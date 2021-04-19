日日媽媽聲｜吳若希自爆佗B時最愛睇鹹片 老公Alex反而……
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、吳若希IG及YouTube截圖
無綫新節目《日日媽媽聲》由「20、40、60」3代星級媽媽陳凱琳、羅敏莊和余安安做主持，分享兒女經。上周六（17號）第2集就邀請吳若希（Jinny）及葉翠翠做嘉賓，分享懷孕感受。Jinny與老公何兆鴻（Alex）結婚3年，育有1子1女，但已為人母的Jinny向來語出驚人，在節目中竟然自爆懷孕期間，自己最愛睇鹹片，相反，老公Alex就冇興趣睇。Jinny又即場問婦產科醫生陳億仕：「我是不是不正常？」醫生則表示約有一成多的女性會出現Jinny的狀況，並非不正常。
之後，節目轉為探討懷孕期間性行為的問題，Jinny表示同老公Alex行房時曾擔心「整到佢（胎兒）個頭」，醫生就表示懷孕後期，發生性行為是有機會觸踫到胎兒，Jinny及主持陳凱琳頓時擘大口驚叫！不過醫生再補充指觸踫到胎兒不代表會弄傷，過程不要太猛烈是安全的。
吳若希定「相敬如賓週」玩足一年
吳若希近日在YouTube開設頻道，瞓身經營保人氣。愛公審老公、被指惡妻的吳若希，第一條片竟然是「夫妻不和？吳若希公主病發？逼老公做愛做的事」大玩標題吸引粉絲。吳若希在YouTube開設頻道谷人氣，她透露未來一年有一個主題，就係「相敬如賓週」，吳若希話：「為咗我哋夫妻間的和睦，每個月都會set一個星期我同老公之間要相敬如賓嘅﹗今日佢應承咗我全日都要Say Yes﹗」然後大聲叫老公出場﹗
吳若希問老公ready未，Alex一臉無奈坐喺度，然後吳若希話：「不如我哋第一件做嘅由剪鼻毛開始﹗」然後吩咐Alex去拎剪鼻毛剪刀及暗瘡針清工具。
吳若希要求剪老公鼻毛
吳若希命令老公瞓低，然後「手起刀落」開始為老公修剪鼻毛，Alex叫了一聲，吳若希即喝住：「唔好叫﹗…….嘩，有鼻屎嘅﹗」然後話：「人哋兩公婆嗰啲channel好鬼sweet，我哋就…」Alex就話：「你幫我撩埋就sweet喇﹗」吳若希答：「唔會呀﹗」
吳若希擠暗瘡勁興奮
吳若希剪完鼻毛，即興奮話：「到擠暗瘡，我最鍾意呢部分﹗佢呢粒嘢喺度幾日﹗」擠暗瘡期間，Alex痛到叫，吳若希無理會老公大叫繼續大力擠暗瘡，完成後更向鏡頭展示擠出的粉刺，說時一臉滿足﹗
吳若希要求老公公主抱轉圈
之後吳若希講出安排老公的下一個任務：「跟住落嚟到我最鍾意嘅公～主～抱～﹗我要轉圈，轉得好靚，好似上次影結婚相嗰次咁靚﹗」大笑一輪，自己坐上老公大髀，Alex出盡力抱起吳若希，然後快速轉圈，吳若希唔收貨：「我要英女皇咁，睇到我個樣，頭髮飄飄吓好靚嘅﹗」Alex只有聽命﹗
吳若希同Alex玩完公主抱轉圈後之後，再叫索晒氣的Alex做體能訓練，無厘頭問老公揀做sit up定 push up，要做三十下，老公揀sit up，吳若希假民主：「唔得﹗做push up﹗」Alex只有聽從﹗
做完體能訓練，吳若希叫老公做家務上樓吸麈，相隔五分鐘後，吳若希入房查看，發現老公在打機再次責備，叫老公做家務，老公乖乖落地吸麈，而吳若希希旁督促，又對鏡頭整理妝容，然後突然問老公「我靚唔靚？」老公答：「靚﹗」吳若希再問老公：「我肥唔肥呀？」Alex答：「肥﹗」吳若希立即怒睥，老公妙回 ：「你話Yes吖嘛，all day Yes吖嘛﹗」