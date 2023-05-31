日出康城主力牆影片女主持 曾做無綫主播 私相簿極具仙氣
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日出康城首都一個單位近日成為香港熱話，事緣該單位被指懷疑在裝修期間拆去部份主力牆，改建為主人房的房門，之後更搵網媒拍片介紹自己的裝修，被網民擺上網熱討。由於事件被市民熱議，連帶影片亦紛紛被爭相收看，從而發現片中女主持人的表現相當專業，資料講解清晰，聲線和聲量都恰到好處，最重要當然是樣貌標緻。於是引發網民除了尋覓出事單位到底在哪一座哪一層外，同時亦為女主持大起底。
影片女主持連綽瑤曾做TVB主播
原來涉事單位影片的女主持叫連綽瑤（Mickey），先後在now新聞台及無綫擔任財經記者、主播及節目主持人，主持同樣是講樓的節目《家居．築則》，可能因為有這方面的經驗，所以在離開無綫後依然拍這類片。連綽瑤在社交平台放了不少私生活照片，可以看得出她走文青路線，極具仙氣，而且仲有白滑長腿。
連綽瑤愛分享日常生活靚相
連綽瑤不久前離開TVB，獲邀地產代理公司28House《易發睇樓團》做主持，不時介紹新樓盤及特色裝修。這個將三房打通為一房，仲改建主力牆方便三邊落床的單位，當然要拍片介紹，殊不知瞬即成為城中熱話。雖然相關影片已被移除，但網民都有到連綽瑤的社交平台，分享她的日常生活靚相。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lcy、易發睇樓團影片截圖、TVB截圖