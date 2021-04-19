日日媽媽聲｜吳若希自爆佗B時最愛睇鹹片 老公Alex反而……

無綫新節目《日日媽媽聲》由「20、40、60」3代星級媽媽陳凱琳、羅敏莊和余安安做主持，分享兒女經。上周六（17號）第2集就邀請吳若希（Jinny）及葉翠翠做嘉賓，向來語出驚人的Jinny竟然自爆懷孕期間最愛睇鹹片，而老公何兆鴻（Alex）反而……

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、吳若希IG及YouTube截圖