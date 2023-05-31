日出康城主力牆影片女主持 曾做無綫主播 私相簿極具仙氣

日出康城首都一個單位近日成為香港熱話，事緣該單位被指懷疑在裝修期間拆去部份主力牆，改建為主人房的房門，之後更搵網媒拍片介紹自己的裝修，被網民擺上網熱討。由於事件被市民熱議，連帶影片亦紛紛被爭相收看，從而發現片中女主持人的表現相當專業，資料講解清晰，聲線和聲量都恰到好處，最重要當然是樣貌標緻。於是引發網民除了尋覓出事單位到底在哪一座哪一層外，同時亦為女主持大起底。