected]、IG@sammkoling、IG@chenchiyiu、IG@minchen333、IG@sophieysm、IG@step_bystep資料或影片來源：原文刊於新假期