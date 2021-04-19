日日媽媽聲

日日媽媽聲｜吳若希自爆佗B時最愛睇鹹片 老公Alex反而……

東方新地 - 娛聞

無綫新節目《日日媽媽聲》由「20、40、60」3代星級媽媽陳凱琳、羅敏莊和余安安做主持，分享兒女經。上周六（17號）第2集就邀請吳若希（Jinny）及葉翠翠做嘉賓，向來語出驚人的Jinny竟然自爆懷孕期間最愛睇鹹片，而老公何兆鴻（Alex）反而……

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、吳若希IG及YouTube截圖

日日媽媽聲
吳若希去無綫新節目《日日媽媽聲》做嘉賓，自爆陀B時最愛睇鹹片！

無綫新節目《日日媽媽聲》由「20、40、60」3代星級媽媽陳凱琳、羅敏莊和余安安做主持，分享兒女經。上周六（17號）第2集就邀請吳若希（Jinny）及葉翠翠做嘉賓，分享懷孕感受。Jinny與老公何兆鴻（Alex）結婚3年，育有1子1女，但已為人母的Jinny向來語出驚人，在節目中竟然自爆懷孕期間，自己最愛睇鹹片，相反，老公Alex就冇興趣睇。Jinny又即場問婦產科醫生陳億仕：「我是不是不正常？」醫生則表示約有一成多的女性會出現Jinny的狀況，並非不正常。

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Jinny與老公何兆鴻（Alex）結婚3年，育有1子1女。
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Jinny向來語出驚人。
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Jinny自爆懷孕期間自己最愛睇鹹片！
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相反，老公Alex就冇興趣睇。
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TVB截圖。
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TVB截圖。

之後，節目轉為探討懷孕期間性行為的問題，Jinny表示同老公Alex行房時曾擔心「整到佢（胎兒）個頭」，醫生就表示懷孕後期，發生性行為是有機會觸踫到胎兒，Jinny及主持陳凱琳頓時擘大口驚叫！不過醫生再補充指觸踫到胎兒不代表會弄傷，過程不要太猛烈是安全的。

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Jinny表示同老公Alex行房時曾擔心「整到佢（胎兒）個頭」。
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婦產科專科陳億仕醫生。
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Jinny及主持陳凱琳頓時擘大口驚叫！

吳若希定「相敬如賓週」玩足一年

吳若希近日在YouTube開設頻道，瞓身經營保人氣。愛公審老公、被指惡妻的吳若希，第一條片竟然是「夫妻不和？吳若希公主病發？逼老公做愛做的事」大玩標題吸引粉絲。吳若希在YouTube開設頻道谷人氣，她透露未來一年有一個主題，就係「相敬如賓週」，吳若希話：「為咗我哋夫妻間的和睦，每個月都會set一個星期我同老公之間要相敬如賓嘅﹗今日佢應承咗我全日都要Say Yes﹗」然後大聲叫老公出場﹗

 

吳若希開YouTube頻道
吳若希在YouTube開設頻道，一日有過千人訂閱，第一段片主題是【相敬如賓週】揭露夫妻不和？吳若希公主病發？﹗逼老公做愛做的事，Say Yes Challenge﹗第一段片就擺老公上枱，拎埋「夫妻不和」嚟做標題吸粉絲﹗暫時有超過五千人收看﹗

 

吳若希開YouTube頻道
吳若希一聽老公話唔想，佢就發火：「冇得Say No呀今日﹗」然後話自己平時好斯文：「我唔會鬧老公﹗」喎﹗

吳若希問老公ready未，Alex一臉無奈坐喺度，然後吳若希話：「不如我哋第一件做嘅由剪鼻毛開始﹗」然後吩咐Alex去拎剪鼻毛剪刀及暗瘡針清工具。

吳若希開YouTube頻道
吳若希第一條片竟然是幫老公修剪鼻毛，老公無奈聽命躺下就範講咗句：「嚟啦﹗」竟然令吳若希河東獅吼：「依家我話事呀，嚟咩啫你﹗」

吳若希要求剪老公鼻毛

吳若希命令老公瞓低，然後「手起刀落」開始為老公修剪鼻毛，Alex叫了一聲，吳若希即喝住：「唔好叫﹗…….嘩，有鼻屎嘅﹗」然後話：「人哋兩公婆嗰啲channel好鬼sweet，我哋就…」Alex就話：「你幫我撩埋就sweet喇﹗」吳若希答：「唔會呀﹗」

吳若希開YouTube頻道
吳若希拎住剪刀篤入Alex鼻孔為他條剪鼻毛，Alex一臉驚恐，卻被吳若希喝斥「唔好郁﹗」
吳若希開YouTube頻道
吳若希話老公好污糟有鼻屎﹗
吳若希開YouTube頻道
吳若希剪鼻毛剪得好開心，老公個樣好驚青，形成強烈對比。

吳若希擠暗瘡勁興奮

吳若希剪完鼻毛，即興奮話：「到擠暗瘡，我最鍾意呢部分﹗佢呢粒嘢喺度幾日﹗」擠暗瘡期間，Alex痛到叫，吳若希無理會老公大叫繼續大力擠暗瘡，完成後更向鏡頭展示擠出的粉刺，說時一臉滿足﹗

吳若希開YouTube頻道
吳若希話老公面上粒大暗瘡已有好幾天，忍唔住要清走佢﹗
吳若希開YouTube頻道
吳若希幫老公剪完鼻毛、擠完暗瘡後一臉滿足，不停狂笑仲話：「係咪即刻靚仔咗呀？」但Alex一臉無奈，而且眼有淚光。

吳若希要求老公公主抱轉圈

之後吳若希講出安排老公的下一個任務：「跟住落嚟到我最鍾意嘅公～主～抱～﹗我要轉圈，轉得好靚，好似上次影結婚相嗰次咁靚﹗」大笑一輪，自己坐上老公大髀，Alex出盡力抱起吳若希，然後快速轉圈，吳若希唔收貨：「我要英女皇咁，睇到我個樣，頭髮飄飄吓好靚嘅﹗」Alex只有聽命﹗

吳若希開YouTube頻道
吳若希要求老公公主抱抱起她轉圈。
吳若希開YouTube頻道
Alex出盡力才可以抱起吳若希。
吳若希開YouTube頻道
Alex抱起吳若希快速轉圈，搞到吳若希頭髮飛起立即叫停﹗

吳若希同Alex玩完公主抱轉圈後之後，再叫索晒氣的Alex做體能訓練，無厘頭問老公揀做sit up定 push up，要做三十下，老公揀sit up，吳若希假民主：「唔得﹗做push up﹗」Alex只有聽從﹗

吳若希開YouTube頻道
吳若希假民主要老公做三十下Sit Up。
吳若希開YouTube頻道
Alex做到喘氣，吳若希唔畀佢停，要佢做到三十下為止。

做完體能訓練，吳若希叫老公做家務上樓吸麈，相隔五分鐘後，吳若希入房查看，發現老公在打機再次責備，叫老公做家務，老公乖乖落地吸麈，而吳若希希旁督促，又對鏡頭整理妝容，然後突然問老公「我靚唔靚？」老公答：「靚﹗」吳若希再問老公：「我肥唔肥呀？」Alex答：「肥﹗」吳若希立即怒睥，老公妙回 ：「你話Yes吖嘛，all day Yes吖嘛﹗」

吳若希開YouTube頻道
吳若希拍片上youTube令其新居的住人房都曝光﹗
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突然問老公自己靚唔靚？
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再問自己肥唔肥？Alex答：「肥﹗」
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一句激嬲老婆。
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Alex話：「你話All Day Yes叫嘛﹗」令吳若希毫無還擊之力，只有又嬲又笑﹗

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